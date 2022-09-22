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Michelin Türkiye’de üst düzey atama!

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Michelin Türkiye Genel Müdürlüğü görevine Yann Guelorget atandı.

24 yıldır Michelin Grubunda çeşitli pozisyonlarda görev alan Yann Guelorget, 2 Ağustos 2022’den itibaren tüm deneyim ve tecrübelerini Türkiye pazarına aktarıyor.

2 Ağustos 2022’den bu yana Michelin’in Türkiye organizasyonuna liderlik eden Yann Guelorget, profesyonel kariyerine Eylül 1998’de başladı ve Michelin Grubu’nda 15 yılı üretim, 7 yılı Tedarik Zinciri olmak üzere toplam 24 yıl boyunca çeşitli görevlerde bulundu. Michelin Türkiye organizasyonuna katılmadan önce Guelorget, Michelin Grubu’nda B2B Satış Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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