Yenilenen Peugeot 308 SW yüzünü gösterdi

CARMEDYA.COM – Peugeot, yeni marka kimliğini yansıtan en yeni üyesi 308 SW’nin detaylarını ve ilk görsellerini paylaştı.

Markanın özgün tasarım dili ve güncel logosuna sahip olan 308 SW, gösterişli profili ve arka kısımdaki şık detaylarıyla dikkat çekiyor. Yeni nesil teknoloji özelliklerinin yanı sıra zengin motor seçenekleriyle yollarla buluşmaya hazırlanan modelin benzinli, dizel ve şarj edilebilir hibrit olmak üzere 3 farklı motor ve 7 farklı motor–şanzıman kombinasyonu bulunuyor.

Yeni 308 SW, 4,64 metre uzunluk ve 2,73 metre dingil mesafesiyle geniş bir iç mekân sunarken, normal kullanımda 608 litre olan ve arka koltukların katlanmasıyla 1634 litreye ulaşan geniş bagaj hacmiyle sınıfının beklentilerine yanıt veriyor. Yeni modeliniç mekânında ise sürücüleri ve yolcuları büyük bir orta konsol ile kullanım kolaylığı sunan sayısız saklama alanı karşılıyor.

Fransa’da bulunan Mulhouse tesislerinde üretilecek Peugeot 308 SW, 2022 yılında yollarla buluşacak.

ARaç, önden bakıldığında yeni Peugeot logosuna ev sahipliği yapan çağdaş görünümlü ön ızgarayla dikkat çekiyor. Yeni ızgaranın tasarımı ve görünümü özel ızgara deseniyle güçlendiriliyor. Teknoloji alanındaki gelişmelerin modern tasarıma uyarlaması olarak sürüş destek sistemlerine ait radar, logonun arkasına gizleniyor ve ızgaranın görünümünü bozmuyor. Plakalık ise ön tamponun alt kısmında kendine yer buluyor. Baz donanım seviyesinden itibaren LED ön farlarla gelen Yeni Peugeot 308 SW’nin dinamik karakterine katkıda bulunmak için farlar keskin tasarımıyla dikkat çekiyor. Bu farlar, ön tampondaki aslan dişi şeklindeki gündüz farlarıyla görsel olarak uzatılıyor. Işık imzası, gündüz ve gece ilk bakışta hemen fark edilebilen güncel Peugeot tasarım kimliğiyle örtüşüyor.

Tasarım sürecinde karakterli ve arzu nesnesi bir görünümün hedeflendiği yeni 308 SW’de, tıpkı hatchback gövde tipinde olduğu gibi tavan çizgisi, iç mekândan ödün vermeden sportif ve dinamik bir görünümle uzanıyor. Hatchback versiyona kıyasla 55 mm daha uzun olan dingil mesafesi daha olgun bir siluet sunarken, daha geniş bir arka koltuk oturma alanı sunuyor. Yenilenen modelin arka kısmı ise, kısa süre önce yenilenen 308 ile aynı şekilde derinlemesine şekillendirilmiş ve buna bağlı olarak ışık yansımaları sunan karakteristik tasarım temasına sahip olmasıyla dikkatleri çekiyor.

Tavana göre daha keskin alçalan yan cam kesiti, yeni Peugeot 308 SW’ye segmentinin en dinamik siluetini de kazandırıyor. Arka kısımda hatchback versiyon ile aynı ince tam LED stop lambaları kullanıyor, ancak onları birbirine bağlayan siyah şerit burada kullanılmıyor. Peugeot 308 SW bunun yerine, eklenen hacmi yansıtmak ve ek alana dikkat çekmek için özellikle arka kısımda üstyapıya odaklanıyor.

Yeni nesil yarı otonom Drive Assist 2.0 teknolojisi

Markanın en güncel teknolojileriyle donatılan 308 SW, tıpkı 308 gibi yeni ve daha da gelişmiş Peugeot i-Cockpit ile donatılıyor. Model böylece daha fazla ergonomi, tasarım, sürüş keyfi, kalite ve bağlanabilirlik özellikleriyle tamamen yeni bir deneyim sunuyor.

