Buradasınız
Home > Güncel > Mercedes-Benz’den şubat kampanyası

Mercedes-Benz’den şubat kampanyası

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in şubat ayında sunduğu kampanyalar kapsamında, otomobil ve hafif ticari araçlarında avantajlı ödeme koşulları ve uygun faizler sunuluyor.

Mercedes-Benz Otomobil Kampanyaları

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Şubat ayına özel yeni otomobil alımlarında avantajlı finansman seçenekleri sunuyor.

Mercedes-Benz C-Serisi otomobillerde 335.000 TL krediye bu aya özel, 12 ay, %0 faizli kredi fırsatları sunuluyor. Mercedes-Benz E-Serisi otomobil sahibi olmak isteyen müşteriler için Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Şubat ayına özel, 380.000 TL’ye, 12 ay, %0,99 faiz oranı fırsatı sunuyor. Mercedes-Benz B-Serisi için ise %0,99 faizli ve 12 ay vadeli, 260.000 TL kredi imkanı mevcut. Mercedes-Benz GLC Serisi’nde, 480.000 TL krediye bu aya özel, 36 ay, %1,49 faiz oranı fırsatı sunuluyor.

Yeni Mercedes-Benz GLA için ise Şubat ayına özel, 285.000 TL, 12 ay, %0,99 faizli kredi imkanı mevcut. Mercedes-Benz CLA’da ise 285.000 TL için, 36 ay vadeli, %1,49 faizli kredi imkanı sunuluyor. Hatchback veya Sedan bir Mercedes-Benz A-Serisi sahibi olmak isteyenler için ise 260.000 TL krediye, 36 aya kadar %1,49 faiz oranı uygulanıyor. Yeni Mercedes-Benz GLB ise Şubat ayında 335.000 TL, 12 ay, %0,99 faizli kredi imkanı ile satışa sunuluyor.

Mercedes-Benz Certified: Sertifikalı Kullanılmış Otomobiller’de ise Şubat ayına özel 12 aya kadar %1,63 faiz fırsatı sunuluyor.

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araç Kampanyaları

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler ayrıcalığıyla, Şubat ayı boyunca esnek ödeme planı avantajı ve düşük aylık ödemelerle şimdi bir Vito sahibi olunabiliyor.

Vito’ya sahip olmak isteyenler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde, 150.000 TL kredi için, 36 ay vade ve % 0,99 faiz avantajından yararlanabiliyorlar.

Sprinter’e sahip olmak isteyenler ise, Mercedes-Benz Kasko tercih ettikleri takdirde 200.000 TL kredi için, 36 ay vade ve %0,99 faiz avantajından faydalanabiliyorlar.

Mercedes-Benz Certified araç alımlarında, avantajlı fiyatlara ek olarak, Mercedes-Benz Kasko’ya özel, 60.000 TL kredi için, 10 ay vade ve %0 faizli kredi imkanı ile ikinci el alımlarında da fırsatlar devam ediyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

    Benzer yazılar

    Skoda Zirveyi Koruyor

    Infiniti’den Yeni Modellere Yeni İsim

    Yukarı