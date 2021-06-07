LASİD’den trafik güvenliğine bilimsel yaklaşım

CARMEDYA.COM – Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği, trafik güvenliğine yeni bir bakış açısı getiren Güvenli Trafik Akademik Eser Projesi’ni, LASİD Yönetim Kurulu üyeleri ve akademisyenlerle tanıttı.

Akademisyenlerin tespit ve çözüm yaklaşımlarını içeren 11 eserden oluşan ve konuya bilimsel pencere açan proje; trafik düzenleyicileri, uygulayıcıları başta olmak üzere kamu ve ilgili kurumlarla paylaşılacak. Kitaplaştırılan proje, bilimsel yazılı bir referans kaynak olması açısından önem taşıyor.

LASİD Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kürkçü, projeyi online düzenlenen lansman toplantısında duyurdu ve “Trafik güvenliği konusunda ilk kez bu kadar kapsamlı ve geniş katılımlı akademik bakış açısı bir araya geldi, yazılı ve kalıcı bir referans kaynak yaratılmış oldu. Projemiz sorunları teşhisle birlikte akademisyenlerimizin çözüm yaklaşımlarını da içeriyor” dedi.

LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt, proje kapsamında Bilim Seçici Kurulu tarafından seçilen 11 akademik eserin kitaplaştırıldığını, bu kitapların referans kaynak olarak ilgili tüm kurumlarla paylaşılacağını kaydederken; derneğin önceki dönem yönetimini üstlenen Cevdet Alemdar ise “Bu hayati konuda elimizi nasıl taşın altına koyarız, diye araştırırken yazılı çok fazla kaynak olmadığını gördük, proje bu fikirle doğdu. İstedik ki yayadan sürücüye, trafik düzenleyicilerden uygulayıcılara, yasa koyuculardan denetleyicilere kadar her kesimin başvurup yararlanacağı güvenli bir kaynak olsun” diye konuştu.

Toplantıda konuk konuşmacı olarak yer alan Cevdet Alemdar, “Proje için duyduğumuz heyecanın, ortak trafik kültürümüze ve konunun tüm paydaşlarına aynı heyecanla katkı sağlamasını ve trafik güvenliğiyle ilgili atılacak adımlarda ilham olmasını diliyorum” dedi.

Projenin akademik danışmanlığını yapan, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ilgın Gökaşar ise şunları söyledi: “Trafik güvenliği sadece ulaştırma alanında çalışanları değil toplumun her kesimini etkileyen ve önem verilmesi gereken bir konu. İlgili kurumlar ve toplum bu projeye sahip çıktıkça, LASİD’in attığı bu adım çoğalarak büyüdükçe güvenli trafik bilinci ve kültürü de gelişecek; trafik kazalarının önüne geçilmesinde hızlı sonuçlar almak mümkün olacaktır. Trafik güvenliği çok hızla değişen dinamik bir konu. Toplumun alışkanlıklarından, nüfus artışından coğrafi ve yerel özelliklere, teknolojik gelişmelere kadar çok fazla değişkeni var. Çözümler üretiliyor, yollar yapılıyor ancak sorunun dinamik oluşu sebebiyle yetersiz kalıyor. Bu yüzden “trafik canavarı” kavramına sığınılmış. Oysa ki hatayı sürücüye yüklemek yerine sorunun temelde çözümü için yol kusurlarının giderilmesi, mühendislik tedbirlerine öncelik verilmesi, teknoloji gelişmelerden faydalanılması, kanunların günün sorun ve şartlarına göre güncellenmesi, suç ve ceza ekseninden çıkarılıp doğru bilinçlendirmenin sağlanması gerekiyor. Bilimsel yaklaşımlarıyla bu kitap, bu meselede bir rehber olacaktır.”

LASİD Güvenli Trafik Kitabı’nda neler var?

LASİD Güvenli Trafik kitabı; kamuoyunda genellikle sürücü hatasıyla eşleştirilen trafik güvenliği kavramına bilimsel bir bakış açısı kazandırıyor, kapsamlı yazılı bir kaynak oluşturması açısından da önem taşıyor. İlgili görsel ve grafiklerle tasarlanan kitap güvenli bir trafik için Türkiye ve dünyadaki teknolojik gelişmeler, yollarımızın iyileştirilmesinin önemi ve yol problemleri için çözüm önerileri, 1950’den günümüze ülkemizde uygulanan yasal düzenlemeler, yol kullanıcılarının güvenliğini sağlamak için çeşitli yöntemler ve bilinçlendirme faaliyetlerinin önemi gibi konuları içeren 11 akademik eserden oluşuyor.

LASİD Güvenli Trafik kitabına lasid.org.tr web sitesinden erişim mümkün olacak.