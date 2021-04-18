Ukrayna’dan Karsan’a 150 adet Jest ve Atak siparişi!

CARMEDYA.COM – Karsan, Ukrayna’nın Kharkiv kentinde düzenlenen Uluslararası Mintrans Forum’a Atak Electric ile dizel Atak ve Jest modelleriyle katıldı.

Belediye altyapıları, kentsel gelişim ve konfor konularının masaya yatırıldığı uluslararası forumda Karsan, Kharkiv Belediyesi’nin altyapısal gelişimine yönelik desteği kapsayan bir iş birliği sözleşmesine de imza attı.

Sözleşme kapsamında Karsan’ın, Kharkiv ulaşım altyapısının iyileştirilmesinde rol oynaması ve Karsan ürün ailesinin kentin ulaşım ağında yer alması hedefleniyor. İş birliği sözleşmesi sonrasında açıklamalarda bulunan Kharkiv Belediye Başkan Vekili Igor Terekhov, ulaşımın hem yoğun hem de seyrek olduğu zaman aralıklarında ideal kullanıma sahip, yakıt tasarruflu ve Avrupa emisyon standartlarını karşılayan araçları tercih etmek istediklerini vurguladı.

Terekhov tarafından yapılan açıklamaya göre, Kharkiv kenti için toplam 500 adet yeni araç planlandığı, ilk etapta 2021 yılında 6 ve 8 metrelik 150 araç alımının yapılacağı ve Kharkiv’in bu ulaşım modernizasyonunda yatırımında daha önce bizzat fabrikasını ziyaret ettiği Karsan’ın önemli bir rol almasının hedeflendiği ifade edildi.

Konuyu değerlendiren Karsan CEO’su Okan Baş, Kharkiv şehrinde bulunmaktan ve kent belediyesiyle iş birliği anlaşmasına imza atmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek; “Karsan’ın gelecek vizyonu, sunmuş olduğu ürün yelpazesiyle Avrupa’nın gelişmiş ve gelişmekte olan birçok kentine ilham kaynağı oluyor. Ulaşım ihtiyaçlarını karşılayan yenilikçi ve teknolojik ürün yelpazemizle fark edilmeye devam ediyoruz. Ukrayna’nın Kharkiv gibi gelişmekte olan bir kentinin ulaşım altyapısına katkı sağlayacağımız için de heyecanlıyız. 6 metre sınıfındaki Jest ve 8 metre sınıfındaki Atak araçlarımızın, kentin değişen anlık trafik koşullarında, hem performansları hem de tasarruflu kullanımlarıyla optimum katkıyı sağlayacağına inanıyoruz. Bu kapsamda Ukrayna iş ortağımız MDG ile 150 adet Jest ve Atak aracını, Temmuz ayından başlayarak Ekim ayına kadar teslim edilecek şekilde anlaştık. İlerleyen dönemde Ukrayna pazarındaki potansiyele bağlı olarak, Kharkiv’de üretim yatırımı yapma konusunu ise detaylı olarak değerlendiriyoruz” şeklinde konuştu.