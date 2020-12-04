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Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı’nda yükseliş sürüyor

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Otomotiv Distribütörler Derneği’nin (ODD) paylaştığı verilere göre; 2020 yılı Ocak-Kasım döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 72,0 oranında arttı.

 • Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %72,0 artarak 668.495 adet olarak gerçekleşti. 

• Otomobil satışları, 2020 yılı on bir aylık dönemde geçen yıla göre %67,3 oranında artarak 529.388 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da %92,8 artarak 139.107 adede ulaştı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 Kasım ayında %37,8, otomobil pazarı %34,6 ve hafif ticari araç pazarı %52,2 oranında arttı. 

• 2020 yılı Kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı Kasım ayına göre %37,8 artarak 80.141 adet oldu. 

• 2020 yılı Kasım ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %34,6 artarak 64.357 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %52,2 artarak 15.784 adet oldu. • Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre %1,0 arttı. 

• Otomobil pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre %7,4 artış gösterdi. 

• Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre %18,7 azaldı.

Otomobil pazarı segmentlere göre;

 • Pazarın %87,5’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. 

• C segmenti otomobiller 333.551 adetle %63,0 pay, 

• B segmenti otomobiller 126.951 adetle %24,0 pay aldı. 

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre; 

• Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%44,1 pay, 233.470 adet) oldu. 

• Sedan otomobilleri, %29,5 pay ve 156.269 adet satış ile SUV, 

• %23,3 pay ve 123.384 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Otomobil pazarı motor tipine göre; 

• Benzinli otomobil satışları 273.570 adetle %51,7 pay, 

• Dizel otomobil satışları 214.072 adetle %40,4 pay, 

• Otogazlı otomobil satışları 22.344 adetle %4,2 pay aldı. 

• 568 adet elektrikli ve 18.834 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

Otomobil pazarı motor hacmine göre; 

• 1600cc altındaki otomobil satışları %68,1 artarak %94,4 pay, 

• 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları %22,5 artarak %1,8 pay, 

• 2000cc üstü otomobil satışları %2,1 artarak %0,2 pay aldı. 

Otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre; 

• 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 219.488 adetle %41,5 pay, • 120-140 gr/km arasındaki otomobiller 159.365 adetle %30,1 pay aldı.

Otomatik şanzımanlı otomobiller; 373.462 adetle %70,5 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 155.926 adetle %29,5 pay aldı.

Hafif Ticari Araç Pazarı (Kasım, Ocak-Kasım 2020) 

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre;

• Van gövde tipi %76,5 pay ve 106.406 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken;

 • Kamyonet gövde tipi %11,4 pay ve 15.869 adetle 2. sırada yer aldı. 

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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