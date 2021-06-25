İTÜ ARI Teknokent ve OİB işbirliğiyle 500 kişiye istihdam!

CARMEDYA.COM – İTÜ ARI Teknokent ile Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) iş birliği bugüne kadar 200 otomotiv ve mobilite girişimine destek sağladı.

Desteklenen girişimler 60 milyon TL’yi aşan yatırım alırken, iki kurum, iş birliğinin yeni döneminde de geleceğin otomotiv teknolojilerini üretecek girişimcilere büyük destekler vermeye devam edecek.

OİB desteği ile hayata geçirilen ve sürüş güvenliğinden batarya yönetimine, yazılım çözümlerinden malzeme teknolojilerine, otonom araçlardan mikromobiliteye kadar farklı alanlardaki girişimlerin yer aldığı İTÜ Çekirdek Otomotiv Programı kapsamında desteklenen girişimler, 96 milyon TL ciroya ulaştı ve 500’den fazla kişiye istihdam sağladı.

Yıl boyunca programa başvuran ve kabul edilen girişimciler İTÜ Çekirdek’in mentorluk, eğitim, Ar-Ge desteği, yatırımcı görüşmeleri gibi desteklerinden yararlanmanın yanı sıra, ekim ayında OİB’in düzenlediği “Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması”na katılma hakkına sahip oluyor. Bu yarışmaya katılan en iyi girişimler OİB tarafından hem 500 bin TL nakdi olarak ödüllendiriliyor hem de Big Bang Start-up Challange etkinliğine katılma hakkı kazanıyor.

Girişimler, OİB’in sağladığı ek 600 bin TL’lik nakdi ödüllerin yanı sıra Big Bang sahnesinde 54 milyon TL’yi aşkın ödül, nakit ve yatırıma faydalanma şansını elde ediyor. Akabinde İTÜ Çekirdek Kuluçka Programına dahil olarak birebir koçluk, danışmanlık, İTÜ Çekirdek’te ofis gibi büyüme süreçlerini hızlandıracak haklara sahip oluyor.

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş

“Geleceğin otomotiv teknolojilerini destekliyoruz”

OİB iş birliğiyle ilgili açıklamalarda bulunan İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, “Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği ile 2015’ten beri paydaş olarak yüzlerce girişimciye destek olduk. Ne mutlu ki desteklenen girişimler arasında atık suları ve baca gazlarını arıtarak mikroalglerden biyoyakıt üretimi yapan girişim de var; lastik geri dönüşümü ile karbon karası elde eden de; araçların dünyayı insanların algıladığı gibi algılamasını sağlayan akıllı kamera sistemleri geliştiren de; teknolojik donanımıyla kazaları algılayarak acil müdahale imkanı sağlayan da… Bugün geldiğimiz noktadagirişimlerimiz 60 milyon TL’yi aşkın yatırım aldı, 96 milyon TL ciroya ulaştı ve hatta ihracata başladı. Bu başarı hikayelerinin katlanarak artması adına verdikleri destek için OİB’e teşekkür ederiz” dedi.

“Türkiye’nin ihracat artışına katkı sunmayı amaçlıyoruz”

İTÜ Çekirdek’e verdikleri desteğin geleceğe destek olduğunu belirten OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Dünyada sürücüsüz, yapay zekaya sahip, birbiriyle bağlantılı ve elektrikli araçların kullanımının giderek yaygınlaştığı bir dönemdeyiz. Biz de ihracatın lider sektörü otomotivde koordinatör birlik olarak, ülkemizin yaşanan bu dönüşümün bir parçası olması amacıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tam da bu kapsamda İTÜ Çekirdek’e verdiğimiz destekler ile Türkiye’nin otomotiv girişimcilerini bu alana yöneltmeyi, üretmelerini sağlamayı ve ülkemizin ihracat artışına katkı sunmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Başvurular yıl boyunca açık

Geleceğin otomotiv teknolojilerin peşinden koşan girişimler, İTÜ ARI Teknokent ve OİB desteğiyle İTÜ Çekirdek girişimcisi olmak için www.itucekirdek.com/otomotiv adresinden başvurularını gerçekleştirebiliyor.