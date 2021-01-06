Buradasınız
Home > Güncel > Peugeot Türkiye Satış Direktörü Gülin Reyhanoğlu oldu

Peugeot Türkiye Satış Direktörü Gülin Reyhanoğlu oldu

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – 17 Ağustos 2020 tarihinde Groupe PSA Türkiye B2B Satış Direktörlüğü görevine atanan Gülin Reyhanoğlu, 1 Ocak 2021 itibariyle Peugeot Türkiye Satış Direktörlüğü görevini Mehmet Akın’dan devraldı.

Groupe PSA Türkiye’deki kariyerine Ekim 2017 yılında Peugeot Türkiye Filo Müdürü olarak başlayan Gülin Reyhanoğlu, Ağustos 2019 – 2020 tarihleri arasında geçen bir yıllık sürede Grubun dört markasından sorumlu Yeni Araç Filo Satış Müdürü olarak çalıştı. 17 Ağustos 2020 tarihi itibariyle Grubun dört markasından sorumlu B2B Satış Direktörü olarak Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille’a bağlı çalışmaya başlayan Reyhanoğlu; 1 Ocak 2021 itibariyle Peugeot Türkiye Satış Direktörü olarak Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç’a bağlı görevine devam edecek.

2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olan Gülin Reyhanoğlu, otomotivde 2006 – 2010 yılları arasında Otokoç, 2010 – 2015 yılları arasında TEB ARVAL, 2016 – 2017 yıllarında ALD Otomotiv’de Satış Müdürü olarak görev yaptı. 2017’de Groupe PSA Türkiye bünyesine katılan Reyhanoğlu, 1 Ocak 2021 itibariyle Peugeot Türkiye Satış Direktörü olarak görevine devam edecek. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümü mezunu Gülin Reyhanoğlu, evli ve bir kız çocuk annesidir.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

    Benzer yazılar

    Yedek parçada yüzde 30 fiyat artışı yaşandı

    Peugeot Türkiye Pazarlama/Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Akın

    Röportaj Mehmet Akın: “Yüzde Kırk Büyüdük”

    Yukarı