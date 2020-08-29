Petronas özel servisleri ücretsiz dijitale taşıyor!

CARMEDYA.COM – Petronas Türkiye, özel servisler ve müşteriler arasında daha sağlıklı ilişkilerin kurulmasını sağlayacak olan dijital bakım platformu OtoAsistanım’ı tanıttı.

Hızla dijitalleşen dünyada, özel servislerin adeta yetkili servisler düzeyinde kontrol mekanizması oluşturarak profesyonelleşmesine katkı sağlayan OtoAsistanım, servise gelen müşterilerin araçlarına özgü dijital bakım kartı oluşturarak geçmişe yönelik tüm bakım ve yağ değişim işlemlerinin kayıt altına alınmasını sağlıyor. Kısa süre önce hizmet vermeye başlamasına rağmen 100’e yakın servis tarafından kullanılmaya başlanan OtoAsistanım, yine kısa süre içerisinde Türkiye genelinde irili ufaklı pek çok özel servisi kapsayacak büyük bir ağı oluşturmayı hedefliyor. OtoAsistanım hizmeti, tamamen ücretsiz şekilde kullanılmasıyla da Türkiye’de bir ilki temsil ediyor.

Özel servislerin hizmet kalitesini artırıyor

Otoasistanım, özel servisleri araca yapılan işlemlerin kağıt üzerinde kaldığı veya birtakım programlarla sadece bilgisayara eklendiği metotlardan kurtararak her işlemin dijitalde kayıt altına alınmasına imkan tanıyor. Oldukça kolay kullanılan sistem sayesinde özel servisler; haftalık, aylık ve yıllık olarak kendilerine kaç aracın geldiğini geliş tarihleriyle birlikte takip edebiliyor, yağ-filtre değişimleri, kaç km’de bakımın yapıldığı, değişen parçaların neler olduğu gibi tüm işlemleri detaylı olarak görebiliyorlar. Özel servisler, OtoAsistanım ile servislerine gelen araçlara dair her işlemi kayıt edebiliyorken, mevcut müşterilerinin tüm araçları için yeni bakım kartı da oluşturabiliyor. Yapılan işlemlerin detaylı bir şekilde yer aldığı bu dijital bakım kartları PDF olarak indirilebiliyor, müşteriye e-posta ve WhatsApp uygulaması üzerinden gönderilebiliyor. OtoAsistanım, “Hatırlatma Asistanı” özelliğiyle de özel servis sahiplerine maksimum katkıyı sağlıyor. Daha önce servisten hizmet alan aracın bakım zamanı ya da yağ değişim periyodu yaklaştığında, servis yetkilileri bu zamanın yaklaştığını OtoAsistanım’ın hatırlatmasıyla rahatlıkla farkediyor.

Dijital Araç Bakım Kartı

Bakım zamanlarını kağıt üzerinde veya araçlara takılan yağ kartlarıyla hatırlayan araç sahipleri, dokümanların kaybolmasıyla gerekli takibatı yapamayabiliyorlar. OtoAsistanım ise araçlarını özel servislere götüren kullanıcılara birçok avantaj sağlıyor. OtoAsistanım’a araç markası modeli ve plakasını girip aracını ücretsiz kayıt ettiren araç sahipleri, OtoAsistanım kullanıcısı olan servislere rahat erişim sağlıyorlar. Kullanıcılar, sistemden OtoAsistanım üyesı olan servisleri arayarak, çıkan sıralamada servislerin harita üzerindeki yerlerini ve hangi markalara hizmet verdiği gibi bilgilere erişiyorlar. Bakım işlemleri sonrası oluşan dijital bakım kartıyla da kullanıcılar, aracını hangi servise götürdüğünü, hangi aracı için ne gibi işlemlerin yapıldığı bilgilerini detaylı olarak görebiliyorlar. Böylelikle araç sahibi, aracını satarken de adeta bir ekspertiz yaptırmışçasına, geçmişe yönelik aracının tüm bakım bilgilerini elinde tutmuş oluyor.

Kullanıcılar araçlarıyla ilgili gerçekleştirmek zorunda oldukları yükümlülükleri unutmamak üzere, OtoAsistanım’ın hatırlatma özelliğinden de faydalanabiliyor. Bu kapsamda kullanıcılar örneğin, istediği aracı için muayene tarihini girerek en az 15 gün öncesinden “araç muayenesi için randevu alınız” veya “bitim tarihinden önce poliçenizi yaptırmayı unutmayınız” şeklinde hatırlatma SMS ve e-postaları alabiliyor.