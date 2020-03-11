Volkswagen’in elektrikli model ailesi genişliyor

CARMEDYA.COM – Volkswagen, Wolfsburg’da gerçekleşen canlı lansman etkinliğinde ID.3 modelinin seri üretim versiyonlarının yanı sıra markanın bu modeli takip edecek ilk elektrikli SUV modeli ID.4’ün de tanıtımını gerçekleştirdi.

Volkswagen, ayrıca Golf’ün sekizinci neslinin ikonik performans odaklı versiyonları GTI, GTD ve GTE ve plug in hibrit motor seçeneğiyle sunulan ilk “R” performans modeli Touareg R’ı otomobil tutkunlarıyla buluşturuyor.

ID.4

ID.4, dünyanın en hızlı gelişim gösteren segmenti olarak kabul edilen kompakt SUV kategorisinde, çevreye zarar vermeden üretilip kullanılacak ilk model olacak. Modüler elektrik platformu (MEB) temelinde geliştirilen ID.4’ün 2020 yılında Avrupa’da satışa sunulması hedefleniyor.

ID.4’ün aerodinamik bakımdan rafine dış hatları MEB’in devrim niteliğindeki mimarisine mükemmel bir zemin hazırlamış: Uzun bir aks mesafesine sahip otomobilin iç mekânı oldukça geniş bir alan sunuyor. ID.4 elektrikli dört tekerlekten çekişli sürüş seçeneğiyle dikkat çekerken, yüksek voltajlı bataryası ve mükemmel aerodinamiği sayesinde 500 kilometreye kadar (WLTP) sürüş menzili sunabiliyor.

Dünyanın iklime zarar vermeden üretilen ilk kompakt SUV’si olma özelliğini taşıyan ID.4, yeşil ve yenilebilir kaynaklarıyla enerji tüketen Almanya’daki Zwickau Fabrikası’nda üretiliyor.

ID.3

Volkswagen, üretimine 2019’un sonlarında başlanan, akıllı, yenilikçi ve sürdürülebilir özellikleriyle Volkswagen’de yeni bir mobilite çağının öncüsü olarak görülen ID.3’ün seri üretim versiyonları; Pure, Pro ve Pro S versiyonlarını da otomobil tutkunlarıyla buluşturuyor.

Önümüzdeki birkaç yıl içinde, elektrikli mobilitede dünya lideri olmayı hedefleyen Volkswagen, bu amaçla 11 milyar Euro yatırım yaparak, 2025 yılına kadar 1,5 milyon elektrikli araç üretmeyi planlıyor.

Bu hedef doğrultusunda, elektrikli araç üretim tesisine dönüştürülen Zwickau fabrikası, 2021’den itibaren yılda 330 bin’e kadar elektrikli araç üretecek. Bu da söz konusu tesisi Avrupa’nın en büyük ve en verimli elektrikli otomobil fabrikası haline getirecek.

Plug in hibrit motor seçeneğiyle sunulan ilk “R” performans modeli

Markanın premium SUV segmentteki başarılı temsilcisi Touareg’in sınıfındaki iddiasını daha da güçlendirecek yeni versiyonunu Touareg R, 462 PS güce sahip. Model, plug-in-hibrit sürüş sistemi sayesinde üstün performans ve elektrik verimliliğini yenilikçi bir biçimde harmanlıyor.

Touareg R’de, batarya kapasitesi günlük ortalama kullanım mesafesine uygun olarak tasarlanmış. Bu yeni SUV, yeterince şarj edildiğinde, sıfır emisyonla, tamamen elektrikli “E-MODE” modunda çalışıyor. Tüm Touareg modelleri gibi, yeni R versiyonunda da sürekli dört tekerlekten çekiş (4MOTION) standart olarak sunuluyor.

Touareg R, römork asistan sistemiyle sunulan ilk plug in hibrit SUV modeli olarak bir ilke imza atıyor. Touareg R, ayrıca “Travel Assist” özelliği sayesinde 250 km/s hıza kadar yarı otonom sürüş imkânı sunmasıyla da dikkat çekiyor.

Yeni Golf model ailesi

Volkswagen, Golf modelinin sekizinci neslinin üç farklı versiyonunun dünya prömiyerini gerçekleştiriyor: Golf 8 GTI, elektrikli Golf 8 GTE ve verimliliğiyle dikkat çeken Golf 8 GTD. Yeni modeller, spor otomobil kavramını dijital çağa uyarlarken, tasarımda ilk kez sunulan aydınlatmalı petek radyatör ızgara içerisine entegre edilmiş LED sis farlarıyla etkileyici bir tasarıma sahip.

Yeni Golf GTI

Volkswagen’in, ilk olarak 45 yıl önce Frankfurt’taki Uluslararası Otomobil Fuarı’nda (IAA) sergilediği Golf GTI’ın sekizinci nesli otomobil tutkunlarıyla buluşuyor.

Volkswagen’in geleneği başarılı bir şekilde yenilikle birleştirmesinin bir sonucu olarak ikon haline gelen Golf GTI, daha akıllı ve ileri teknoloji ürünü bir model olarak karşımızı çıkıyor. Yeni Golf GTI, dijital kokpit ve akıllı sürüş asistan sistemlerinin yanı sıra, güçlü ve şık tasarımıyla fark yaratıyor. 245 PS güç çıkışı üreten 2,0 litre TSI motora sahip Golf GTI, 370 Nm tork sağlıyor. Dört silindirli motorda 6 vitesli manuel şanzıman standart olarak sunulurken, 7 ileri DSG şanzıman ise opsiyonel olarak tercih edilebiliyor.

Golf GTD

Golf GTD, 200 PS gücü, SCR teknolojisi sayesinde son derece temiz 2,0 litrelik dört silindirli dizel TDI motoru ve 400 Nm gibi etkileyici tork değeriyle dinamizm ve yüksek verimliliği, düşük emisyonla bir arada sunuyor.

Volkswagen’in İlk olarak 1982 yılında pazara sunduğu dizel motor, turbo dizel ve Golf GTI Mk1’deki gibi diğer eşsiz sportif özelliklerle kompakt sınıfa yeni bir heyecan getirmişti.Ve neredeyse kırk yıl sonra, aynı dinamik konseptin halen gücünü koruduğu bu model sekizinci nesilde bir kez daha görücüye çıkıyor. Volkswagen bir kez daha Golf GTD ile sınıfının en ekonomik ve aynı zamanda sportif kompakt modellerinden birini tanıtıyor.

Golf GTE

Elektriksel sürdürülebilirliğin geniş ve dinamik performansla bir araya geldiği Golf GTE modeli, TSI benzinli motorun elektrikli motor ile çalışmasıyla 245 PS güç üreterek, Golf GTI’ın performans seviyesine ulaşıyor. Maksimum 400 Nm tork üreten model, elektrik motor gücüyle yaklaşık 60 kilometre yol alabiliyor. Yeni Golf GTE, tamamen elektrikli sürüş modunda 130 km/s’e varan hıza ulaşabiliyor.