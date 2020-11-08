Vespa kasklar sanat eserine dönüşüyor

CARMEDYA.COM – Vespa, bünyesinde motosiklet, kask, siperlik, çanta, maket gibi çok sayıda orijinal ürünün yer aldığı vespastoreturkey.com adresine çok özel bir koleksiyonu daha ekledi.

Bu kapsamda orijinal Vespa kasklarından modeller, ressam Yiğit Yazıcı’nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı özgün tasarımlarıyla buluştu. Yiğit Yazıcı Atölyesi’nde sanatın ilhamının katıldığı “29 Ekim Hatırası” tasarımlarına kavuşan 3 adet özgün stilli Vespa kask, vespastoreturkey.com adresinde satışa sunuldu.

Sanatını besleyen kaynakları “Hayat, dünya üzerine düşünceler ve doğanın mucizevi güzelliği” şeklinde belirten Yiğit Yazıcı, “29 Ekim Hatırası” temalı eşsiz koleksiyonuyla tek ve özgün olmayı Vespa kasklar üzerinde deneyimledi. Yiğit Yazıcı Atölyesi’nde tasarlanan, her bir kaskın kendine has çizgileri ve renkleri ile Vespa dünyasına sanatın ilhamını katan tasarımlar, aynı zamanda sahiplerine kask ile birlikte bir sanat eseri sahibi olmanın da kapılarını aralıyor.