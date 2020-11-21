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Pilot Garage’dan Galeri Kart Uygulaması

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Ülkemizde 220 noktada hizmet veren oto ekspertiz şirketi Pilot Garage, Galeri Kart Uygulaması’nı sundu.

Uygulama ile birden fazla araca düzenli olarak ekspertiz yaptırmak isteyenler, elektronik cüzdana bakiye yükleyebiliyor, ekspertiz raporlarını ve detaylarını inceleyebiliyor, tüm Pilot Garage noktalarını seçip randevu alabiliyor.

Ekspertiz paketlerinin detaylı olarak incelenebildiği uygulama ile birlikte kullanıcılar indirim ve puanlar da kazanıyor. Uygulamaya IOS App Store ve Google Play Store üzerinden erişilebiliyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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