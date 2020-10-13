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Brisa ve Ford’dan ortak kampanya

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Brisa, Ford ile yaptığı anlaşma kapsamında bayilerine özel indirimler sunuyor.

1400’ü aşkın iş ortağıyla Türkiye’de güçlü bir bayi ağına sahip olan Brisa, bu ağı kurumsal gücüyle olduğu gibi bayilerinin özellikle salgın döneminde mobil hizmete yönlenmesini desteklemek amacıyla araçlara avantajlı fiyatlarla sahip olmalarını destekliyor.

Şimdiye dek sigortadan yakıta pek çok farklı ihtiyaç doğrultusunda iş birlikleri gerçekleştiren Brisa, son olarak Ford ile ortak bir program başlattı. Buna göre Brisa bayileri belirli araçlarda yüzde 15 oranında indirim avantajlarına sahip oluyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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