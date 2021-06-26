Yüce Auto Skoda’da işten çıkarma yok!

CARMEDYA.COM – Skoda’nın Türkiye distribütörü Yüce Auto’nun Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce, salgın döneminin başladığı 2020 yılının mart ayında sektöre öncülük ederek aldıkları “hiçbir çalışanı işten çıkarmama” kararını devam ettireceklerini söyledi.

Kısa çalışma ödeneği uygulamasının 30 Haziran tarihinde sona erecek olmasına da işaret eden Yüce “ Zor bir dönemden geçmemize rağmen, iyi ve kötü günde çalışanlarımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Tüm bayilerimiz de aynı düşünce ve çaba içinde. Unutmayalım ki bu günleri hep birlikte aşarak yine aynı ekiplerle yolumuza büyüyerek devam edeceğiz” dedi.

Yüce, her şeyi devletten beklememek gerektiğinin de altını çizerek “Herkes üzerine düşeni yapmalı. Halen sürmekte olan pandemi döneminin başlangıcında hep birlikte yaşadığımız zor süreci; dayanışma ve karşılıklı iyi niyetle aştık ve aşmaya devam ediyoruz. Bizler her şeyin devletten beklenmemesi gerektiği terbiyesiyle yetiştik. Bayi teşkilatlarımızda dahil olmak üzere hiçbir çalışanımız ile yollarımızı ayırmadık. Bu kararımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.