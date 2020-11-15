Opel Türkiye’ye Felis Başarı Ödülü

CARMEDYA.COM – Ülkemizde gün geçtikçe artan kadına şiddet eylemleri trafikte de kendine yer buluyor. Özellikle kadın sürücülere trafikte yapılan sözlü ve fiziksel şiddet günlük hayatımızın bir parçası olmuş ve kabullenilmiş durumda.

Trafikte yapılan en ufak bir hata kadın sürücülere atfediliyor ve kalıplaşmış cümleler eşliğinde kornalara basılıyor. Bu noktadan hareketle Opel Türkiye, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın sürücülere yönelik psikolojik şiddet için farkındalık yaratmak üzere bir kampanyaya imza attı.



“Şu sürüşe bak, kesin kadın”, “Böyle mi park mı edilir, kesin kadın” gibi erkek sürücüler tarafından her gün sıklıkla kullanılan bu cümleleri tespit edip DAAAT isimli bir kampanya hazırladı. Kampanyada ön yargılı cümlelerin tamamlanmasına izin verilmeden kornaya basılarak sıra dışı bir video ve radyo spotu içeriği oluşturuldu.



Toplumsal cinsiyet ayrımcılığına dikkat çekmeyi amaçlayan Opel Türkiye’nin Karbonat ile birlikte hazırladığı “Ön Yargılara #DAAAT” adlı kampanya, Türkiye’nin pazarlama iletişimi alanındaki önemli dergilerinden MediaCat tarafından bu yıl 15’incisi gerçekleştirilen Felis Ödülleri’nde Gündem Bağlantılı kategorisinde “Başarı Ödülü”ne layık görüldü.