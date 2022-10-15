Citroen’den benzinli fiyatına elektrikli model: e-C4 Türkiye’de!

CARMEDYA.COM – Kompakt hatchback sınıfında kendine özgü tasarımıyla dikkat çeken Citroen C4’ün tamamen elektrikli versiyonu e-C4, benzinli C4 ile aynı fiyata müşterilerle buluşuyor.

Fransız üretici, C4 modelinin tamamen elektrikli versiyonu e-C4’ü, 1.2 PureTech 130 HP Shine Bold EAT8 C4 ile aynı fiyata, 786 bin TL’den Türkiye’de satmaya başladı. Citroen e-C4 satın alan müşterilere, lansmana özel olarak duvar tipi şarj cihazı (Wallbox) ve E-Şarj noktalarından da 1 yıl boyunca ücretsiz şarj hediye ediliyor. Hem erişilebilir fiyat hem de müşteri gereksinimlerini karşılayan şarj süreleri ile gelen e-C4, 50 kWsa bataryayı 100 kW DC hızlı şarj desteği gücüyle birleştirerek, optimum şarj süreleri sunmayı başarıyor.

Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım

Elektrikli araç kullanmayı teşvik edecek avantajlarla yola çıkıyor

Markanın elektrikli mobilite hamlesini Ami modeli ile başlattıklarını hatırlatan Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, kompakt sınıftaki yeni modelleriyle ilgili; “Bir yandan perakende satışlarımıza başlarken diğer yandan filo müşterilerimizden gelen ilk Citroen e-C4 siparişlerini teslim ederek elektrikli araçlar pazarına hızlı bir giriş yaptık. Citroen e-C4’ün elektrikli otomobil pazarında öncü marka olma vizyonumuzu destekleyen önemli bir model olacağına inanıyoruz. Benzinli C4 ile aynı satış fiyatıyla Türkiye pazarına iddialı biçimde sunduğumuz Citroen e-C4 için lansman dönemine özel, elektrikli otomobil kullanmayı teşvik edici satın alma ve kullanım imkanları da sunuyoruz. Bunlardan ilki 7,4 kw’lik duvar tipi şarj cihazı (Wallbox) hediyemiz olacak. Keşif ve kurum işlemleri E-Şarj tarafından ücretsiz gerçekleştirilecek olan bu şarj ünitesi sayesinde eviniz ya da işyerinizde aracınız park halindeyken Citroen e-C4’ünüzü kolaylıkla şarj edebileceksiniz. Lansman döneminde satın alınan Citroen e-C4 modeli için ayrıca tüm Türkiye’deki E-Şarj noktalarında geçerli, 1 yıllık ücretsiz enerji de hediye ediyoruz. Yılda ortalama 15 bin km yapan bir müşterinin ihtiyacını karşılayacak şekilde 20 bin TL değerindeki bu hediyeyi müşterilerimizin kartlarına tanımlıyoruz” dedi.

Yüksek menzil ile tamamen elektrikli sürüş keyfi

Citroen e-C4, günlük kullanım için ideal çözümü sunuyor. ë-C4’ün kullanım kolaylığı çoğu kullanıcının günlük kullanımını; sessiz, sarsıntısız, dinamik ve emisyon içermeyen bir sürüşle karşılıyor. 50 kWsa kapasitesindeki batarya, günlük kullanımda ofiste ve evde geleneksel bir priz veya duvar tipi şarj cihazı (Wallbox) aracılığıyla şarj edilebiliyor. 350 km (WLTP döngüsü) menzili sayesinde bataryayı her gün şarj etmeye gerek kalmıyor. Ayrıca, hem dikkat çekici iç hacmi hem de optimize edilmiş ağırlığı sayesinde günlük kullanımda konfor ve menzil sunuyor.

100 kW hızlı şarj (DC) ile 30 dakikada şarj

Model, günlük mobilite ihtiyacınızı daha pratik hale getirirken, aynı zamanda uzun mesafe yolculuklarınızı kolaylaştıran özellikler sunuyor. 100 kW hızlı şarjı destekleyen bataryası sayesinde, uzun yolculuklar artık daha stressiz hale geliyor. Uzun yolculuklarınız sırasında bir kahve ya da yemek molası verdiğinizde aracı şarja takmak yeterli oluyor. Sadece 30 dakika gibi kısa bir sürede batarya yüzde 80’e kadar şarj edilebiliyor. Elektrikli araçlarda lityum-iyon piller kullanıldığı için, hızlı şarj (DC) ile dolum hızı, şarjın başlangıcında, sonuna göre daha hızlı gerçekleşiyor. Bu nedenle, bataryanın tamamen dolmasını beklemek yerine bataryayı yüzde 80’e kadar şarj ederek yola çıkmak daha avantajlı olarak öne çıkıyor.

Yüksek verimli ısı pompası

İçten yanmalı motorlu araçlarda kabin içi ısıtma, motordan çıkan egzoz gazının sıcaklığından faydalanılarak sağlanıyor. Elektrikli araçlarda içten yanmalı bir motor olmadığı için kabin iç sıcaklığının ayarlanması amacıyla kullanılabilecek bir egzoz gazı oluşmuyor. Bu sebeple kabin iklimlendirmesi için direkt olarak bataryada depolanan elektrik kullanıldığında ise menzil olumsuz etkileniyor. Elektrikli araçlardaki bu durumu engellemek amacıyla ısı pompası kullanılıyor. Isı pompası sayesinde, kabin içi iklimlendirme amacıyla bataryada depolanan elektrik kullanılmıyor, bunun yerine dış havanın basınç değeri değiştirilerek sıcaklığı arttırılıyor veya azaltılıyor. Sıcaklığı değiştirelen dış hava, kabin içindeki havayı ısıtmak veya soğutmak amacıyla da kullanılabiliyor. Kullanıcılarına maksimum menzil sunmayı hedefleyen ë-C4’te yüksek verimli ısı pompası standart olarak bulunuyor.