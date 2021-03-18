Scuderia Ferrari SF21’i tanıttı

CARMEDYA.COM – Scuderia Ferrari, 2021 Formula 1 sezon için hazırlanan SF21’i tanıttı.
Geçmişi unutmadan; gelecek bakış açısıyla hazırlanan 2021 yarış otomobilinde iki farklı kırmızı tonunu harmanlayan bir dış görünüm uygulandı.
Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda yarışmak için Maranello’da üretilen 67’nci otomobil olan SF21, geçen sezonda yarışan SF1000’in evrimi olarak da tanıtılıyor.
FIA ve F1 yönetimi takımların 2021 sezonu için, geçtiğimiz yılın etkilediği COVID-19 nedeniyle, 2020’de kullanılan araçların şasilerinin korunması ve değişiklik yapılacak alanların sınırlanması kararını almıştı. Yönetmeliğin gereği olarak, SF21’de; 2020 yılındaki şasi yer alırken tamamen yeni bir motor kullanıldı. Aracın arka kısmındaki aerodinami iyileştirildi. Takım böylece değişiklik yapma hakkını bu iki alanda kullanmış oldu.
Ferrari SF21 Teknik Özellikler
• Motor: 065/6
• Hacim: 1600 cc
• Maksimum devir: 15.000 d/d
• Aşırı besleme: Tek turbo
• Yakıt akışı: 100 kg/saat maksimum
• Konfigürasyon: V6 90°
• Çap: 80 mm
• Strok: 53 mm
• Supap adedi: silindir başına 4 supap
• Enjeksiyon: 500 bar direkt enjeksiyon
ERS Sistemi
• Konfigürasyon: Elektromotorlu jeneratör ünitesi ile hibrit enerji geri kazanım sistemi
• Batarya kiti: 20 kg ağırlığa sahip lityum-iyon batarya
• Batarya kiti maksimum kapasitesi: 4 MJ
• MGU-K maksimum güç: 120 kW (161 HP)
• MGU-K maksimum devir: 50.000 d/d
• MGU-H Maksimum devir: 125.000
Otomobil
• Toplam ağırlık- soğutma sıvısı, yağ ve sürücü dahil 752 kg.
• Kokpit etrafında halo koruma ünitesiyle birlikte karbon fiber ve petek şeklinde kompozit malzemeden üretilen şasi.
• Karbon fiberden yapılmış gövde ve koltuk.
• Hidrolik tork konvertörlü arka diferansiyel.
• Önde ve arkada Brembo karbon fren diskleri.
• Arka frenlerde elektronik fren sistemi.
• 8 ileri ve bir geri vitesli uzunlamasına monte edilmiş Ferrari şanzımanı.
• Push-rod ön süspansiyon, pull-rod arka süspansiyon.
• 13 inçlik ön ve arka jantlar