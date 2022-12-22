R25 Kadınlar Kupası’nda ödüller sahibini buldu

CARMEDYA.COM – Kadınları pist yarışlarıyla buluşturan R25 Kadınlar Kupası’nda sezonun en başarılı isimleri ödüllerine kavuştu.

Yamaha Motor Türkiye’nin geçtiğimiz yıl, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), TMF Milli Takımlar Kaptanı ve Dünya Supersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu ve Anlas Anadolu Lastik iş birliği ile hayata geçirdiği R25 Kadınlar Kupası’nda bu yıl da yine kıyasıya mücadele vardı. Yarış deneyimine hasret olan 14 kadın 5 ayak boyunca İzmir Ülkü pistinde ter döktü. Her biri farklı alanlarda görev alan beyaz yakalı ya da üniversite öğrencisi kadınlar önemli tecrübelerle sezonu kapattı.

Yamaha Motor Türkiye’nin kadın yeteneklere ön ayak olmak için düzenlediği organizasyonda A grubunda şampiyonluğu Sahra Su Önkaya, ikinciliği İlayda Yağmur Yılmaz, üçüncülüğü ise Fatma Baştepe aldı. B grubunda ise birinciliği Nilşan Boyraz alırken ikinciliği Kardelen Apaydın, üçüncülüğü Ece Kartaç aldı.

Kuruluşundan bu yana yarışmaya ve meydan okumaya odaklanan Yamaha Motor teknolojisinde de bu ruhtan besleniyor. 72 yılda sayısız uluslararası organizasyonda yarışan Yamaha, dünyaya önemli yarışçılar kazandırdı. Yamaha’nın en son gururu ve başarısı da milli sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu oldu. Türkiye’de motor sporlarının gelişmesinde, sevilmesinde önemli bir sıçrama noktası olan Toprak’tan sonra sıra kadın yarışçılara geldi. Geçtiğimiz yıla kadar gönlünde pist ve motosiklet sevdası olan kadınlar herhangi bir destek ve uygun platform bulamazken Yamaha Motor Türkiye geçtiğimiz yıl, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), TMF Milli Takımlar Kaptanı ve Dünya Supersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu ve Anlas Anadolu Lastik güçlerini birleştirdi ve R25 Kadınlar Kupası’nı hayata geçirdi. Bu geçen 2 yılda onlarca kadın pistte sürmenin ve yarış heyecanının tadına vardı. Hepsi farklı sosyal statüden gelen kurumsal hayatta çeşitli pozisyonlarda görev alan ya da öğrenci olan 18-45 yaş arası kadınlar sınırları olmadığını, motosiklet kullanmanın ya da yarışmanın cinsiyeti olmadığını gösterdi.

Yamaha Motor Türkiye Ülke Direktörü Hakan Kaya

Türkiye’de motosiklet kullanım oranı gittikçe artıyor ve bunun neredeyse tamamını erkek sürücüler oluşturuyor diyen Yamaha Motor Türkiye Ülke Direktörü Hakan Kaya, “Kadın sürücülerin oranı ise neredeyse yok denecek kadar az. Yeterli pist bulunmayan ülkemizde yarışmak isteyen ve yeteneği olan sürücüler ne yazık ki fırsat yakalayamıyor. R25 Kadınlar Kupası Türkiye’de bir ilk… Pist deneyimi ve yarış fırsatına kavuşan kadınlar iki yıldır başvurulara yoğun ilgi gösteriyor. R25 Kadınlar Kupası sürdürülebilir bir organizasyon olarak her yıl düzenleyerek kadınlar için fırsat yaratmaya devam edeceğiz. Organizasyonu büyütmeyi ve geliştirmeyi hedefliyoruz.” dedi. Yamaha Motor Türkiye’nin toplumsal cinsiyet eşitliğine vurgu yapan bir diğer önemli projesi ise “Kadınlara Ücretsiz Güvenli Sürüş Eğitimleri”. Daha eşitlikçi bir yol paylaşımı sağlamak, pandemi ile birlikte artış gösteren kurye sektöründe kadın istihdamına yönelik fayda sağlamak ve kadınları cesaretlendirmek amacıyla Yamaha Motor Türkiye kadınlara 2 yılı aşkın süredir ücretsiz motosiklet eğitimi veriyor. Motosiklet eğitimi almak isteyen kadınlar için hafta içi belirlenen günlerde, Yamaha Riding Academy’de, doğru ve güvenli motosiklet kullanımı için gerekli olan tüm teorik ve pratik bilgilerin verileceği 1 günlük ücretsiz eğitimler veriliyor.

