Nissan’ın yeni dönemi Ariya ile başlıyor

CARMEDYA.COM – Nissan, elektrikli crossover modeli Ariya’nın dünya prömiyerini online basın lansmanıyla gerçekleştirdi.

Markanın elektrikli modelleri kapsayan gelecek vizyonunun başlangıç noktası olan Ariya ile birlikte Japon üretici elektrikli model gamı için yeni bir bölüm oluşturdu.

Nissan CEO’su Makoto Uchida ve Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Ashwani Gupta tarafından Yokohama’da dijital lansmanla tanıtılan model, elektrikli otomobillere özgü sesszi, pürüzsüz sürüş ve otonom özellikleriyle öne çıkıyor.

Pil tamamen doluyken WLTP testlerine göre 310 kilometre menzil sunabilen model, ilk kez Ariya Concept adıyla 2019 Tokyo Motor Show’da sergilenmiş ve geçtiğimiz Ocak ayında CES’te sergilenmişti.

Aslında Ariya’nın başlangıç noktası, markanın ilk olarak 2017 Tokyo Motor Show’da elektrikli otomobil vizyonunu temsil eden IMx konsepti olmuştu.

Tasarım

Tamamen yenilikçi bir tasarım anlayışıyla, markanın gelecek modelleri hakkında da önemli ipuçları paylaşan Ariya, Japon kültürüne ait çizgilerle, modern tasarım anlayışını birleştiren bir görünüme sahip. Önde pürüzsüz görünen ve aşağıya doğru daralan geniş ön ızgarayı iki yanında bumerang formlu farlar çevrelerken, dört adet 20 milimetre mini projektörle üretilen ince LED farlar, Nissan’ın imzalı V-motion tasarımını vurguluyor. Öne doğru çıkan burnun her iki yanında ise dikey konumlu hava girişleri bulunuyor.

Nissan mühendisleri geleneksel Japon Kumiko desenine sahip ön ızgaraya kalkan adını vermiş. Bu bölümde, ProPILOT işlevleri ve Akıllı Anahtar tespiti için kullanılan sensörler gizleniyor.

Elektrikli model çağına girişle birlikte Nissan’ın yeniden tasarlanan marka logosu da bu kalkanın üst kısmında 20 led tarafından aydınlatılacak şekilde yer alıyor.

Yandan bakıldığında, arkaya doğru alçalan tavan ve uzun burun araca dinamil bir görünüm kazandırıyor. Dikiz aynaları ve tavan ile gövde altı koruma ekipmanlarının siyah rengiyle birlikte model çift renkli görünümüyle şık detaylara sahip. Sportif, beş kollu, 19 inç alüminyum jantlar (tercihe bağlı olarak 20 inç jantlar da alınabilecek) aracın dinamik duruşuna katkı sağlıyor.

Ariya’nın arka kısmı da ön ve yandaki pürüzsüz ama dinamik etkiyi devam ettiriyor. Dik eğimli C sütunu, arkada stop lambalarını içeren yekpare görünümlü aydınlatma, park edildiğinde bir karartma efekti ve kullanım sırasında sürekli kırmızı bir aydınlatma sağlamak üzere tasarlanmış.

Özel bakır rengi

Modelde kullanılan ve yeni geliştirilen bakır renk Akatsuki, güneşin yeni bir günün başlangıcına işaret ettiği ve şafaktan hemen önceki anı ifade ediyor. Bakırın siyah bir çatı ile birleşimi, vücudun akan doğasını ve bir EV’in hareketini vurgularken, bakır tonunun kendisi iletkenliği ve yeni bir otomotiv çağının başlangıcını ifade ediyor.

Akatsuki ile birlikte Ariya, her biri siyah bir çatıya sahip dört adet dört tonlu kombinasyon ve dört gövde rengi kombinasyonu ile sunulacak.

İç mekan

Geniş ve ferah iç mekan yine elektrikli otomobillere özgü gereksiz detaylardan kaçınılan ve pürüzsüz yüzeylere sahip çizgilere sahip. Özellikle klima kontrolleri dokunmatik bir şekilde herhangi bir düğme görünümü olmaksızın ön panelin ortasından geçen çıtada yer alıyor ve bu şekilde teknolojiyi vurguluyor. Klima kontrol fonksiyonları, merkez panoya dokunulduğunda titreşerek mekanik düğmelerle aynı hissi verecek şekilde entegre edilmiş. Bu kontroller araç çalıştığı anda açığa çıkıyorlar.

Pilin şasinin tabanına yerleştirilmesiyle mümkün olan en düz ve geniş zemin elde edilirken, bu sayede sınıfı açısından oldukça iyi diz ve baş mesafeleri yakalanabilmiş.

Gösterge tablosunun ortasının altına yerleştirilen bir orta saklama kutusu ve katlanır tepsi bulunuyor. Yenilikçi sürgülü masa tasarımı, kabin alanını mobil ofis çalışma alanına dönüştürüyor.

