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Scuderia Ferrari SF21’i tanıttı

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Scuderia Ferrari, 2021 Formula 1 sezon için hazırlanan SF21’i tanıttı.

Geçmişi unutmadan; gelecek bakış açısıyla hazırlanan 2021 yarış otomobilinde iki farklı kırmızı tonunu harmanlayan bir dış görünüm uygulandı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda yarışmak için Maranello’da üretilen 67’nci otomobil olan SF21, geçen sezonda yarışan SF1000’in evrimi olarak da tanıtılıyor.

FIA ve F1 yönetimi takımların 2021 sezonu için, geçtiğimiz yılın etkilediği COVID-19 nedeniyle, 2020’de kullanılan araçların şasilerinin korunması ve değişiklik yapılacak alanların sınırlanması kararını almıştı. Yönetmeliğin gereği olarak, SF21’de; 2020 yılındaki şasi yer alırken tamamen yeni bir motor kullanıldı. Aracın arka kısmındaki aerodinami iyileştirildi. Takım böylece değişiklik yapma hakkını bu iki alanda kullanmış oldu.

Ferrari SF21 Teknik Özellikler

• Motor: 065/6
• Hacim: 1600 cc
• Maksimum devir: 15.000 d/d
• Aşırı besleme: Tek turbo
• Yakıt akışı: 100 kg/saat maksimum
• Konfigürasyon: V6 90°
• Çap: 80 mm
• Strok: 53 mm
• Supap adedi: silindir başına 4 supap
• Enjeksiyon: 500 bar direkt enjeksiyon

ERS Sistemi

• Konfigürasyon: Elektromotorlu jeneratör ünitesi ile hibrit enerji geri kazanım sistemi
• Batarya kiti: 20 kg ağırlığa sahip lityum-iyon batarya
• Batarya kiti maksimum kapasitesi: 4 MJ
• MGU-K maksimum güç: 120 kW (161 HP)
• MGU-K maksimum devir: 50.000 d/d
• MGU-H Maksimum devir: 125.000

Otomobil

• Toplam ağırlık- soğutma sıvısı, yağ ve sürücü dahil 752 kg.
• Kokpit etrafında halo koruma ünitesiyle birlikte karbon fiber ve petek şeklinde kompozit malzemeden üretilen şasi.
• Karbon fiberden yapılmış gövde ve koltuk.
• Hidrolik tork konvertörlü arka diferansiyel.
• Önde ve arkada Brembo karbon fren diskleri.
• Arka frenlerde elektronik fren sistemi.
• 8 ileri ve bir geri vitesli uzunlamasına monte edilmiş Ferrari şanzımanı.
• Push-rod ön süspansiyon, pull-rod arka süspansiyon.
• 13 inçlik ön ve arka jantlar

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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