BMW Golf Cup Türkiye Elemeleri’nin kazananları belli oldu

CARMEDYA.COM – BMW Türkiye distribütörü Borusan Otomotiv’in ev sahipliğinde Silivri’deki Marmara Golf Sahası’nda gerçekleştirilen dünyanın en büyük amatör golf turnuvası BMW Golf Cup’ın Türkiye Elemeleri’nin kazananları belli oldu.

Erkekler A, Erkekler B ve Kadınlar kategorilerinin birincileri Mustafa Özdemir, Murat Keklik ve Müheyya Dinç 2021 Aralık ayında Dubai’ de gerçekleştirilecek olan BMW Golf Cup Dünya Finali’nde ülkemizi temsil etmeye hak kazandılar.

Turnuva sonunda Erkekler A, Erkekler B, Kadınlar ve Minikler kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri, eleme turlarının düzenlendiği Silivri’deki Marmara Golf Sahası’nda gerçekleştirilen ödül töreninde takdim edildi. Borusan Otomotiv’in ev sahipliğinde düzenlenen törende, kendi kategorilerinde birinci olan katılımcılar, ödüllerini Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik’ten teslim aldı. Türkiye’de golf sporuna destek vermekten büyük bir memnuniyet duyduklarını söyleyen Hakan Tiftik törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Borusan Otomotiv ve BMW Türkiye olarak, bu dikkat çekici turnuvanın Türkiye elemelerini 2006 yılından bu yana gerçekleştiriyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Pandemi nedeniyle diğer birçok organizasyonumuzu ertelememize rağmen, bizim için anlamı ve değeri farklı olan bu turnuvayı devam ettirmeye karar verdik. Bu yıl uluslararası finallerin pandemiden dolayı düzenlenmeyecek olması dahi bizim golf sporuna olan bağlılığımızı ve geleneksel hale gelen bu turnuvaya olan inancımızı etkilemedi. Her şeye rağmen sizlerle birlikte buradayız. Ülkemizde bu sporun gelişimi ve yaygınlaşması için üzerimize düşen katkıyı sunmaktan da ayrıca büyük bir mutluluk duyuyoruz.”

Golf sporunu uzun yıllardır destekleyen BMW ve Borusan Otomotiv, geleceğin golf yıldızlarını bu yıl da Minikler kategorisinde ağırladı. BMW Golf Cup Türkiye Elemeleri’nde 7-12 yaş aralığındaki yetenekli golfçülerden oluşan Minikler Kategorisi’nde Beyaz Bulut turnuvayı birinci tamamlayan isim oldu.