Renault Trucks’tan elektrikli araç hamlesi

CARMEDYA.COM – Renault Trucks, elektrikli mobiliteye yatırım yapmayı sürdürüyor. 2023 itibariyle, dağıtım, şantiye ve uzun yol gibi tüm pazar segmentleri için elektrikli Renault Trucks teklifi sunuluyor olacak.

Renault Trucks, bu geliştirmeleri desteklemek, pazara eksiksiz ve rekabetçi bir ürün gamı sunabilmek için elektrikli mobiliteye özel bir operasyonel organizasyon oluşturuyor.

Paris Anlaşması kapsamında, küresel ısınmayı sanayi öncesi seviyelere kıyasla 1,5 Santigrat derecenin altındaki seviyelerle sınırlandırma hedefini desteklemek için Renault Trucks, filosunu 30 yıl içinde karbon salınımsız hale getirmek üzere kademeli olarak elektrikli hale dönüştürme konusunda kararlı. Kamyonların kullanım ömrü en az on yıl olduğundan, 2040 itibariyle üretilen tüm kamyonların fosil yakıtsız çalışıyor olması ön görülüyor. Karbon salınımsız taşımaya yönelik bu büyük dönüşümü tamamlamak için elektrikli akü ve yakıt hücreli elektrikli araçlar, kritik öneme sahip olacak.

A Z.E. Çekici ve şantiye versiyonları 2023’ten itibaren kullanıma sunuluyor

Mart 2020’de Renault Trucks, Blainville-sur-Orne tesisinde ikinci nesil elektrikli araçlarının seri üretimine başladı.

Renault Trucks, pazarda ağırlıkları 3.1 tondan 26 tona kadar değişen araçlarla kapsamlı bir “tam elektrikli” ürün gamına sahip. Renault Trucks D Z.E., D Wide Z.E. ve Renault Trucks Master Z.E.’den oluşan ürün gamı, şehir içi taşıma, teslimat, dağıtım ve atık toplama ile ilgili her tür gereksinimi karşılıyor.

Ancak Renault Trucks, araç elektrifikasyonunu tüm kullanım alanlarını kapsayacak şekilde genişletmeyi hedefliyor. 2023’ten itibaren bölgesel ve bölgeler arası taşıma ihtiyaçlarını karşılayacak bir Z.E. çekicinin pazarlaması için gerekli hazırlıklar sürüyor. Bu tarih itibariyle, şehir içi şantiye için tasarlanmış tamamen elektrikli bir model de kullanıma sunulmuş olacak.

Önümüzdeki on yılın ikinci yarısında Renault Trucks, özellikle ağır ve zorlu uzun yol operasyonlarına yönelik hidrojen yakıt hücreli elektrikli bir kamyon ürün gamı sunacak.

Elektrikli mobiliteye özel bir Ar-Ge organizasyonu

Renault Trucks Başkanı Bruno Blin, açıklamasında: “Elektrikli mobilite, stratejimizin en önemli ayaklarından biri ve bu alanda lider olmayı hedefliyoruz. 2030 itibariyle satışlarımızın %35’inin elektrikli araçlardan oluşmasını hedefliyoruz. 2040 itibariyle araç gamımızın tamamı, %100 fosil yakıtsız olacak” dedi.

Bu hedeflere ulaşmak amacıyla Renault Trucks, gerek Araştırma ve Geliştirme, gerekse satış ve satış sonrası organizasyonlar için özel ekiplerden destek alıyor.

Renault Trucks, Ar-Ge tarafında stratejik ortaklıkların yanı sıra parçası olduğu Volvo Group ile yakalanan sinerji sayesinde hacimleri artırmayı, maliyetleri azaltmayı ve bu devrimin getirdiği temel teknolojik güçlüklerin üstesinden gelmeyi hedefliyor.

Nakliyecilere en iyi elektrikli mobilite çözümlerini sunmak üzere Renault Trucks, kamyon elektromobilitesine aşamalı bir geçiş için önemli bir segment olan Volvo Group’un orta tonajlı araçlara özel yeni geliştirdiği çalışmasından faydalanacak. Renault Trucks ek olarak, Volvo Group akü tedariki, yeniden kullanımı ve geri dönüşümünün yanı sıra şarj çözümlerinde profesyonel yeni kuruluşu Volvo Energy tarafından geliştirilen ortaklıktan da yararlanacak. Ağır yük kamyonu uygulamalarına özel akü paketlerinin gelişimi için ise Volvo Group ve Samsung SDI tarafından oluşturulan stratejik ortaklıktan faydalanılacak.

Sürdürülebilir geçişi kolaylaştırmak için Renault Trucks, 33 milyon Euro yatırımla 2023 yılının başında kurulacak olan Lyon’daki yeni Ar-Ge merkezinin (X-Tech Arena) desteğinden de yararlanıyor olacak.

Yüksek katma değerli bir elektrik ürün gamı ile müşterilerin enerji dönüşümü desteklenecek

Z.E. Ürün gamının pazarlanması ve müşteri desteğine gelince Renault Trucks, operasyonel verimliliği ve müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla elektrikli mobilite projelerinden sorumlu yeni bir yapılanmayı faaliyete geçirdi. Üst seviye uzmanlık bilgisine sahip bu ekip, nakliyecilere artı değer katan akıllı ve rekabetçi bir ürün gamı sunmak için tüm paydaşlarla (nakliyeciler, distribütörler, kamu yetkilileri, enerji tedarikçileri, vb.) ortaklıklar geliştirmek için çalışıyor.

Son olarak Renault Trucks, en uygun çözümleri arayan müşterilerinin operasyonlarını kolaylaştırmak üzere araç teklifine yeni hizmetler eklemek için gerekli çalışmaları yaptı. Araca ek olarak, Renault Trucks markası aküler, müşterilerinin tesislerinde şarj tesisleri kurmak için gerekli çözümler, enerji optimizasyonu, bakım ve onarım, finans ve sigorta da dahil olmak üzere kapsamlı bir taşımacılık çözümü sunuyor. Sonuç olarak, kendini müşterilerinin operasyonlarını kolaylaştırmaya adamış olan Renault Trucks, en iyi çözüm ortağı olmayı hedefliyor. Bu da büyük değişiklikler ve belirsizlikler döneminde, nakliyecilerin en çok ihtiyaç duyduğu yaklaşım oluyor.