Yeni 308 SW’nin öne çıkan diğer özellikleri arasında markanın yıl sonunda sunacağı ‘Drive Assist 2.0’ paketi de bulunuyor. Bu paketle birlikte, yeni Peugeot 308 SW daha da fazla güvenlik için en güncel yeni nesil yarı otonom sürüş destek sistemleriyle donatılıyor. Paket, EAT8 otomatik şanzımanla gelen Start&Stop işlevine sahip uyarlanabilir hız sabitleme ve şeritten çıkma uyarısı işlevlerini kapsıyor. Ayrıca, çift şeritli anayollarda geçerli olmak üzere; yarı otonom şerit değiştirme, erken hız önerme ve viraj hızı uyarlaması olmak üzere üç yeni özellik daha sunuyor.

İki adet şarj edilebilir hibrit motor seçeneği

Model, iki adet şarj edilebilir hibrit motor seçeneğinin yanında benzinli ve dizel olarak da tercih edilebiliyor. Peugeot 308 SW’de sunulan şarj edilebilir hibrit motorlardan ilkini HYBRID 225 e-EAT8 oluşturuyor. Bu seçenekte, 180 HP’lik PureTech benzinli motor ve e-EAT8 otomatik şanzımana 81 kW gücündeki elektrik motor entegre ediliyor. Böylece km başına 26 gr C0₂ ve 59 km’ye kadar tamamen elektrikli sürüş menzili (WLTP normuna uygun olarak, onay sürecinde) sağlanıyor. HYBRID 180 e-EAT8’de ise 150 HP’lik PureTech benzinli motor ve e-EAT8 otomatik şanzıman 81 kW gücündeki elektrikli motorla kombinleniyor. Bu sayede, 25 gr C0₂ ve 60 km’ye kadar tamamen elektrikli sürüş menzili (WLTP normuna uygun olarak, onay sürecinde) sunuluyor. Yeni Peugeot 308 SW’nin 1,2 litre hacme sahip 3 silindirli benzinli motora sahip versiyonu, PureTech 110 S&S BVM6, PureTech 130 S&S BVM6 ve PureTech 130 S&S EAT8 olarak tercih edilebiliyor. 1,5 litre hacme sahip 4 silindirli dizel versiyonu ise, BlueHdi 130 S&S BVM6 ve BlueHdi 130 S&S EAT8 şeklinde sıralanıyor.

1634 litrelik bagaj

Modelin boyutları, segment kullanıcılarının beklentilerine yanıt verirken, bagaj hacmi de oldukça geniş. İki kademeli bagaj zemini pratiklik ve modülerlik sağlıyor. Bagaj zemini alt konumdayken 608 litrelik bir bagaj ve bagaj zeminin altında ek saklama alanları sunuluyor. Tüm koltuk sırtlıkları katlandığında ise mevcut hacim, bagaj tabanı alt konumdayken 1634 litreye kadar ulaşıyor. Standart olarak sunulan 3 parça (40/20/40) bağımsız arka koltuklar ise fonksiyonelliği ve pratikliği destekliyor. Bagajın yanlarında konumlandırılan ve kolayca erişilebilen iki kumanda ile koltuklar kolaylıkla katlanabiliyor. Elektrikli bagaj kapağı ise, eller dolu olduğunda erişimi kolaylaştırmak için otomatik olarak açılıyor.

Daha fazla verimlilik, daha fazla konfor

EMP2 (Efficient Modular Platform) çoklu enerji platformunun büyütülmüş versiyonu üzerinde yükselen Peugeot 308 SW, böylece daha fazla verimlilik, güvenlik, sürüş keyfi ve konfor için yeni yapısal unsurlar da taşıyor.

Hatchback ile karşılaştırıldığında yeni Peugeot 308 SW’de dingil mesafesi 55 mm artışla 2732 mm’ye ulaşıyor. Bu durum, 2. koltuk sırasında 129 mm daha fazla diz mesafesi sağlıyor ve bagaj hacmini arttırıyor. 4,64 metre uzunluğa sahip model, 1,44 metre yükseklik ve 1559 mm / 1553 mm iz genişliği bulunuyor.

Hatchback gövde tipi ile karşılaştırıldığında arka aks uzantısı 21 cm daha uzun olan yeni Peugeot 308 SW’de böylece arka kısım tasarımla fonksiyonelliği dengeleyen bir yapı sergiliyor. Peugeot markasına özgü zengin kişiselleştirme seçenekleriyle de dikkat çeken 308 SW’de Avatar mavi, Elixir kırmızı, Sedef beyaz, Alp beyazı, Tekno gri ve Platinyum gri olmak üzere 7 farklı gövde rengi bulunuyor.