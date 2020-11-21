Pilot Garage’dan Galeri Kart Uygulaması

CARMEDYA.COM – Ülkemizde 220 noktada hizmet veren oto ekspertiz şirketi Pilot Garage, Galeri Kart Uygulaması’nı sundu.

Uygulama ile birden fazla araca düzenli olarak ekspertiz yaptırmak isteyenler, elektronik cüzdana bakiye yükleyebiliyor, ekspertiz raporlarını ve detaylarını inceleyebiliyor, tüm Pilot Garage noktalarını seçip randevu alabiliyor.

Ekspertiz paketlerinin detaylı olarak incelenebildiği uygulama ile birlikte kullanıcılar indirim ve puanlar da kazanıyor. Uygulamaya IOS App Store ve Google Play Store üzerinden erişilebiliyor.