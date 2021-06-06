Skoda’dan yaz kampanyası

CARMEDYA.COM – Skoda, haziran ayında geçerli yeni kampanyasını duyurdu.

Kampanya kapsamında markanın Kodiaq modeli, 150 bin TL kredi tutarı/12 ay vade için sıfır faiz oranı ile tercih edilebilecek.

Superb, Octavia ve Karoq’da da avantajlı fırsatlar sunuyor. Haziran ayındaki kampanyalarla birlikte bu modeller, kampanya kapsamındaki donanımlarda 200 bin TL kredi tutarı/18 ay vade için %0,75 faiz oranı ile satın alınabilecek. Bununla birlikte Fabia modelinde de 75 bin TL kredi tutarı/18 ay vade için %0,75 faiz oranı fırsatı sunuluyor.

Mevcut Skoda sahipleri için de yaşa göre bakım kampanyası devam ediyor. Kampanya süresinde 3 yaş ve üzeri modeller için yüzde 30’a varan indirimler sunuluyor. Periyodik bakım, mekanik ve elektrik işlerinde kullanılan orijinal parça, motor yağlarında ve işçilikte sunulan indirimlerin yanı sıra kampanya kapsamında belirlenmiş lastik markalarında yüzde 16 indirimden yararlanmak mümkün.