Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı’nda yükseliş sürüyor

CARMEDYA.COM – Otomotiv Distribütörler Derneği’nin (ODD) paylaştığı verilere göre; 2020 yılı Ocak-Kasım döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 72,0 oranında arttı.

• Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %72,0 artarak 668.495 adet olarak gerçekleşti.

• Otomobil satışları, 2020 yılı on bir aylık dönemde geçen yıla göre %67,3 oranında artarak 529.388 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da %92,8 artarak 139.107 adede ulaştı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 Kasım ayında %37,8, otomobil pazarı %34,6 ve hafif ticari araç pazarı %52,2 oranında arttı.

• 2020 yılı Kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı Kasım ayına göre %37,8 artarak 80.141 adet oldu.

• 2020 yılı Kasım ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %34,6 artarak 64.357 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %52,2 artarak 15.784 adet oldu. • Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre %1,0 arttı.

• Otomobil pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre %7,4 artış gösterdi.

• Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre %18,7 azaldı.

Otomobil pazarı segmentlere göre;

• Pazarın %87,5’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

• C segmenti otomobiller 333.551 adetle %63,0 pay,

• B segmenti otomobiller 126.951 adetle %24,0 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre;

• Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%44,1 pay, 233.470 adet) oldu.

• Sedan otomobilleri, %29,5 pay ve 156.269 adet satış ile SUV,

• %23,3 pay ve 123.384 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Otomobil pazarı motor tipine göre;

• Benzinli otomobil satışları 273.570 adetle %51,7 pay,

• Dizel otomobil satışları 214.072 adetle %40,4 pay,

• Otogazlı otomobil satışları 22.344 adetle %4,2 pay aldı.

• 568 adet elektrikli ve 18.834 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

Otomobil pazarı motor hacmine göre;

• 1600cc altındaki otomobil satışları %68,1 artarak %94,4 pay,

• 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları %22,5 artarak %1,8 pay,

• 2000cc üstü otomobil satışları %2,1 artarak %0,2 pay aldı.

Otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre;

• 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 219.488 adetle %41,5 pay, • 120-140 gr/km arasındaki otomobiller 159.365 adetle %30,1 pay aldı.

Otomatik şanzımanlı otomobiller; 373.462 adetle %70,5 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 155.926 adetle %29,5 pay aldı.

Hafif Ticari Araç Pazarı (Kasım, Ocak-Kasım 2020)

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre;

• Van gövde tipi %76,5 pay ve 106.406 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken;

• Kamyonet gövde tipi %11,4 pay ve 15.869 adetle 2. sırada yer aldı.