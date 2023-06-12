Audi 2023 Design Şanghay’da

CARMEDYA.COM – Audi, 2023 Design Shanghai’da yine ana sponsor ve aktif bir katılımcı olarak öne çıkıyor.

Audi, fuarın “Sürdürülebilirliğin ötesinde rekreatif tasarım – Refah için tasarım” temasına uygun olarak, Çin’de ilk kez activesphere concept tasarım çalışmasını sergiliyor. Bütüncül tasarımı insanı odaklı bir yaklaşım sergiliyor.

Audi Marka Başkanı Henrik Wenders değerlendirmesinde: “Kendimizi fuarda tasarımcılar arasında bir tasarımcı olarak konumlandırıyoruz. Ne de olsa Audi, ilerici tasarımıyla standartları belirliyor. Bu arada kastettiğimiz sadece otomobillerimizin şekli değil. Audi Design, gelecekteki yaşam biçimimizi şekillendirmeye yönelik felsefemizi daha da ileriye taşıyarak müşterilerimize sürükleyici, sürdürülebilir ve etkileşimli deneyimler sunuyor. Gelecek nesiller için sürdürülebilir bir yaşam biçimi için doğa ve toplumu dengelemeyi hedefliyoruz. Audi activesphere concept, felsefemizi mükemmel bir şekilde somutlaştırıyor.” dedi.

Ziyaretçiler, activesphere consept dünyasına dalabiliyor

Audi, fuar alanın girişinin önünde içine girilebilen bir alan sunuyor. Ziyaretçiler, “Doğayla yeniden bağlantı kur – kaçışa katıl” sloganı altında, sürükleyici bir medya kurulumu sayesinde alana girip şehir karmaşasından birkaç dakikalığına uzaklaşabiliyor. Ayrıca bir WeChat uygulaması, sanal bir arayüzle etkileşime girmelerine ve video tabanlı artırılmış gerçeklik (AR) deneyiminin keyfini çıkarmalarına olanak tanıyor. Teknolojide bir ilk olan Audi’nin yeni sistemi, dijital içeriği yolcuların görüş alanlarında gerçek zamanlı olarak görüntüleyerek fiziksel ve sanal dünyaları (yani karma gerçeklik) birleştiriyor. Konsept otomobilin kendisi, e-bisikletler, golf çantaları, e-folyolar ve diğer su ve kış sporları malzemeleri gibi tüm olası ekipmanlarıyla birlikte Audi standında sergileniyor. Bu otomobili özel kılan şey, crossover coupenin bir düğmeye dokunuşu ile saniyeler içinde bir kamyonete dönüşmesi ve eğlence ekipmanlarını taşımak için mükemmel bir kargo alanına kavuşması. Ayrıca tavanın ortasında entegre bir kayak rafı bile var.

Önde gelen Audi tasarımcılarıyla tasarım sunumları ve panel sohbetleri

Konsept otomobil, Malibu’daki Audi Design Studio’da tasarlandı ve geliştirildi. Tasarım Müdürü Charles Lefranc ve İç Tasarımcı Ryan Schlotthauer Malibu’dan gelerek, otomobilin tasarımını günde iki kez stantta canlı olarak açıklayacak. Tasarım Forumu etkinliğinin açılış gününde tasarımcılarla “Ulaşımın Geleceği – Huzur için Tasarlandı” konulu bir panel de gerçekleştirilecek. Design Şanghay küratörü Aidan Walker kısa bir giriş yapacak ve ardından sözü Esther Francis’e (FAW Audi Sales Co., Ltd. Başkan Yardımcısı) bırakacak.