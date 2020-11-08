Volvo Cars ve Polestar 2020 AB emisyon hedeflerini aşacak

CARMEDYA.COM – Volvo Cars ve stratejik iştiraki Polestar, filo emisyonlarını, Avrupa Komisyonu düzenlemelerine göre belirlenen 2020 ortak emisyon hedeflerinin ötesinde azaltacaklarını bildirdi.

Volvo Cars ve Polestar, Volvo Car Corporation olarak, Avrupa Komisyonu tarafından uygulanan havuz sistemine uygun bir biçimde, Ford ile ortak bir havuz oluşturdu ve fazla emisyonlarını Ford’a ve potansiyel diğer otomobil üreticilerine sundu. Anlaşmadan elde edilen gelir, yeni yeşil teknoloji projelerine yatırılacak.

Volvo Car Group CEO’su Håkan Samuelsson, “Volvo Car Group için gelecek elektrikli; Şirketimizi somut adımlara bu geleceğe doğru dönüştürüyoruz. CO2 azaltma hedeflerimizi aştığımızı görmekten memnunum. Bu sonuç bize, stratejimizin hem işimiz hem de gezegenimiz için doğru olduğunu gösteriyor” dedi.

Volvo Car Group CEO’su Håkan Samuelsson

Volvo Cars, tamamen elektrifikasyonu taahhüt eden ilk otomobil üreticisi ve ürün yelpazesindeki her modelde bir elektrikli hibrit seçenek sunan tek marka. Şirket ayrıca, teslimatları bu yıl başlayacak olan XC40 Recharge ile başlayarak önümüzdeki yıllarda bir dizi tamamen elektrikli model tanıtmaya hazırlanıyor.

Elektrikli hibrit otomobillerin satışları, 2020’nin ilk üç çeyreğinde Avrupa’daki satışların dörtte birinden fazlasını oluşturuyor. Bu dönem boyunca Volvo Cars, IHS tarafından Avrupa’da bir numaralı elektrikli hibrit remium marka seçildi. Volvo Cars, 2025 yılı itibarıyla küresel satış hacminin yüzde 50’sinin tamamen elektrikli otomobillerden geri kalanının ise hibritleden oluşmasını hedefliyor.

Bu arada Polestar, bu yılın başlarında tamamen elektrikli Polestar 2 modelini teslim etmeye başladı; Elektrikli otomobil pazarındaki varlığını artırmaya devam ederken hızla Avrupa’nın en önde gelen elektrikli otomobil markalarından biri haline geldi.

Volvo Cars’ın elektrifikasyon stratejisi, şirketin 2040 yılına kadar iklim-nötr olma hedefine yönelik tüm operasyonlarında ve ürünlerinde karbon emisyonlarını ele alan, kapsamlı bir iklim planının sadece bir parçasını oluşturuyor. Plan, elektrifikasyon yoluyla egzoz borusu emisyonlarını ele almanın ötesine geçiyor; şirket ayrıca üretim ağında, tedarik zincirinde ve ayrıca malzemelerin geri dönüşümü ve yeniden kullanımı gibi yöntemlerle karbon emisyonlarıyla mücadele ediyor.

Şirket, 2040 vizyonuna doğru ilk somut adım olarak 2018 ve 2025 yılları arasında otomobil başına yaşam döngüsü karbon ayak izini yüzde 40, egzos emisyonlarını ise yüzde 50 azaltmayı hedefliyor.