Sezon öncesi testlerin en hızlısı Verstappen

CARMEDYA.COM – Formula 1’de sezon öncesi gerçekleştirilen testlerde yerel koşullar etkili oldu.

Testlerde ilk gün C3 lastiklerle Verstappen, ikinci gün C5 lastiklerle Bottas en hızlı zamanı yaparken, üçüncü gün sonunda C4 lastiklerle başarı gösteren Verstappen, genel test sonuçlarının da en hızlısı oldu.

İlk gün sürekli ve zaman zaman hızı saatte 47 kilometreye ulaşan rüzgar, otomobillerin aerodinamiklerini etkiledi. Rüzgarın piste taşıdığı kumlar da yol tutuşunu azalttı. Hava sıcaklığı da oldukça yüksekti. Bu faktörler bir araya geldiğinde, yüzeyde aşırı ısınmaların yanı sıra lastik aşınmasının arttığı gözlemlendi.

İkinci gün yine rüzgarlıydı ancak hava sıcaklığının biraz düşmesi sayesinde aşırı ısınma da azaldı. Sonuç olarak otomobillerinde daha iyi denge sağlayabilen takımlar, açılış gününde olduğu gibi genellikle kısa mesafelerde yine ayarlama çalışmaları yaptılar. Üçüncü ve son gün, orta hızlı rüzgar ve serin esintiler sayesinde hava koşulları daha ılıman olmakla birlikte pist sıcaklıkları ilke güne benzerdi. Takımların çoğu, uzun sürüşlerde Bahreyn Grand Prix için önerilen C2, C3 ve C4 hamurlu lastikleri kullandı.

F1 ve Otomobil Yarışları Direktörü Mario Isola test koşulları ile ilgili şunları söyledi; “Üç gün boyunca tüm hamurlar iyi performans gösterdi. Tanelenme gibi sorunlar ortaya çıkmadı ve sadece en yumuşak hamurlarda hafif aşınma görüldü. Tur zamanları, hava koşullarının yanı sıra her takımın kullandığı farklı yakıt yüklerinden de doğal olarak etkilendi. Bu nedenle, geçen yıl Bahreyn’deki yarışın ve serbest antrenmanın verileriyle performans karşılaştırması yapmak kolay değil. Pistin geçirdiği değişimden ötürü hamurların performans farklarını doğru değerlendirmek de zor. Bununla birlikte, şu kadarını kolayca söyleyebiliriz: C2 ile C3 arasındaki fark 0,5 saniye olurken C3 ile C4 arasındaki fark ise beklenenden yüksek çıktı. Otomobillerin çoğu, pistteki en hızlı turlarda C4 hamur kullandı. Şimdi, 13 inç lastiklerin son kez kullanılacağı sezon açılışını bekliyoruz. Yıl boyunca, 2022’de kullanılacak 18 lastiklerle ilgili bir dizi geliştirme testi planlandığını da ekleyelim.”