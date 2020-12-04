Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı’nda yükseliş sürüyor

CARMEDYA.COM – Otomotiv Distribütörler Derneği’nin (ODD) paylaştığı verilere göre; 2020 yılı Ocak-Kasım döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 72,0 oranında arttı.
• Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %72,0 artarak 668.495 adet olarak gerçekleşti.
• Otomobil satışları, 2020 yılı on bir aylık dönemde geçen yıla göre %67,3 oranında artarak 529.388 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da %92,8 artarak 139.107 adede ulaştı.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 Kasım ayında %37,8, otomobil pazarı %34,6 ve hafif ticari araç pazarı %52,2 oranında arttı.
• 2020 yılı Kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı Kasım ayına göre %37,8 artarak 80.141 adet oldu.
• 2020 yılı Kasım ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %34,6 artarak 64.357 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %52,2 artarak 15.784 adet oldu. • Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre %1,0 arttı.
• Otomobil pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre %7,4 artış gösterdi.
• Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre %18,7 azaldı.
Otomobil pazarı segmentlere göre;
• Pazarın %87,5’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.
• C segmenti otomobiller 333.551 adetle %63,0 pay,
• B segmenti otomobiller 126.951 adetle %24,0 pay aldı.
Otomobil pazarı gövde tiplerine göre;
• Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%44,1 pay, 233.470 adet) oldu.
• Sedan otomobilleri, %29,5 pay ve 156.269 adet satış ile SUV,
• %23,3 pay ve 123.384 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.
Otomobil pazarı motor tipine göre;
• Benzinli otomobil satışları 273.570 adetle %51,7 pay,
• Dizel otomobil satışları 214.072 adetle %40,4 pay,
• Otogazlı otomobil satışları 22.344 adetle %4,2 pay aldı.
• 568 adet elektrikli ve 18.834 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.
Otomobil pazarı motor hacmine göre;
• 1600cc altındaki otomobil satışları %68,1 artarak %94,4 pay,
• 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları %22,5 artarak %1,8 pay,
• 2000cc üstü otomobil satışları %2,1 artarak %0,2 pay aldı.
Otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre;
• 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 219.488 adetle %41,5 pay, • 120-140 gr/km arasındaki otomobiller 159.365 adetle %30,1 pay aldı.
Otomatik şanzımanlı otomobiller; 373.462 adetle %70,5 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 155.926 adetle %29,5 pay aldı.
Hafif Ticari Araç Pazarı (Kasım, Ocak-Kasım 2020)
Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre;
• Van gövde tipi %76,5 pay ve 106.406 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken;
• Kamyonet gövde tipi %11,4 pay ve 15.869 adetle 2. sırada yer aldı.