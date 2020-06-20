“Satış ve serviste hareketlenme başladı”

CARMEDYA.COM – Aston Martin Türkiye distribütörü D&D Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya, salgın sürecindeki otomotiv sektörünü değerlendirdi.

Bu süreçte yatırımlara ara vermediklerini belirten Kaya şunları söyledi; “Yeniköy Motors ve Aston Martin Türkiye ailesi olarak bu zor dönemde bir yandan her zamankinden daha çok çalışarak ve yatırımlarımıza ara vermeyerek büyüme odaklı aktivitelerimizi sürdürürken, diğer yandan da çalışanlarımızın ve müşterilerimizin güvenliği ve sağlığını koruma anlamında elimizden gelen her önlemi aldık. 1991 yılında kurulan ve 29 yıldır müşterileri ile dürüstlük ve samimiyet bağı kurmuş bir firma olarak üstümüze düşeni layığı ile yaptık.”

Mayıs ayı ortasından itibaren hem satış hem de servis alanında ciddi bir hareketlenme başladığını vurgulayan Kaya, çalışmalarının son hızla devam ettiğinin altını çizdi: “Ötelenen satın alma talepleri, normalleşme adımları ile bir anda yoğunlaştı ki fabrikalar, üretime ara vermişti. Dolayısıyla piyasada araç bulmanın zorlaştığı bir dönem… Uçak yolcuğundan çekinen bazı müşterilerimiz konforlu ve güvenli bir şekilde uzun yol yapabilecekleri SUV segmentinde araçlara yöneldiler. Bireysel kullanıma yönelik spor otomobillerde de normalleşme sonrası hareketlenme azımsanacak düzeyde değil tabii. Aston Martin Türkiye olarak Mayıs-Haziran içinde 6 haftalık süreçte, ikisi 0 KM olmak üzere 7 araç satışımız bulunmakta… Bu başarıda yıllardır oluşturduğumuz güvenin yanı sıra Aston Martin Lagonda Finansman desteği ile yüzde 50 peşin, kalan yüzde 50’si 36 Ay vadeli satış kampanyamızın da desteği büyük. Ayrıca 0 KM Aston Martin’lerde 5 yıl ücretsiz bakım olması ve müşterilerimizin araç 15 yaşına gelene kadar garanti uzatma haklarının da olması, Aston Martin Lagonda LTD’nin yani fabrikanın da araçların arkasında olduğunun bir kanıtı olarak müşterilerimize güven sağladı. Biz, araçları satarken kendi sınıfımızda başka hiçbir rakibimizin yapmadığı veya yapamadığı şekilde araçlarını değerinde geri alma sözü veriyoruz.”

Aston Martin felsefesi

“Müşterilerimiz araçlarının servis bakım ve onarımlarını zamanında ve doğru şekilde yaptırdığı sürece araçlarını değerinden geri takasa alma sözü veriyoruz” diyen Nevzat Kaya, Aston Martin felsefesini şöyle açıkladı: “Yüksek vergi oranlarından dolayı 0-5 yaş arası bir 2. el aracın maliyeti 0 km bir süper otomobilin vergi öncesi maliyetinin en az iki katı olduğundan rakiplerimizden hiçbiri buna yanaşmıyor. Ancak bizim politikamız otomobil satıp sonra arkamızı döneceğimiz bir müşteri değil, yıllarca dürüstlük ve samimiyet üstüne kurulu bir ilişki oluşturacağımız dostlar edinmektir. Bunun faydasını da uzun vadede her zaman gördük ve görmeye devam edeceğimizi umuyorum.”

Aston Martin’in İlk SUV’u DBX yıl bitmeden Türkiye’de

Aston Martin’in tarihinde ilk kez ürettiği SUV modeli DBX’in test aracı Ağustos ayında Türkiye’ye geliyor. Kullanıcılar modeli en kısa zamanda deneyimleyebilecek; hatta yıl bitmeden de DBX’e sahip olabilecekler. 2020’nin son çeyreğinde DBX’in Türkiye’de olması beklenirken modelin Arizona Bronze, Magnetic Silver, Minotaur Green, Onyx Black, Satin Silver Bronze, Stratus White, Xenon Grey renk seçenekleri ile İstanbul ve İzmir’deki Aston Martin showroomlarında yerini alması planlanıyor.