Ayarlanabilir orta konsol, sürücünün kişisel tercihine uyacak şekilde hareket ettirilebiliyor ve ayarlar, otomatik ayarlama için sürücü profiline kaydedilebiliyor.

Arka koltuktaki yolcular, düz kabin zemini sayesinde rahat hareket edebiliyorlar. İnce ön koltuklar, B direğini gizleyecek şekilde yerleştirilmiş ve bu sayede yolculara panoramik bir manzara sunuyor. Ariya ayrıca sunroof ile de aydınlık ortama katkı sağlıyor.

e-4ORCE

Ariya’nın çift elektrikli motoru Nissan’ın en gelişmiş dört tekerlekten çekiş teknolojisi e-4ORCE ile birlikte çalışıyor. E-4ORCE içindeki “e”, Nissan’ın yüzde 100 elektrikli motor tahrik sistemini temsil ediyor. “4ORCE”, aracın dört tekerlekten çekiş sistemine işaret ediyor. Markanın geçmiş arazi araçları ve spor otomobillerindeki deneyimlerinin bir bileşiminden doğan e-4ORCE, Nissan GT-R’nin ATTESA E-TS tork bölme sistemini ve Nissan Patrol’un akıllı 4×4 sistemini temel alıyor.

Güç çıkışını ve frenleme performansını özel olarak yöneten e-4ORCE, sürüş stilini veya girişi değiştirmeye gerek kalmadan, neredeyse her yol yüzeyine uyum sağlayarak, sürüş güvenliğini artırıyor. Örneğin karla kaplı yollarda viraj alırken, araç yüksek hassasiyetli motor ve fren kontrolü sayesinde sürüş rotasını en uygun ve güvenli şekilde izleyebiliyor.

Mühendisler, sürüş konforu sağlamak için e-4ORCE’un hassas kontrol teknolojisi ve çift elektrikli motorlar arasında uyum sağlamışlar. Günümüzde tipik EV ve hibrit sistemler tarafından kullanılan ön motor rejeneratif frenine rejeneratif arka motor frenlemesi eklenerek, güvenli ve eonomik bir sürüş sağlanması hedeflenmiş.

Ön ve arka tork aktarımı optimize edilirken, sistem, virajda tutuşu en üst düzeye çıkarmak için dört tekerleğin her birine bağımsız fren kontrolü uygulyabiliyor. Bu da en zorlu şartlarda bile güvenle yol almayı sağlıyor.

Akıllı Güç

İki tekerlekten çekiş ve dört tekerlekten çekişli versiyonlar dahil olmak üzere Avrupa pazarı için sunulan beş versiyona sahip olacak Ariya, müşterilerin farklı sürüş ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

Ariya 63kWh iki tekerlekten çekiş modeli, daha çok kentsel yolculuklar için tercih edilirken, Ariya 87kWh iki tekerlekten çekişli modeller ise, daha fazla güç ve uzun yolculuk arayanları hedefliyor.

Ariya e-4ORCE 63kWh dört çeker modeli, e-4ORCE teknolojisi sayesinde daha uzun bir menzil sunuyor. Ürün yelpazesinin tepesinde yer alan Ariya e-4ORCE 87kWh ise performans modeli olarak öne çıkıyor.

Akü paketi, ön ve arkada düşük bir ağırlık merkezi ve neredeyse eşit ağırlık dağılımı sağlamak için aracın ortasında bulunuyor. Pil takımının düz tasarımı ve pil kutusundaki entegre çapraz eleman, Ariya’nın düz bir zemine ve etkileyici yapısal sertliğe sahip olmasını sağlıyor. Süspansiyon bileşenleri yeni mimari doğrultusunda optimize edilirken, titreşim ve gürültünün kabin boşluğuna girmesini önlniyor ve konforlu ve dengeli bir yolculuk sunuluyor.

Standart, Spor ve ECO (e-4ORCE modelleri ek bir Kar modu içeriyor) dahil olmak üzere üç sürüş modu ile sürücüler, ruh hallerine göre tercih ettikleri bir sürüş modunu seçebiliyor.

Nissan Ariya 63kWh versiyonlarında evde kullanım için sunulan 7,4 kW’lık bir şarj cihazı bulunurken, 87kWh’de ise ev şarjı için 22kW 3 fazlı bir şarj cihazı yer alıyor. Ariya, uzun yolculuklarda gönül rahatlığı için 130 kW’a kadar hızlı şarjı da destekleyebiliyor.

Akıllı Sürüş

Ariya, yolculara gelişmiş bir ProPILOT dahil olmak üzere en son Nissan teknolojilerini sunuyor. İkinci nesil Nissan LEAF’da standart olarak bulunan ProPILOT, sürücülerin şeritlerinde kalmasına, dur-kalk otoyol trafiğinde araç hızını ve öndeki araçla mesafeyi korumasına yardımcı olan bir sürüş destek sistemi olarak, araçta yer alıyor.

