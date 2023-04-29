Skoda elektrikli gelecek vizyonunu sergiledi

CARMEDYA.COM – Skoda elektrikli mobilite atağında ve dönüşümünde hızlanmaya devam ederken, yol haritasını da açıkladı.

Bu kapsamda yeni vizyonunu açıklayan Skoda, 2026 yılına kadar dört tamamen yeni elektrikli araç ve Enyaq ailesinden iki yenilenmiş model sunmaya hazırlanıyor. Skoda tam elektrikli araç ürün gamı altıya çıkararak ve marka tarihinin en geniş ürün gamı müşterilere sunulacak.

2027 yılına kadar e-mobiliteye 5.6 milyar Euro yatırım yapacak olan Skoda, farklı segmentlerde ürünler sunarak her beklentiye uygun modeller geliştirecek. Küçük elektrikli SUV segmentine “Small“ BEV kod adı ile girecek olan Çek marka, Elroq ismi verilen modelle de kompakt SUV segmentinde tam elektrikli bir ürün sunmuş olacak. Bununla birlikte yeni tam elektrikliler arasına “Combi“ station wagon modeli ve yedi kişilik SUV modeli “Space“ de ürün yelpazesine katılacak. Bu yeniliklerle Skoda’nın tam elektrikli ürün gamı farklı segmentlerle birlikte genişleyecek.

İlk kez 2020 yılında Enyaq iV ve 2022 yılında Enyaq Coupé iV tam elektrikli modellerini tanıtan marka, 2025 yılında bu modelleri kapsamlı şekilde güncelleyerek tam elektrikli modellerinin tamamı, markanın yeni tasarım dilini temsil edecek.

Geniş ürün gamı

E-mobiliteye geçiş döneminde yüksek verimliliğe sahip içten yanmalı motorlar ve plug-in hibrit güç üniteleri de Skoda’nın ana akım modellerinde yer almaya devam edecek. Yeni nesil Superb ve Kodiaq’ın yanı sıra yenilenecek Octavia, Kamiq ve Scala modellerine katılacak yeni tam elektriklilerle birlikte Skoda, marka tarihinin en geniş ürün gamını sunmaya hazırlanıyor.

Skoda bu geniş ürün gamıyla, farklı pazarlarda farklı beklentiler için doğru ürünü doğru zamanda sunmayı hedefliyor. 2023 yılı içerisinde güncellenmiş Kamiq ve Scala modellerini sunmaya hazırlanan Skoda, aynı zamanda bu yıl içerisinde yeni nesil Kodiaq, yeni nesil Superb Combi ve Sedan modellerinin de prömiyerini gerçekleştirecek.

2024 yılında ise yenilenen Octavia ile birlikte tam elektrikli modeli Elroq’u tanıtacak. 2025 yılında da yenilenen Enyaq ve Enyaq Coupe’ye, en ulaşılabilir küçük tam elektrikli Skoda katılacak. 2026’da da Combi elektrikli otomobil ve Space yedi kişilik elektrikli modellerinin tanıtımı planlanıyor.

Skoda’nın yeni tasarım dili: Modern Solid

Skoda, elektrikli mobilite atağını gerçekleştirirken aynı zamanda gelecek elektrikli modellerinde kullanılacak yeni tasarım diliyle de dikkat çekiyor. ‘Modern Solid‘ adı verilen yeni tasarım dili, sağlamlığı, fonksiyonelliği ve özgünlüğü temsil ediyor. Geleneksel Skoda değerlerini cesur ve yeni bir alana taşıyan tasarım dili, minimalist ve fonksiyonel tasarımıyla güvenliği ve sağlamlığı vurgulayacak. Aynı zamanda yeni Skoda elektrikli araçları daha fazla verimlilik adına aerodinamik olarak tasarlanacak. Bu sayede daha az enerji tüketimiyle daha yüksek menziller elde edilebilecek. Yeni tasarım dili aynı zamanda araç kabinlerinde de yüksek fonksiyonellik ve sezgisel kontrollerle öne çıkan geniş, çağdaş tasarımlar sunacak. Modern Solid tasarım dili ilk kez geçtiğimiz yıl gösterilen Vision 7S yedi kişilik konsept araçla birlikte sergilenmişti.