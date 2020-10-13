Brisa ve Ford’dan ortak kampanya

CARMEDYA.COM – Brisa, Ford ile yaptığı anlaşma kapsamında bayilerine özel indirimler sunuyor.

1400’ü aşkın iş ortağıyla Türkiye’de güçlü bir bayi ağına sahip olan Brisa, bu ağı kurumsal gücüyle olduğu gibi bayilerinin özellikle salgın döneminde mobil hizmete yönlenmesini desteklemek amacıyla araçlara avantajlı fiyatlarla sahip olmalarını destekliyor.

Şimdiye dek sigortadan yakıta pek çok farklı ihtiyaç doğrultusunda iş birlikleri gerçekleştiren Brisa, son olarak Ford ile ortak bir program başlattı. Buna göre Brisa bayileri belirli araçlarda yüzde 15 oranında indirim avantajlarına sahip oluyor.