Motul ürün yelpazesini Car Care oto bakım ve temizlik serisi ile genişletiyor

CARMEDYA.COM – Motul’un Car Care serisinde bulunan ve aracın iç ve dış yüzeyi için etkili ve kalıcı bakım sağlamak için geliştirilen yeni Car Care Oto Bakım ve Temizlik Ürünleri Serisi Türkiye’de raflarda yerini aldı.

Yeni Car Care Serisinde neler var?

Motul’un Türkiye pazarına sunduğu Car Care serisi 11 üründen oluşuyor. Cam Temizleyici, Lastik Tamir Spreyi, Oto Şampuanı, Çizik Giderici, Ekspres Parlatıcı, Böcek Temizleyici ve Jant Temizleyici otomobilin dışı için ihtiyaç duyulan ürünler olarak öne çıkıyor. Sürücülerin ve araçların içini ferahlatacak Plastik Temizleyici, Deri Temizleyici, Kumaş Temizleyici ve Koku Giderici ürünleri ise Car Care serisinin araç içi ürünlerini oluşturuyor.

Lastik patlaması durumunda otomobil lastiğini sökmeden anında şişiren ve tamir noktasına kadar güvenli sürüş sağlayan Lastik Tamir Spreyi ile tüm boyalı ve cilalı yüzeyler için ince çizikleri yok eden Çizik Giderici otomobil sahiplerinin kurtarıcısı olacak.

Motul’un 166 yıllık uzmanlığı ile sunduğu bakım ve temizlik serisi Car Care ürünlerine Motul satış noktalarından ulaşabilirsiniz. Size en yakın Motul distribütörleri ve satış noktalarını öğrenmek için www.motul.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.