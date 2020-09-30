SEAT’ın mobilite serüveni 70 yaşında!

CARMEDYA.COM – SEAT, şehir içi mobilitede 70 yıldır ürettiği modellerle adından söz ettirmeyi başarıyor.

1957 yılında pazara sunduğu SEAT 600’le, 60’lı yılların, “600’ün İspanyası” olarak bilinmesine yol açan bir sosyal etki yaratan SEAT, Marbella ve Mii Electric modelleriyle de doğru otomobilleri doğru zamanda sunduğunu kanıtlıyor.

Motosiklet sepetlerinin aile aracı olarak kabul edildiği 50’li yıllarda en büyük hayal bir otomobil sahibi olmaktı. Tarihler 1957 yılını gösterdiğinde SEAT, İspanya’nın kalkınmasında da rol oynayacak modelini pazara sundu: SEAT 600.

Bu otomobil, ortalama bir İspanyol ailesini ve tüm bagajlarını tatile götürebilecek kapasiteye sahipti. Bir çiftin dört çocuğu olsa ve ailenin büyükannesinin de gelmesi gerekse bile, SEAT 600 her şeyin üstesinden gelebiliyordu. SEAT 600, kapıları, tavanı ve ısıtmasıyla kişisel mobilite sunmanın çok ötesine geçti. SEAT 600, İspanyol orta sınıfı için uygun fiyatlı, gerçek bir lükstü. Temmuz 1963’e kadar üretilen 600 N, “Normal” versiyondu. Daha sonra SEAT 600 D piyasaya çıktı. SEAT 600 D ile dört silindirli arka motorun hacmi 633 cc’den 767 cc’ye çıkarıldı. Yine de motor hacmine atıf içeren 600 ismi aynı kaldı. Beygir gücü 18hp’den 25hp’ye yükseldi. Arkadan mafsallı ve seyahat yönünün tersine açılan kapılar, 600 E’nin piyasaya sürüldüğü 1970 yılına kadar varlıklarını korudu. Üç yıl sonra, özel seri 600 L’nin üretiminin başlamasıyla SEAT 600’ün üretimine son verildi.

Sadece SEAT tarafından üretilen ilk model

1973 yılında petrol krizi patlak verdi, o dönemde ucuz, tamamen şehir içi kullanıma yönelik bir otomobile ihtiyaç vardı. Mayıs 1974’te SEAT 133 hayata merhaba dedi. Boyutları 600’ünküyle aynıydı, ancak 850’den daha fazla alan ve yük kapasitesi sunuyordu. SEAT 127 motorunun modifiye edilmiş bir versiyonuna sahipti. Ayrıca SEAT 133’ün temel versiyonunun daha düşük sıkıştırma oranı, daha ucuz normal benzin kullanımına izin verdi. Piyasaya sürüldükten bir yıl sonra, motor gücünü 44hp’ye çıkaran çift kelebekli karbüratöre ve önde bir set disk frenine sahip bir versiyonu üretildi. Güvenlik, SEAT 133’ün geliştirdiği en önemli unsurlardan biriydi. Otomobilde çift devreli fren sistemi, emniyet kemerleri ve mafsallı bir direksiyon mili mevcuttu. 190 bin adetten fazla satılan otomobil ayrıca ihraç da edildi.

Akıllı SEAT Panda

1980 yılında tanıtılan SEAT Panda, basit ve akıllı bir tasarımla şehir arabası konseptini tamamen değiştirdi. Motor öne yerleştirildi, stepne ön kaputun içinde kaldı. SEAT 133 ve SEAT 127 motorlarına denk motor hacimlerine sahip iki motor mevcuttu. SEAT Panda’nın bagajı 272 litrelik gayet büyük bir kapasiteye sahipti. Daha büyük ve daha ağır araçlara özgü olan arka süspansiyonu, Panda’nın kırsalda, büyük yüklerle veya engebeli yollarda olağanüstü iyi performans göstermesini sağladı. Otomobilin modüler özelleştirilebilir iç mekanı, yıkanabilir döşemesi, yedi konuma sahip katlanarak yatak olabilen arka koltuğu ve sadeliği, şehir otomobili konseptinde devrim yarattı.

Panda Marbella’dan sadece SEAT Marbella’ya

Şubat 1982’de SEAT, Panda’nın Marbella adlı bir versiyonunu çıkardı. Aracın kadife döşemeli koltukları, sis farları, beş vitesli şanzımanı ve dijital devir sayacı bulunuyordu. Metalik boya ve ayırt edici bir ızgara ile zenginleştirilmişti. Bu basit ve iyi donanımlı şehir otomobili konsepti, 1986’da piyasaya çıkarılan SEAT Marbella’nın temeli oldu. SEAT teknisyenleri, egzoz gazlarını temizlemek için maliyeti yüksek olan enjeksiyona gerek kalmadan katalizör kullanılmasına izin veren bir elektronik karbüratör sistemi geliştirdi. Bu 903 cm3 motor neredeyse 30 yıl varlığını sürdürmeyi başardı. Nitekim SEAT Marbella, 7 Nisan 1998’e kadar, toplamda 11 yıldan fazla bir süreyle üretildi.

Şehirli dizel

1997’de piyasaya sunulan SEAT Arosa, aşina olunan şehir otomobili konseptini tersine çevirdi. Almanya’da üretilen ilk SEAT olan Arosa’nın üretimi, 1998 ortalarında Martorell’e taşındı. SEAT Arosa, iki benzinli motora ek olarak (1.0 – 50 PS ve 1.4 – 60 PS) otomatik vites değişimi olasılığını artırdı. 2000 yılında tasarımının yeniden şekillendirilmesinden önce 101 PS 1.4 16v motor ve 75 PS 1.4 TDI üç silindirli motor seçenekleri mevcuttu. Verimlilik konusundaysa Arosa’nın ayrıca 2,99 l/100 km’lik resmi tüketiminden ismini alan 3L adlı 1.2 TDI versiyonu da vardı. Ancak bu araçtan yalnızca birkaç prototip üretildi. Yedi yıl sonra, 2004 yılında, o güne dek 200 bin adet üretilen Arosa’nın üretimi durduruldu.

SEAT Mii Electric

SEAT’ın 70. yılını kutladığı bu yıl, söz konusu uygun otomobil SEAT Mii Electric oldu. Otomobil, ekstra manevra kabiliyetinin ötesinde, şehirlerin ihtiyaç duyduğu mobiliteyi sunuyor. Gürültü yok, egzoz gazı yok. Üstelik dışarıda mümkün olduğunca az yer kaplıyor. Dört yolcuyu taşımak için altı metrekarelik alanından tam olarak yararlanıyor. SEAT Mii Electric, düşük bir kullanım maliyeti sunuyor. 260 km’ye varan menzil, şehirde on saatten fazla sürüşe eşdeğer. 40kW hızlı şarj olanağı, bir saat içinde yüzde 80 şarja izin veriyor. SEAT Mii de bir şehir otomobilinde bulmayı beklemeyeceğiniz kadar çok asistan, güvenlik ve konfor sistemi bulunuyor. Yan ve perde hava yastıkları, trafik sinyali tanıma ve şerit asistanı bunlardan sadece bazıları.