Groupe PSA Türkiye’de Mehmet Akın’a yeni görev

CARMEDYA.COM – Groupe PSA Türkiye’de, yeni yıl itibariyle devreye girecek önemli bir pozisyonun ataması gerçekleştirildi.

1 Ocak 2021 tarihi itibari ile emeklilik nedeniyle görevinden ayrılan Groupe PSA Türkiye Satış Sonrası Hizmetler Genel Müdürü Michel Furth, koltuğunu Peugeot Türkiye Satış Direktörü Mehmet Akın’a devretti. Mehmet Akın, 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle Groupe PSA Türkiye Satış Sonrası Hizmetler Genel Müdürü olarak görevine Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille’a bağlı devam edecek.

Aralık 2014 – Ağustos 2020 tarihleri arasında Peugeot Türkiye Pazarlama Direktörlüğü görevini yürüten, Ağustos 2020 tarihinden bu yana Peugeot Türkiye Satış Direktörü olarak Grup bünyesinde çalışan Mehmet Akın, Peugeot markasının son dönemde gösterdiği başarının önemli bir parçası olarak birçok yeniliğe imza attı.

Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille, Groupe PSA Türkiye Satış Sonrası Hizmetler Genel Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Akın’ı şu sözleriyle tebrik etti; “Yaklaşık 25 yıldır otomotiv sektörünün önemli kademelerinde ve farklı birimlerinde yöneticilik yapmış olan Mehmet Akın satış ve pazarlama alanlarında elde ettiği deneyimiyle Peugeot, Citroën, Opel, DS, Eurorepar Car Service (ERCS) ve Distrigo markalarının satış sonrası hizmet noktasını ve tüm satış sonrası hizmetlerini yöneten Satış Sonrası Hizmetler ekibinden sorumlu olarak bana bağlı görevine devam edecek. Her zaman koşulsuz müşteri memnuniyetini esas alan Groupe PSA Türkiye Satış Sonrası Hizmetler Birimi ile hedefimiz Mehmet Akın’ın liderliğinde Türkiye’de en iyi hizmeti sunan grup olmak.”

Mehmet Akın, 1996 yılında başladığı kariyeri boyunca pazarlama, bayi geliştirme ve eğitim müdürlüğü gibi birçok farklı pozisyonda görev aldı. 2006’da kariyerine başka bir markada hafif ve ağır ticari araçlar satış ve operasyon müdürü olarak devam eden Akın, aynı markanın 2007-2013 yılları arasında pazarlama ve müşteri ilişkileri yönetimi müdürü oldu ve 2013 yılında pazarlama ve bayi geliştirme ve iş birimi koordinatörlüğüne terfi etti. Mehmet Akın, 1 Aralık 2014 tarihinden bu yana Groupe PSA Türkiye bünyesinde çalışıyor.

1973 Adana doğumlu olan Mehmet Akın, 1996 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Mühendisliği bölümünden mezun oldu ve 2002 yılında Koç Üniversitesi Üst Düzey Yöneticilik Lisans Programı’nı başarıyla tamamladı. Mehmet Akın, evli ve iki çocuk babasıdır.