MG’nin yeni çağı MG4 ile başlıyor

CARMEDYA.COM – MG (Morris Garages), özel olarak geliştirilen MSP (Modüler Ölçeklenebilir Platform) platformu üzerinden yükselen MG4 Electric ile C-segmentine adım atıyor.

4287 mm uzunluğa, 1836 mm genişliğe ve 1504 mm yüksekliğe sahip beş kapılı MG4, sadece tamamen elektrikli olarak dizayn edildi. MG4 Electric, şık ve sportif gövde oranlarını korurken beş kişilik bir aile için yeterli alana sahip konforlu ve ferah bir kabin sunuyor. Ayrıca 50:50 ile dengeli ağırlık dağılımı, daha iyi yol tutuşu, arkadan itiş sistemi ve hızlı direksiyon tepkileri ile performanslı sürüşe imkan sağlıyor.

Son derece ince batarya sistemi sayesinde, yere oldukça yakın olan MG4 Electric’te, SAIC Motor tarafından geliştirilen ince batarya paketi mevcut. Sadece 110 mm yüksekliğiyle sınıfının en ince bataryasına sahip MG4 Electric, 51 kWsa ve 64 kWsa batarya seçenekleriyle satışa sunulacak.

Bu bataryalar WLTP döngüsüne göre 350 km veya 450 km elektrikli sürüş menzili sunuyor.

MG4 Electric için dört tekerlekten çekiş de dahil olmak üzere birçok farklı versiyon planlanıyor. 64 kWsa kapasiteli batarya ile 150 kW, 51 kWsa batarya ile de 125 kW iki farklı elektromotor görev yapıyor. MG4 Electric, 0-100 km/s hızlanmasını 8 saniyeden daha kısa sürede tamamlıyor ve 160 km/s maksimum hıza ulaşıyor.

MG4 Electric şu an Avrupa’da çeşitli koşullar altında 120 bin kilometrelik dayanıklılık testinden geçiyor. MG4 Electric, elektrikli MG modellere özel geliştirilen MSP (Modüler Ölçeklenebilir Platform) teknolojisi ile Avrupa’da yollara çıkan ilk MG modeli olmasıyla da ön plana çıkıyor. Akıllı, modüler dizayn sistemi, mimari, esneklik, alan kullanımı, güvenlik, üstün sürüş özellikleri, ağırlık tasarrufu ve gelişmiş teknolojiler açısından birçok avantaj sunuyor. 2.650 ile 3.100 mm arasında değişen dingil mesafelerine ölçeklenebilir tasarımı, hatchback ve sedanlardan SUV ve VAN’lara kadar farklı gövde tiplerinin aynı platformda tasarlanmasına olanak tanıyor. Modüler Ölçeklenebilir Platform bu nedenle MG’nin dünyadaki büyüme stratejisinde önemli bir rol oynuyor.

MG4 modelinde kullanılan “ONE PACK” isimli yenilikçi batarya tasarımı, yatay batarya düzenlemesi ile sadece 110 mm yüksekliği mümkün kılıyor. Bu özel teknoloji sayesinde otomotiv endüstrisinin en verimli batarya hacmi elde ediliyor. Yenilenen soğutma sistemi tasarımı ile “ONE PACK” sisteminin sunuduğu en önemli üç avantaj: ultra yüksek entegrasyon, ultra uzun ömür ve sıfır termal kaçak.

Elektrikli otomobil dünyasında çığır açacak “ONE PACK” sisteminde teorik olarak 40 kWsa ile 150 kWsa arasında değişen batarya kapasitelerine kolaylıkla ulaşılabiliyor ve A0 – D sınıfı modellerin enerji gereksinimlerini karşılayarak kullanıcılara esnek ve çeşitli seçenekler sunuyor. Bu teknolojinin sunduğu en değerli özellik ise, kullanıcıların önce küçük bir batarya satın alıp, ilerleyen zamanlarda ihtiyaç duyarlarsa daha uzun menzil için bataryayı değiştirebilecek olmaları.

“ONE PACK” batarya tasarımı ile yeni MG4 Electric; iç mekân, ağırlık ve güvenlik açısından önemli kazanımlara olanak tanıyor. Bu özellikler sayesinde, MG4 Electric aynı dış boyutlarda daha fazla iç hacim sunuyor. Mühendislerin, araç ağırlığını önemli ölçüde azaltmayı başarması sayesinde de, verimlilik ve yol tutuş özellikleri açısından önemli kazanımlar sağlanıyor.

MSP (Modüler Ölçeklenebilir Platform) ve “ONE PACK” batarya sistemleri sayesinde elektrikli otomobil teknolojisinin gelişimi büyük ivme kazanacak.

Çok daha hızlı şarj sürelerini mümkün kılacak bu teknoloji ayrıca gelecekte elektrikli motorların BaaS (Hizmet Olarak Batarya) batarya değiştirme sistemlerini desteklemesini sağlayacak. Entegre hizmet odaklı yapısı (SOA-Service Oriented Architecture) ile otomobiller ömürleri boyunca kablosuz (OTA-On the Air) güncellenebilecek. Platform, bunun dışında gelişmiş otonom sürüş çözümleri için gerekli olan Piksel Nokta Bulutu Kapsamlı Ortam Eşleme (PP CEM) için de özel donatıldı.