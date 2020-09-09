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Mercedes-Benz’den eylül ayı otomobil kampanyası

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in Eylül ayında sunduğu kampanyalar kapsamında, otomobil ve hafif ticari araçlarda avantajlı ödeme koşulları ve uygun faizler sunuluyor.

Mercedes-Benz Otomobil kampanyaları

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, 0 km otomobil alımlarında Eylül ayına özel finansman seçenekleri sunuyor. Mercedes-Benz A-Serisi Hatchback ve Sedan sahibi olmak isteyenler için 240.000 TL krediye 12 aya kadar %1,09 faiz oranı sunuluyor. Mercedes-Benz CLA ve Yeni GLA için ise Eylül ayına özel olarak 270.000 TL için 36 ay %1,29 faizli kredi imkanı sunuluyor.

Yeni GLB modelinde ise Eylül ayında 300.000 TL, 36 ay %1,29 faizli kredi imkanı mevcut. Mercedes-Benz C-Serisi otomobillerde ise 300.000 TL krediye bu aya özel 12 ay %1,09 faizli çok cazip kredi fırsatları sunuluyor. E-Serisi sahibi olmak isteyen müşteriler için Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde, Eylül ayına özel olarak 400.000 TL’ye 12 aya kadar %1,09 faiz oranı fırsatı sunuyor.

Mercedes-Benz Sertifikalı Kullanılmış Otomobiller’de ise 48 ay %1,39 faiz oranından faydalanılabiliyor.

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araç kampanyaları

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler kampanyasıyla Eylül ayı boyunca esnek ödeme planı avantajı ve düşük aylık ödemelerle bir Vito’ya sahibi olunabiliyor. Vito’ya sahibi olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde 150.000 TL kredi için, 24 ay vade ve %0,99 faiz avantajından faydalanabiliyorlar.

Sprinter’e sahip olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettikleri takdirde, 150.000 TL kredi için, 24 ay vade ve %0,95 faiz avantajından faydalanabiliyorlar.

Mercedes-Benz Certified araç alımlarında avantajlı fiyatlara ek olarak Mercedes-Benz Kasko’ya özel, % 1,19 faiz oranı ve 1.948 TL’den başlayan aylık ödemelerle ikinci el alımlarında da fırsatlar devam ediyor.

Detaylar için http://www.mbfh.com.tr sayfası ziyaret edilebilir veya en yakın Mercedes-Benz bayisine danışılabilir.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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