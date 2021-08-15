Audi’de esnek çalışma dönemi

CARMEDYA.COM – Audi, esnek çalışma düzenlemeleriyle, hibrit işletmeye giden yolda ilk adımı atıyor. Katılımcılar, eğitim programlarının yüzde 20’sine kadarını uzaktan yapabilecek.

Yerel meslek odalarıyla işbirliğine giden Audi, esnek bir öğrenme ve işbirliği kültürü için yeni bir plan geliştirdi. Konspet aşamasındaki plan dahilinde yer alan uzaktan öğrenme kültürünü, mesleki eğitim programına kalıcı olarak dahil eden Audi’de, mesleki kursiyerler ve stajyerler için hazırlanan eğitim programlarının yüzde 20’si dijital olarak sunulacak.

Gelecekte de bu modelleri genişletmeye ve geliştirmeye devam etmeyi planlayan Audi, kısa süre önce, hibrit işletmeye dönüşüm için de bir adım attı. Pandemi sürecinde hayatımıza dahil olan ‘Yeni Normal‘ kavramından hareketle ‘Better Normal – Daha İyi Normal‘ adı verilen projeyi hayata geçirdi. Çalışma ortamının esnekliğini daha da artırmak amacıyla geliştirilen projede Audi, mümkün olduğunca esnek yapılar oluşturmaya odaklanıyor.

İşlerin ve iş yapış şekillerinin eskisi gibi olmasının mümkün olmadığını belirten AUDI AG İnsan Kaynakları ve Organizasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sabine Maassen, çalışanlar için uzaktan çalışma düzenlemelerine ek olarak, Eylül ayında yürürlüğe girecek yeni bir işgücü yönetimi sözleşmesiyle mesleki kursiyerler için uzaktan eğitimi de hayata geçireceklerini söyledi.

Eğitimden emekliliğe kadar dijital dönüşüme bütünsel olarak yaklaştıklarını söyleyen Maasen “Bu nedenle, eğitim içeriğini ve öğrenme yöntemlerini uzaktan ve dijital biçimde de erişilebilir kılmak mantıklı bir adım. Mesleki kursiyerler için uzaktan eğitimi öngören anlaşmamız bu nedenele önemli bir temel oluşturuyor” dedi.

Uzaktan öğrenime ilişkin işgücü yönetimi anlaşması, Audi’nin ve genç çalışanlarının geleceğine yapılan önemli bir yatırım olarak değerlendiriliyor. Kursiyerlerin dijital iletişim alanında olduğu gibi, kariyerlerinin daha sonraki dönemlerinde teknolojik anlamda kazanacakları deneyim, özgüvenlerinin artmasına da olanak sağlayacak.

Ayrıca eğitim içeriğinin uygunluğuna bağlı olarak yeni didaktik öğrenme yöntemleri de dijital olarak uygulanacak. Bu sayede, mesleki kursiyerler esnek bir şekilde; sadece fabrika veya tesislerde değil, ülkenin herhangi bir yerinden eğitim alabilecekler.

Uzaktan öğrenmeyle daha fazla özgürlük tanınacak ve kendilerini yönetme becerilerini de geliştirebilecek olan kursiyerler, rehberli dijital eğitim birimlerine katılabilecek veya şirketin öğrenme platformu moodle öğrenme birimleri üzerinde de çalışabilecekler.