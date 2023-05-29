Skoda Yeni Kodiaq ve Superb’in kış testlerini Kuzey Kutbu’nda tamamladı

CARMEDYA.COM – Skoda yeni nesil Superb ve Kodiaq modellerinin kış testlerini Kuzey Kutbu’ndaki zorlu bir sürecin ardından tamamladı.

Kuzey Kutbu’nda gerçekleştirilen kapsamlı soğuk testini tamamlayan araçlar, -30 santigrat derecede dayanıklılık ve kalite testinden geçti.

Bu testlerde ana odak noktası buzlu şartlarda sürüş dengesi, yolcu konforu ve uzun kış yolculuklarında genel dayanıklılık oldu. Bu ekstrem şartlardaki testlerin tamamlanmasının ardından bu yıl sonbahar aylarında tanıtılacak yeni nesil Superb ve Kodiaq son geliştirme aşamasına girdi.

Dördüncü nesil Superb ve ikinci nesil Kodiaq’ın için yapılan bu testlerde karın ve buzun gövde üzerindeki etkileri de sınandı. Tüm mekanik ve elektronik özelliklerin kusursuz görev yapmasını garanti altına alan Skoda, motorun da her zaman sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Bununla birlikte kapılar, kaput, bagaj kapağı ve şarjlı hibrit araçlar için şarj kapağı ve yakıt deposu kapağının da böylesi zor şartlarda açılabilmesi sağlanıyor.

Süper soğuk testleri programında kabin özelliklerine de yer verildi. Ekstra soğuk koşullarda ısıtma sisteminin performansı ve kabinin sıcaklık seviyesi ölçüldü. Ayrıca camlardaki buğuların hızla çözülmesi, koltuk, direksiyon ve ayna ısıtma özelliğinin performansının da istendiği gibi çalışması önem taşıyor. Sıcaklıkların sıfırın altında düştüğü şartlarda merkezi dokunmatik ekranın verdiği tepkilerin de sorunsuz olması isteniyor. Skoda yeni araç geliştirme programı kapsamında tüm modellerini yoğun testlerden geçirerek gerçek şartlara en iyi şekilde hazırlıyor. Bu da Skoda modellerinin sağlamlığının sırrı olarak dikkat çekiyor.