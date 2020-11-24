Yenilenen Toyota Yaris’in Türkiye fiyatı açıklandı

CARMEDYA.COM – Toyota’nın B segmentindeki temsilcisi Yaris, düzenlenen online lansmanın ardından dördüncü nesiliyle Türkiye’de satışa sunuldu.

İlk kez 1999 yılında tanıtılarak, 2000 yılında satışa sunulan Yaris, ilk nesiliyle Avrupa’da Yılın otomobili ödülü kazanmıştı. 2005 yılında ikinci nesiliyle Euro NCAP testlerinden 5 yıldızla ayrılmayı başaran Yaris, 2011 yılında ise üçüncü nesline kavuşurken, segmentinde ilk kez hibrit seçenek sunmaya başlamıştı. Toyota Yaris ilk nesilinden bu yana Türkiye’de yaklaşık 64 bin adetlik satışa ulaşma başarısı göstermişti.

Bugün ise dördüncü nesline kavuşan Yeni Yaris, selefine göre daha dinamik ve keskin çizgileri, yeni boyutları ve artan teknolojik donanımıyla öne çıkıyor.

Tasarım

Yeni Yaris, yerini aldığı modelden tek bir parça almadan baştan aşağı yenilenmiş bir tasarıma sahip. Markanın TNGA platformu üzerine geliştirilen otomobilin uzunluğu 5 mm azalırken, dingil mesafesi ise 50 mm uzamış. Yeni mimari ile aracın şehir içi kullanımı ve park manevralarının iyileştirilmesi hedeflenmiş.

GA-B platformuyla birlikte yüksekliği 40 mm azaltılarak daha sportif profile sahip olan Yaris, sürücü ile yolcuların daha alçağa konumlandırılmasıyla daha iyi baş mesafesi sunuyor. Bununla birlikte aracın 50 mm artan genişliği ise daha geniş bir alan sağlıyor. Ön iki koltuk arasındaki mesafe de 20 mm. genişlemiş.

Yenilenen otomobilin ön tarafında büyük ön ızgara ve ortada büyük Toyota logosu dikkat çekiyor. A sütununun arkaya doğru alınmasıyla birlikte kaput uzunluğu artırılmış ve daha dinamik bir görünüm elde edilmiş. LED teknolojisine sahip yeni farlar ise, sinyallerle birlikte çalışan gündüz farlarını içeriyor. Ön tekerleklere doğru uzanan farlar, aracın tasarımına güç katıyor.

TNGA platformu ile ağırlık merkezi 15 mm daha alçaltılan Yeni Yaris, daha iyi bir ağırlık dağılımı ve frenleme dengesi sunuyor.

İç mekan

Yeni Yaris’in iç tasarımında sürücü ile yolcular için önceki nesile göre daha ferah bir alan sunuluyor. Yeni döşemeler ve daha fazla kullanılan yumuşak dokulu kaplamalar kalite hissini arttırıyor.

Orta konsolun üzerinde akıllı telefon entegrasyonu içeren 8 inçlik Toyota Touch ekranı bulunuyor. 4.2 inçlik TFT çok fonksiyonlu gösterge ekranı ve ön cama yansıtılan 10 inçlik renkli ekran (Head Up Display) ile birlikte dijital ekran sayısı üçe çıkartılmış.

Yeni Yaris aynı zamanda kablosuz akıllı telefon şarj özelliği ve özel ambiyans kabin aydınlatması gibi özellikleri de sunuyor.

Yenilenen otomobil 3.6 mm. daha alçak ve 6 cm daha geride olan ön koltuk, 6 derece daha dik direksiyon açısıyla birlikte daha iyi bir sürüş pozisyonu sunuyor.

Motor seçenekleri

Yeni Yaris ülkemizde 1.5 litrelik Dynamic Force ve 4. nesil 1.5 litrelik Hibrit Dynamic Force seçenekleriyle satışa sunuluyor. 1.5 litrelik benzinli motor, 125 PS güç sunarken, 10 ileri kademeli otomatik şanzıman ile kombine ediliyor.

Araçta kullanılan hibrit sistemde; üç silindirli, değişken supap zamanlamasına sahip 1.5 litre Atkinson çevrimi benzinli motor yer alıyor. Tipik bir dizel motordan yüzde 40 oranında daha yüksek verimliliğe sahip olan bu motor, Yaris’in yakıt tüketimi ve emisyonunun yüzde 20 oranında daha az olmasına katkı sağlıyor. Buna karşın sistemin toplam çıkış gücü yüzde 15 civarında artırılmış.

116 PS güç sunan hibrit sistemde aracın 0-100 km/s hızlanması 9.7 saniyede gerçekleşiyor. Sadece elektrik modunda 130 km/s hıza çıkabilen otomobil ortalama 64 gr/km emisyon değerinin yanında şehir içinde 100 kilometrede 2.2 litreye kadar düşen yakıt tüketimiyle de dikkat çekiyor. Hibrit versiyonda e-CVT şanzıman kullanılıyor.

Güvenlik

En yeni Toyota Safety Sense sistemine sahip olan dördüncü nesil Yaris’te yaya ve bisikletli algılama özellikli Ön Çarpışma Önleyici Sistem (PCS), Akıllı Şerit Takip Sistemi (LTA), Otomatik Yanan Uzun Farlar (AHB) ve Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC) gibi özellikler yer alıyor.

2020 için daha da sıkılaşan yönetmelikler karşısında en iyi yolcu korumasını sağlayacak şekilde geliştirilen Yeni Yaris, yandan çarpmalarda daha yüksek yolcu koruması için dünyada ilk kez merkez hava yastığına sahip.

Gelişmiş sürücü yardımcıları sistemleri arasında ise, akıllı adaptif hız sabitleyici ve şerit takip asistanı gibi özellikler yer alıyor.

Yeni Yaris’in 1.5 litrelik benzinli versiyonunda Dream, Dream X-Pack Multidrive S, Flame ve Flame X-Pack Multidrive S, hibrit versiyonda Dream, Flame ve Passion donanım seçenekleri sunuluyor.

Fiyat

Yenilenen Toyota Yaris, benzinli versiyonda 209 bin 100 TL ile 230 bin 600 TL arasında, hibrit versiyon ise 299 bin 200 TL ile 336 bin 300 TL arasında değişen fiyat etiketleriyle satışa sunuluyor.