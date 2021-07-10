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Range Rover Evoque Bodrum Yalıkavak Marina’da

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu Land Rover’ın premium kompakt SUV’u Range Rover Evoque, yeni sunulmaya başlanan 1.5 litre motor seçeneği ile 16 Temmuz’a kadar Bodrum Yalıkavak Marina’da olacak.

Yalıkavak Marina’da özel olarak hazırlanan Land Rover Pop-Up Showroom’da otomobilseverler ile buluşacak olan Range Rover Evoque, yeni Nolita Grey gövde rengiyle yakından incelenebilecek.

Ocak ayı itibariyle Türkiye’de satışa sunulan 1.5 litrelik motorlu Range Rover Evoque’da S, SE, HSE, R-Dynamic S, R-Dynamic SE ve R-Dynamic HSE olmak üzere altı farklı donanım paketi seçeneği sunuluyor. Range Rover Evoque, Borusan Otomotiv Land Rover Yetkili Satıcılarında 932 bin 458 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

Yeni 3 silindirli 1.5 litrelik turbo motor 160 BG güç ve 260 Nm tork üretiyor. Range Rover Evoque, gücünü ön tekerleklere 8 ileri tam otomatik şanzımanıyla iletiyor. Pivi Pro Bilgi-Eğlence Sistemi sayesinde ise Range Rover Evoque, Apple CarPlay üzerinden aynı anda iki telefonu eşleştirilebilen teknolojiyi de bünyesinde barındırıyor. Ayrıca, Clearsight Ground View özelliği ile Range Rover Evoque’un kaputunun alt kısmı ve tekerlekleri de dahil olmak üzere dış kısımda yer alan birçok bölge araç içindeki yerleşik ekrandan izlenebiliyor.

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Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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