Anlas Pazarlama ve İhracat Müdürü Fatih Ergün

R25 Kadınlar Kupası’na destek olmaktan büyük gurur duyduklarını belirten Anlas Pazarlama ve İhracat Müdürü Fatih Ergün, “Anlas olarak, motosiklet sürücülerinin duygularını benimseyerek ve ihtiyaçlarını belirleyerek ilerlemek her zaman önceliğimiz olmuştur. Kadınların, motosiklet tutkuları da gün geçtikçe artmaktadır ancak bunu gerçekleştirecek platform bulmaları ne yazık ki kolay olmamaktadır. Yüzde 100 yerli sermayesi ile dünyanın yarış lastiği üretme ve geliştirme teknolojisine sahip sayılı motosiklet lastiği üreticilerinden biri olan Anlas olarak, Sayın Kenan Sofuoğlu liderliğinde yüzde 100 yerli kaynaklarımız ile geliştirdiğimiz Viento Sport yarış lastiklerimiz ile bu duyguya sahip kadın sürücülerinin tutkularını gerçeğe çevirme fırsatı veren bu çok değerli oluşumun içerisinde yer almaktan gurur duyuyoruz. İleriki dönemlerde de hem ulusal hem de uluslararası platformlarda yine kadın sürücülerimizin destekçisi olmaya devam edeceğiz.”

A Grubu Birincisi Sahra Su Önkaya

20 yaşındaki genç sporcu Tekirdağ’da yaşıyor. Halen eğitimine devam eden Sahra 9 yıldır motosiklet kullanıyor. Ailesinde motosiklet kullanan kimse olmamasına rağmen küçük yaşlarda motosiklet süren çok bir ablası sayesinde motosiklet ile tanıştı. R25 kadınlar kupası hayallerini gerçekleştirmemi sağladı diyen Sahra Su, organizasyonun bir çok kadının bu sporda önünü açtığını düşünüyor.

A Grubu İkincisi İlayda Yağmur Yılmaz

21 yaşında bir tanıdığının motosikletine artçı olmasıyla hikayesi başladı ve her geçen gün motosiklet bir tutku haline dönüştü. 9 yaşından beri farklı branşlarda yarışan bir sporcu olan İlayda motorsporlarının da içinde olmak istedi ve 26 yaşında ilk yarışına çıktı. Türkiye’de İlk yarışında kazanınca bu spora iyice gönülden bağlandı ve Avrupa pistlerinin hayalini kurmaya başladı. 2019 senesinde Women’s European Championship’e katılmaya hak kazanarak Türkiye’nin bu branştaki ilk kadın milli sporcusu oldu. İlayda Yamaha R25 Kupası sayesinde Türkiye’den başarılı birçok kadın sporcu çıkacağına inanıyor.

A Grubu Üçüncüsü Fatma Baştepe

Fatma Baştepe 19 yaşında Denizlili, spor lisesi mezunu üniversiteye hazırlanıyor. Ailesi ve arkadaş çevresi motosiklet kullanıyor, çocukluğundan beri motosikletle iç içe. İlk motosikletini lisede aldı, onu eğiten ve pistlerle buluşturan dayısı oldu. Annesi ve babası gençliklerinden beri kullanmalarına rağmen başta Fatma’nın yarışmasından biraz korktular. Sonra bu duruma alıştılar. Kuryelik yapıyor, üniversiteye başlayana kadar da devam etmeyi planlıyor, okul için para biriktiriyor.

B Grubu Birincisi Nilşan Boyraz

Fitness ve kickboks antrenörü olarak çalışan Nisan Boyraz aynı zamanda öğrenci. İşe gidip gelirken scooter kullanıyor. Ailesi yarışla ilgilendiğini öğrenince önce korktu ve inanmadı ancak Nilşan’ın azmini gördükçe algıları değişti. Nilşan düzgün ve yeterli antrenman yaparak neler yapabileceğini görmek ve en iyi olmak için çalışıyor.

B Grubu İkincisi Kardelen Aydın

İzmir’de yaşayan Kardelen gastronomi öğrencisi ve aynı zamanda sürücü kursunda eğitmenlik yapıyor. 18 yaşındaki sporcu 8 yıldır motosiklet kullanıyor. Kardelen motosikletle babası sayesinde 7-8 yaşlarımda tanıştı. Kardelen bu sporda yetenek ve sıkı çalışma kadar önemli olan bir şey daha varsa o da sportmenlik ve dürüstlük diyor. Etrafındaki insanların üzüntü ve mutluluk için döktüğü her göz yaşını gördükçe aslında ne kadar duygusal bir iş yaptığımızı anladığını da ekliyor. Hayali hem dünya şampiyonu olmak hem de gastronomi alanında ilerleyerek dünyaca ünlü şef olmak.

B Grubu Üçüncüsü Ece Kartaç

Ece Kartaç 2001 doğumlu, İstanbul Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği’nde okuyor. Onu motosikletle dedesi tanıştırdı. Ailesinde sırf annesi ve babası değil babaannesi dahil tüm büyükleri onu destekledi. Ailesi ile birlikte MotoGP, Superbike ve Formula yarışlarını yakından takip ettiği için pistin aslında daha güvenli olduğunu biliyorlardı ve yarışması her şekilde desteklendi. Babaannesi yarışın mesleği olmasını istiyordu. Annesi videolarını çekip arkasına binerek onunla viraj yapıyor. Kadınlar kupası ona öncelikle freni en verimli şekilde kullanmayı, pes etmemenin aslında düşünüldüğünden daha zor olduğunu, şampiyonların asla kendinden vazgeçmediğini öğretti. Riskleri almanın doğru zamanını öğrendiğini söylüyor bu kupa sayesinde. Hayali öncelikle Türkiye’de şampiyon olmak, sponsor bulup karma gruplarda hem Türkiye’de hem de Balkan Şampiyonasında yarışmak.