Navi-link içeren ProPILOT, ilk olarak LEAF ile tanıtılan ProPILOT sisteminin en gelişmiş hali. gYol verisi ve algılama teknolojisinin eklenmesiyle, sistem tek şeritli otoyol sürüşü sırasında daha yumuşak bir sürüş sunabiliyor. Seyir sistemi ile bağlantı kurarak ve yol haritası verilerini kullanarak, belirtilen hıza göre araç hızının ayarlanmasına yardımcı oluyor. Ayrıca, sistem yaklaşan yol koşullarına göre aracın hızını otomatik olarak ayarlıyor. Örneğin keskin bir köşeden önce aracı sorunsuz bir şekilde yavaşlatarak, tüm yolcuları güvende tutuyor.

ProPILOT Park, boş park yeri bulmaya yardımcı oluyor. Park etme, ön, ters ve paralel park etme koşullarının hepsini otomatik olarak yerine getirebiliyor.

İlk olarak Nissan LEAF elektrikli otomobilde tanıtılan e-Pedal, sürücünün sadece gaz pedalını kullanarak hızlanmasını ve yavaşlamasını sağlıyor. e-Pedal, gaz pedalına basarken aracın yavaşlama işlemini başlatmak için elektrik motorunu devreye alıyor. Çekişin zayıf olduğu yüzeylerde, frenler motor freniyle aynı anda uygulanıyor ve dört tekerleğin de aracı güvenli bir şekilde yavaşlatması sağlanıyor. E-4ORCE ile donatılmış Ariya’da, rejeneratif tork sadece ön tekerleklere değil, aynı zamanda arkaya da dağıtılıyor ve bu da daha pürüzsüz ve daha rahat bir sürüş sağlıyor.

Nissan Ariya ayrıca, Çevre İzleme Monitörü, Çarpışma Uyarısı, Acil Durum Frenleme ve Arka Otomatik Acil Durum Frenleme Teknolojisini içeren Nissan Güvenlik Kalkanı gibi 360 derece güvenlik özellikleriyle donatılmış.

Akıllı Entegrasyon

Nissan Ariya’yı güncel tutmak için Ariya, bulut sistemiyle servise gitmeye gerek kalmadan uzaktan yazılım güncelleme olanağına da sahip. Bu arada sürücüler sabah kahvesinin tadını çıkarırken, Ariya’nın pilinin durumunu kahvaltı masasından kontrol edebiliyorlar. Planlanmış bir varış noktasıyla Akıllı Rota Planlayıcı, yola çıkma zamanı geldiğinde bir hatırlatıcı mesaj gönderiyor. Sürüş sırasında sistem yol koşullarını izliyor ve seyahat sürelerini kısa tutmak için alternatif rotalar öneriyor. NissanConnect akıllı telefon uygulamasını kullanarak, Ariya’nın klima kontrollerinin kalibrasyonu araca girmeden önce bile sürücünün istediği gibi ayarlanabiliyor.

Akıllı Anahtarı taşırken Nissan Ariya’ya yaklaştığınızda kapılar açılıyor. Dış ön ve arka lambalar ve Nissan amblemi, aracın sürücünün varlığını algıladığını bildirerek, otomatik olarak aydınlatılıyor. Kapı açıldığında iç lambalar yavaşça sönerek, sürücünün ve yolcuların kabinin tamamını görmesi sağlanıyor. Koltuk, direksiyon simidi konumu ve otomatik kayan orta konsol, Akıllı Anahtar ile bağlantılı kaydedilmiş sürücü profiline göre ayarlanıyor. Tüm yolcular oturduktan ve kapılar kapandıktan sonra, iç aydınlatma kayboluyor.

Ön panelde 12.3 inçlik dokunmatik ekrana yer alıyor. Bu ekran aracılığıyla akü bilgisi, menzil ve navigasyon gibi önemli araç bilgilerine kolayca erişmek mümkün. Ariya ayrıca segmentteki en büyük tam renkli head-up ekranlardan birine sahip. Bilgilerin ön cama yansıtılmasıyla sürüş bilgileri sürücünün görüş alanında net bir şekilde görülebiliyor.

“Merhaba Nissan” ya da “Hey Nissan” diyerek, araç kullanıcıları sözlü komutlarla da çok sayıda fonksiyonu ayarlayabiliyor. Bir çalma listesi seçmek veya kabin sıcaklığını ayarlamak gibi araç içi işlevler, sürücünün yoldan gözünü ayırmasına gerek olmadan yapılabiliyor. Nissan Ariya’nın araç içi komutları, normal, konuşma cümlelerine izin veren doğal dil anlayışına dayanan hibrit bir ses tanıma sistemi tarafından yürütülüyor.

Ariya’nın Avrupa’da satışa sunulacağı tarih ve fiyatları hakkında daha fazla ayrıntı önümüzdeki aylarda paylaşılacak.