Citroën ë-C4 ekim’de Türkiye’de!

CARMEDYA.COM – Yenilenen Citroën C4’ün tamamen elektrikli versiyonu ë-C4, Ekim ayında Türkiye’de satışa sunulacak.

Citroën ë-C4, hafif 50 kWsa bataryayı 100 kW DC hızlı şarj desteği gücüyle birleştirerek, daha iyi şarj süreleri sunmayı başarıyor ve tam şarj ile 350 km (WLTP döngüsü) menzile sahip.

50 kWsa kapasitesindeki batarya, günlük kullanımda ofiste ve evde geleneksel bir priz veya Wall Box aracılığıyla şarj edilebiliyor. İç hacmi ve optimize edilmiş ağırlığı sayesinde günlük kullanımda konfor ve menzil sunuyor.

100 kW hızlı şarj (DC) ile sadece 30 dakika gibi kısa bir sürede batarya yüzde 80’e kadar şarj edilebiliyor. Elektrikli araçlarda lityum-iyon piller kullanıldığı için, hızlı şarj (DC) ile dolum hızı, şarjın başlangıcında, sonuna göre daha hızlı gerçekleşiyor. Bu nedenle, bataryanın tamamen dolmasını beklemek yerine bataryayı yüzde 80’e kadar şarj ederek yola çıkmak daha avantajlı oluyor.

Yüksek verimli ısı pompası

İçten yanmalı motorlu araçlarda, kabin içi ısıtma, motordan çıkan egzoz gazının sıcaklığından faydalanılarak sağlanıyor. Elektrikli araçlarda içten yanmalı bir motor olmadığı için kabin iç sıcaklığının ayarlanması amacıyla kullanılabilecek bir egzoz gazı oluşmuyor. Bu sebeple kabin iklimlendirmesi için direkt olarak bataryada depolanan elektrik kullanıldığında ise menzil olumsuz etkileniyor.

Elektrikli araçlardaki bu durumu engellemek amacıyla ısı pompası kullanılıyor. Isı pompası sayesinde, kabin içi iklimlendirme amacıyla bataryada depolanan elektrik kullanılmıyor, bunun yerine dış havanın basınç değeri değiştirilerek sıcaklığı arttırılıyor veya azaltılıyor. Sıcaklığı değiştirelen dış hava, kabin içindeki havayı ısıtmak veya soğutmak amacıyla da kullanılabiliyor.

Citroën ë–C4’te yüksek verimli ısı pompası standart olarak bulunuyor.