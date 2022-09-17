Jeff Koons’un rüya otomobili Contemporary İstanbul’da!

CARMEDYA.COM – Popüler kültürü ve günlük yaşama dair objeleri odağına alan işleriyle dikkat çeken, balondan ve paslanmaz çelikten ürettiği ikonik hayvan heykelleriyle tanınan, günümüzün en ünlü çağdaş sanatçılarından Jeff Koons, Borusan Holding ve BMW Türkiye’nin davetlisi olarak İstanbul’a geldi.

Yalnızca 99 adet üretilen BMW M850i xDrive Gran Coupé tasarımıyla Contemporary İstanbul’a katılan Koons, kültür sanat ve otomotiv basınıyla buluştu.

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik düzenlenen basın toplantısında Borusan Holding ve BMW’nin sanata olan desteğine dikkat çekti. Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW Türkiye’nin ülkenin en önde gelen çağdaş sanat etkinliklerinden Contemporary Istanbul’a uzun yıllardır partner olduğunun altını çizen Tiftik sözlerini şöyle sürdürdü: “Borusan Otomotiv’in de bünyesinde yer aldığı Borusan Grubu, kurulduğu günden bu yana kültür sanat faaliyetlerinin destekçisi olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda, Türkiye’nin başta gelen çağdaş sanat koleksiyonlarından biri olan Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’na da sahip olan Borusan Grubu, güncel sanat alanındaki faaliyetlerine, Borusan Holding’in de genel merkezi olan Perili Köşk binasında ‘Borusan Contemporary’ çatısı altında devam ediyor. Tüm dünyada çeşitli ülkelerde birçok farklı sanat disiplininde BMW de partnerlik ve sponsorluklarıyla bu etkinliklerin en önemli destekçileri arasında. Biz de BMW Türkiye olarak Türkiye’de önemli iş birlikleri ve sponsorluk faaliyetlerini ülkemizde destekliyoruz. Geçtiğimiz yıl dünyaca ünlü Türk medya sanatçısı Refik Anadol’un kişisel sergisi ‘Makine Hatıraları: Uzay’ desteğimizle Pilevneli Dolapdere’de İstanbullu sanatseverlerle buluştu. Bu yıl CI Bloom’da da multidisipliner sanatçı Can Büyükberber, yeni BMW iX’ten ilham alarak benzersiz bir görsel-işitsel deneyim sunan eseri Monolit’i ortaya çıkardı. Bugün de olağanüstü BMW M850i xDrive Gran Coupé tasarımıyla Jeff Koons’u İstanbul’da ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik & Jeff Koons & BMW AG Kültürel İş Birlikleri Başkanı Thomas Girst

BMW AG Kültürel İş Birlikleri Başkanı Thomas Girst ve Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik’in de katıldığı basın toplantısında İstanbul’da bulunmaktan dolayı duyduğu heyecanı dile getiren Jeff Koons ise “Rüya Otomobili” olarak ifade ettiği BMW M850i xDrive Gran Coupé tasarımı ve BMW ile iş birliği hakkında konuştu. Koons; “Kendimi BMW ailesinin bir parçası olarak görmekten gurur duyuyorum. Geçmişte BMW için bir Art Car tasarlamak üzerine davet edilmek benim için büyük bir onurdu. Le Mans’taki otomobil yarışında tasarladığım Art Car’ı görmek hayatımın en heyecan verici anlarından biriydi. Şimdi ise BMW ile tekrar çalışma fırsatı yakaladığım için çok mutluyum. THE 8 X Jeff Koons Projesi, açıkçası beni çok zorlayan bir iş oldu. Bunun üzerine çok yoğun düşündüm. BMW M850i xDrive Gran Coupé’nin özü nedir, gücün özü nedir? Bu soruların yanıtlarının peşindeydim. Akabinde bir otomobilin gücünün yalnızca motorundan, mühendisliğinden ibaret olmadığını onu kullanan insanın da bu gücün bir unsuru olduğunu düşündüm. BMW M850i xDrive Gran Coupé’yi tasarlarken de otomobilin gücünü ve enerjisini temsil eden aynı zamanda da sportif ve lüks bir sedan yaratmaya çalıştım. Böyle bir fırsatı yakalamak benim için harika oldu” dedi.

BMW AG Kültürel İş Birlikleri Başkanı Thomas Girst ise “Jeff Koons’un ortaya çıkardığı esere tek kelimeyle bayıldım! Elli yılı aşkın süredir, dünya çapında yüzlerce kültürel girişimle zamanımızın sanatını ve cesur seslerini kutluyoruz. Jeff Koons ile de tekrar yakın bir şekilde çalışabilmek, O’nun Rüya Otomobil’ini gerçeğe dönüştürmek genel merkezimizde ve Almanya’da fabrikalarımızda gayret gösteren herkes için olağanüstü bir ilham kaynağı oldu. Şirketimizin tarihinde, THE 8 X JEFF KOONS kadar kapsamlı tasarım çalışması gerektiren bir BMW daha önce yaratılmamıştı. Üstelik bu otomobil, sadece müzelerde bir koleksiyonun imrenilen bir parçası olarak sergilenmekle kalmayacak, aynı zamanda yollarda bir heykel edasıyla seyreden benzersiz bir BMW otomobili olarak tarihe geçecek” diyerek Jeff Koons ve eseri hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Jeff Koons’un ‘Rüya Otomobil’ olarak tanımladığı ve dünyada yalnızca 99 adet bulunan BMW M850i xDrive Gran Coupé tasarımı çağdaş sanat tutkunlarının yanı sıra otomobil meraklılarının da büyük ilgisini topladı. BMW Group’un Dingolfing ve Landshut’taki fabrikalarında onlarca tasarımcı ve mühendisten oluşan ekiplerin 200 saatlik el emeğiyle boyanan otomobil, gövdesinde taşıdığı maviden gümüşe, sarıdan siyaha kadar 11 farklı renk ile büyük beğeni topladı.

Ali Güreli ve Jeff Koons Artist Talks’ta bir araya geldi

Fuar alanında Jeff Koons’a eşlik eden Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, sanatçıyla bir söyleşi gerçekleştirdi. Çağdaş sanatın dünyadaki ve Türkiye’deki güncel durumunun değerlendirildiği sohbette, ikili sanat endüstrisinin Batı’dan Doğu’ya doğru yönelmesi, dijital mimari, Koons’un sanatını etkileyen yeni teknolojiler, geleceğin sanat alanları ve Jeff Koons’un İstanbul’dan aldığı ilham üzerine konuştu.