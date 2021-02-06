Renault Vitesco’nun aktüatör modülünü kullanacak

CARMEDYA.COM – Renault, otomatik teknolojili şanzımandaki vites değişikliklerini kontrol altına almak için Vitesco Technologies’in elektrikli aktüatörünü kullanacak.

Modül, ilk etapta uluslararası pazarlarda satılan Clio, Megane, Arkana ve Captur gibi arabalara entegre edilecek. Vitesco Technologies, elektrifikasyon ile geleceğe yönelik yenilikçi bir teknolojiye geçişte öncü oluyor.

Vitesco Technologies, Continental AG Güç Aktarma Organları Bölümü çatısı altında faaliyet gösteriyor.

Renault E-Tech platformlarının özel hibrit şanzımanında vitesler, Vitesco Technologies tarafından üretilen bir aktüatör modülü ile değiştiriliyor. Modül ilk etapta Renault’nun Clio, Mégane, Arkana ve Captur modellerine entegre edilecek. Tahrik sisteminin elektrifikasyonu, temiz, emisyonsuz ve verimliliği yüksek bir mobilite için önemli bir teknolojik atılım olarak nitelendiriliyor. Modern tahrik teknolojileri ve elektrifikasyon çözümlerinin önde gelen uluslararası üreticisi Vitesco Technologies için bu, büyük çaplı seri üretimde yeni bir teknolojinin uygulanması anlamına da geliyor.

Şanzıman elektrifikasyonu için üretilen aktüatör modülü, son kullanıcı için hibrit araçları daha cazip hale getirirken, emisyon tasarrufu konusunda da hibrit teknolojisini daha yüksek bir noktaya taşıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Vitesco Technologies Elektronik Kontrol Başkan Yardımcısı Wolfgang Breuer, “Şanzıman elektrifikasyonu, düşük emisyon tüketen taşıtların pazara sunulmadan önce uygun fiyata getirilmesinde kilit bir rol oynayabilir. Deneyimli bir seri üretim tedarikçisi olarak artık endüstriyel ölçekte üretime başlayabileceğiz. Vitesco Technologies, şanzıman kontrol ünitelerinin üretiminde dünya çapında lider bir konuma sahiptir. Renault’un verdiği sipariş, hibrit tahrik pazarındaki konumumuzu daha da sağlamlaştırıyor” diye konuştu.