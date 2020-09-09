Mercedes-Benz’den eylül ayı otomobil kampanyası

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in Eylül ayında sunduğu kampanyalar kapsamında, otomobil ve hafif ticari araçlarda avantajlı ödeme koşulları ve uygun faizler sunuluyor.

Mercedes-Benz Otomobil kampanyaları

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, 0 km otomobil alımlarında Eylül ayına özel finansman seçenekleri sunuyor. Mercedes-Benz A-Serisi Hatchback ve Sedan sahibi olmak isteyenler için 240.000 TL krediye 12 aya kadar %1,09 faiz oranı sunuluyor. Mercedes-Benz CLA ve Yeni GLA için ise Eylül ayına özel olarak 270.000 TL için 36 ay %1,29 faizli kredi imkanı sunuluyor.

Yeni GLB modelinde ise Eylül ayında 300.000 TL, 36 ay %1,29 faizli kredi imkanı mevcut. Mercedes-Benz C-Serisi otomobillerde ise 300.000 TL krediye bu aya özel 12 ay %1,09 faizli çok cazip kredi fırsatları sunuluyor. E-Serisi sahibi olmak isteyen müşteriler için Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde, Eylül ayına özel olarak 400.000 TL’ye 12 aya kadar %1,09 faiz oranı fırsatı sunuyor.

Mercedes-Benz Sertifikalı Kullanılmış Otomobiller’de ise 48 ay %1,39 faiz oranından faydalanılabiliyor.

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araç kampanyaları

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler kampanyasıyla Eylül ayı boyunca esnek ödeme planı avantajı ve düşük aylık ödemelerle bir Vito’ya sahibi olunabiliyor. Vito’ya sahibi olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde 150.000 TL kredi için, 24 ay vade ve %0,99 faiz avantajından faydalanabiliyorlar.

Sprinter’e sahip olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettikleri takdirde, 150.000 TL kredi için, 24 ay vade ve %0,95 faiz avantajından faydalanabiliyorlar.

Mercedes-Benz Certified araç alımlarında avantajlı fiyatlara ek olarak Mercedes-Benz Kasko’ya özel, % 1,19 faiz oranı ve 1.948 TL’den başlayan aylık ödemelerle ikinci el alımlarında da fırsatlar devam ediyor.

Detaylar için http://www.mbfh.com.tr sayfası ziyaret edilebilir veya en yakın Mercedes-Benz bayisine danışılabilir.