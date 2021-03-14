Michelin Türkiye ekolojik ayak izini azaltıyor

CARMEDYA.COM – Michelin, Türkiye’de daha yeşil bir dünya hedefiyle başlatmış olduğu Yeşil Ofis Programı’nı tamamladı.

Ofislerde enerji ve doğal kaynakların kullanımını azaltan Michelin Türkiye, WWF Türkiye’den (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ‘Yeşil Ofis Diploması’ almaya hak kazandı. Michelin Grubu içinde WWF’ten Yeşil Ofis Diploması alan ilk ofis Michelin Türkiye oldu.

Şirket araçlarının yüzde 50’sini hibrit olarak değiştiren Michelin Türkiye’de, tüm atıklar kâğıt, cam, plastik ve organik olacak şekilde ayrıştırıldı. Kâğıt tüketimi en aza indirilerek, kitap, dergi paylaşımı için yeşil kütüphane kuruldu. Bunun yanında kullanılmayan eşyaların paylaşımı için Yeşil Dolap hareketi başlatılarak çalışanların kullanmadıkları her türden eşyayı paylaşmaları sağlandı. Yazıcılar yüzde 50 oranında azaltılırken, server sayısı ise 10’dan 2’ye düşürüldü.

Her hafta çalışanlarla atık geri dönüşümü, su tasarrufu ve şehirde sürdürülebilir yaşam konusunda bilgilendirme mailleri paylaşıldı. Tüm bu çalışmalar neticesinde; 270 bin kâğıt tasarrufuyla 11 ağaç kurtarıldı. %45 elektrik, yüzde 62 oranında su tasarrufu sağlandı. Michelin Yeşil Ofis organizasyonu 2021 yılında da Ekolojik Ayak İzini azaltmak için yeni projeleriyle çalışmaya devam edecek.

Grup içerisinde ilk sertifika Türkiye’nin

Yeşil Ofis Sertifikasının kazanımında Yeşil Ofis ekibinin liderliği ve WWF-Türkiye ile iş birliği içinde gerçekleştirilen sıkı çalışmaların etkili olduğunu ifade eden Michelin Türkiye İK Direktörü Pınar Erçal, “Sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımlar Michelin’in DNA’sında bulunuyor. Çevreye duyarlı yaklaşımlarıyla ön plana çıkan Michelin Grubu içerisinde WWF onaylı Yeşil Ofis Diploması’na hak kazanan ilk ülke Türkiye oldu. Michelin Türkiye olarak, Yeşil Ofis sertifikasını kazanmamızda şirket içindeki gönüllülerden oluşan yedi kişilik Yeşil Ofis ekibinin emeği oldukça büyük. Bu ekip, WWF-Türkiye ile iş birliği içinde çalışarak tüm uygulamalarımızın Yeşil Ofis projesine adaptasyonunda hepimize liderlik ettiler. Bu yüzden öncelikle Yeşil Ofis ekibini ve sonrasında da bu projenin hayata geçmesinde aktif rol alan tüm çalışanlarımızı içtenlikle tebrik ediyorum’’ diye konuştu.