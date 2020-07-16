FCA ve Groupe PSA birleşmesi yeni bir marka doğurdu: Stellantis

CARMEDYA.COM – Fiat Chrysler Automobiles NV (“FCA”) ve Peugeot SA (“Groupe PSA”), 18 Aralık 2019’da açıklanan Birleşme Anlaşması’nda belirlendiği şekilde 50:50 birleşmenin tamamlanmasına doğru ilerlerken, önemli bir adım daha atıldı ve yeni grubun kurumsal isminin olacağı duyuruldu.

Stellantis olarak belirlenen yeni grubun adı “Yıldızlarla aydınlanmak” anlamına gelen Latince “stello” fiiline dayanıyor. Bu isim, iki şirketin bir araya gelerek bir sonraki ulaşım döneminin yeni liderlerden birini yaratacak, aynı zamanda kurucularının tüm değerlerini koruyor olmasından, yeni ve güçlü şirket kültürlerinden ilham alıyor. küresel bir işletmenin ölçeğini; gelecek on yıllar için sürdürülebilir mobilite çözümleri sunabilecek olağanüstü bir genişlik ve yetenek derinliği, bilgi birikimi ve kaynak ile birleştirecek. İsmin Latin kökenleri, kurucu şirketlerinin zengin tarihine övgüde bulunurken, astronomi çağrışımı, endüstriyi değiştiren bu birleşmeyi yönlendiren gerçek iyimserlik, enerji ve yenilenme ruhunu yansıtıyor.

Yeni ismin belirleme süreci, Birleşme Anlaşması ilan edildikten hemen sonra her iki şirketin üst yönetiminin dahil edilmesiyle ve Publicis Group’un çalışmalarıyla başladı. ismi yanlızca grup düzeyinde bir kurumsal marka olarak kullanılacak. Sürecin bir sonraki adımı, isimle birlikte kurumsal marka kimliği oluşturacak olan bir logonun yaratılması olacak.

Grubun kurucu markalarının isimleri ve logoları değişmeden kalacak. Daha önce belirtildiği gibi, birleşme sürecinin tamamlanmasının, her iki şirketin hissedarlarının kendi Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında onay vermesi, antitröst ve diğer yasal gereklerin karşılanması da dahil olmak üzere geleneksel kapanış koşullarına bağlı olarak 2021’in ilk çeyreğinde gerçekleşmesi beklenmekte.