Opel imaj tazeledi

CARMEDYA.COM – Opel yeni bir görsel imaja kavuştu. Daha modern çizgilere sahip marka logosu, yeni “Opel Next” yazı tipi ve parlak Opel sarısı gibi detaylar markanın yenilikçi yönünü ön plana çıkartıyor.

Yeni görsel imaj daha modern ve cesur bir görünüm sunuyor. Her zaman yenilikçi teknolojilerin ve mobilitenin yaygınlaşmasına öncülük eden Opel, bu ruhu yeni bir kurumsal kimlikle ifade ediyor.



Geleceğe yolculuk Opel GTX Experimental ile başladı. Yeni Opel Şimşeği bu otomobilde logo olarak kullanılmıştı. İmza niteliğindeki karakteristik siluet çizgisi parlak neon sarıydı ve bu renk yenilenen kurumsal kimliğin Opel sarısı olarak kullanılmaya başlandı. Rüsselsheim merkezli Opel, ilk olarak Opel Mokka ile yeni Opel ön yüzü olan Vizor’u ve gelecekteki kokpit tasarımı Pure Panel’i kullanıma sundu.



2021 yılının ilk yarısında, herkes yeni Opel Crossland ve tamamen yeni Opel Mokka ile bu modern görünümü deneyimleyebilecek. Bu iki model yeni tasarıma sahip ilk seri üretim otomobiller olacaklar. Yine her iki yeni model de modern yapılarıyla hem bugünün hem de yarının dünyasına mükemmel uyum sağlıyor.



Opel Global Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdürü Xavier Duchemin yapmış olduğu değerlendirmede “Kendimize güveniyoruz. Yenilikçi ve ilericiyiz. Opel bu yeni çağda ilerici, Modern Alman kültürüyle birlikte “soğuktan havalıya” dönüşen bir yaklaşım benimsiyor ve cesur, saf, çağdaş bir kimlikle yeniden ortaya çıkıyor. Bu yaklaşım yeni marka kimliğimizi ifade ediyor ve heyecan verici yeni ürün yelpazemizi oluşturuyor.” şeklinde konuştu.



Yeni Opel tasarımı, gösterişten ve dikkat dağıtıcı unsurlardan uzaklaşarak, arındırılmış şekilde tamamen temel unsurlara odaklanıyor. Marka böylece cesur ve saf olmak üzere net bir şekilde Alman tasarım felsefesini yansıtıyor. Şimşeğe dikkatlice bakıldığında yeni marka logosundaki halkanın daha ince olduğu gözlemleniyor. Markanın ismi, logo için güçlü bir temel oluşturuyor. “Opel Next” adındaki yeni yazı tipi de parlak, güçlü, modern ve net bir görsellik sunuyor. Yazı tipi kendi içinde; ince, normal ve kalın olmak üzere üç farklı versiyon içeriyor: Yazı tipleri marka kimliği ile mükemmel uyum sağlıyor ve kararlı bir mesaj veriyor. Yeni Opel sarısı, yeni elektrikli çağa uygun olarak ürün gamına dahil edilen yeni enerji tipi elektriği simgeliyor. Yeni renk elektriğe dikkat çekiyor, ön plana çıkıyor ve benzersiz bir kimlik yaratıyor.



Opel/Vauxhall Global Pazarlama Başkanı Patrick Fourniol değerlendirmesinde: “Yeni bir çağ modern markalar gerektiriyor ve modern markalar ise net bir tasarıma ihtiyaç duyuyor. Yeni marka unsurlarımızla farklı, ilerici, yenilikçi ve geleceğe açık olma iddiamızı dile getiriyoruz.” dedi.



Yeni görünüm, ürünlerden pazarlamaya ve satışa kadar her alanda kullanılacak ve tüm iletişim kanalları ve alanlarında yaygınlaştırılacak.

Yeni görsel imaj Velocity McCann ajansı ve yeni “Opel Next” yazı tipi Monotype iş birliği ile geliştirildi.