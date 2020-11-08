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Vespa kasklar sanat eserine dönüşüyor

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Vespa, bünyesinde motosiklet, kask, siperlik, çanta, maket gibi çok sayıda orijinal ürünün yer aldığı vespastoreturkey.com adresine çok özel bir koleksiyonu daha ekledi.

Bu kapsamda orijinal Vespa kasklarından modeller, ressam Yiğit Yazıcı’nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı özgün tasarımlarıyla buluştu. Yiğit Yazıcı Atölyesi’nde sanatın ilhamının katıldığı “29 Ekim Hatırası” tasarımlarına kavuşan 3 adet özgün stilli Vespa kask, vespastoreturkey.com adresinde satışa sunuldu.

Sanatını besleyen kaynakları “Hayat, dünya üzerine düşünceler ve doğanın mucizevi güzelliği” şeklinde belirten Yiğit Yazıcı, “29 Ekim Hatırası” temalı eşsiz koleksiyonuyla tek ve özgün olmayı Vespa kasklar üzerinde deneyimledi. Yiğit Yazıcı Atölyesi’nde tasarlanan, her bir kaskın kendine has çizgileri ve renkleri ile Vespa dünyasına sanatın ilhamını katan tasarımlar, aynı zamanda sahiplerine kask ile birlikte bir sanat eseri sahibi olmanın da kapılarını aralıyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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