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Yeni BMW 3 Serisi’ne özel kiralama avantajları

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv Premium, Yeni BMW 3 Serisi’ni uzun dönem kiralama fırsatıyla otomobilseverlere sunuyor.

Yeni BMW 3 Serisi, vergi, sigorta, bakım ve yol yardım hizmetleri dahil aylık 7 bin 900 TL + KDV’den başlayan fiyatlarla 36 ay 15 bin km/yıl seçeneğiyle kiralanabiliyor. Borusan Otomotiv Premium, 12, 24, 36 ya da 47 ay olmak üzere farklı kiralama süresi seçenekleri de sunuyor.

Yeni BMW 3 Serisi, Sport Line, Luxury Line ve M Sport tasarım seçenekleriyle kişiselleştirilebiliyor. Tamamen LED farlar, fren fonksiyonlu hız sabitleyici, elektrikli hafızalı koltuklar, ısıtmalı ön koltuklar ve elektrikli cam tavan Yeni BMW 3 Serisi’nde standart olarak sunuluyor.

Daha detaylı bilgi için, 0850 252 44 44 numaralı telefon ve www.premiumkiralama.com/kiralik-yeni-bmw-3-serisi adresi üzerinden Borusan Otomotiv Premium’a ulaşılabiliyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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