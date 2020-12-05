BMW’den aralık ayı kampanyası

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW, Aralık ayı boyunca otomobilseverler için cazip fırsatlar sunuyor.

Hayallerindeki BMW’yi online olarak satın almak isteyenler, “BMW’ni Bul” üzerinden istedikleri modeli seçerek showroom’a gitmeden rezerve edebiliyorlar.

Aralık ayı boyunca devam edecek kampanya kapsamında, Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupé ve BMW 216d Active Tourer modellerinde 300.000 TL’ye 12 aya kadar %0 faiz, Yeni BMW X1 ve BMW X2 sDrive16d modellerinde ise 250.000 TL’ye 24 aya kadar %0,69 faiz fırsatı meraklılarına sunuluyor. Bunların yanı sıra, BMW i3 (120 Ah) ve BMW i3s (120 Ah) modellerinde 250.000 TL’ye 24 aya kadar %0,99 faiz, BMW 3 Serisi’nde 300.000 TL’ye 12 aya kadar %0 faiz, ve Yeni BMW 1 Serisi’nde 200.000 TL’ye 24 aya kadar %0,69 faiz avantajı Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’nda tutkunlarını bekliyor.

Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupe ve BMW X3 modellerinde 15.000 TL, BMW 3 Serisi ve Yeni BMW 5 Serisi modellerinde ise 20.000 TL takas desteği bulunuyor. Üstelik, otomobilinizi evde kolay ve hızlı şarj etmenizi sağlayan BMW i Wallbox, BMW i3s (120 Ah) ile birlikte istenilen lokasyona ücretsiz kurulumu gerçekleştiriliyor.