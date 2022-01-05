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Auto Speed Magazine 3 Yaşında!

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Auto Speed Magazine, Ocak 2022 tarihli 37. sayısıyla 3 yaşına bastı.

Yeni sayı web siteleri, Magzter, Turkcell Dergilik, Dijital Basın ve Vodafone Dergilik uygulamalarında yayına girdi.

Medicon Grup bünyesindeki tüm yayınlar gibi Auto Speed Magazine de iOS uygulamasıyla AppStore’dan indirilebiliyor.

Auto Speed Magazine’in, kendi web sitesi www.autospeedmagazine.com ve YouTube kanalı dışında, instagram, facebook ve twitter üzerinden de geniş bir yayın ağı bulunuyor.

Dergiyi indirmek için tıklayın

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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