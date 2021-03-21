OMV Türkiye’den LNG taşımacılığı için iki önemli yatırım

CARMEDYA.COM – Ülkemizde LNG’nin kara taşımacılığına yönelik faaliyet gösteren OMV Türkiye, mobilite yatırımlarını iki aşamalı olarak hayata geçirdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) raporuna göre 2020 yılında LNG satışında pazar lideri olan OMV Türkiye, yüksek güvenlik standartlarına sahip 80 araçlık tanker filosunun yüzde 10’unu LNG yakıt kullanan araçlarla değiştirdi. OMV Türkiye böylece Türkiye’nin LNG yakıtlı en büyük filosuna sahip oldu. Bu yatırımın paralelinde de Bolu’da LNG yakıtlı tankerlere hizmet vermek üzere kapalı devre bir LNG dolum garajını da hizmete aldı.

Düzenlenen online basın toplantısında OMV Türkiye’nin doğal gaz konforunu boru hattının ulaşamadığı yerlere 15 yıldır LNG olarak taşıdığını ve hizmet verdiğini vurgulayan OMV Türkiye Genel Müdürü Serkan Hotoğlu, 80 araçlık filo ile yılda 10 milyon kilometre yol yaparak Türkiye’nin dört bir yanındaki yaklaşık 400 müşteriye hizmet götürdüklerini söyledi. Hotoğlu “Dünya karbon salınımının yüzde 20’si ulaşımdan kaynaklanıyor, bunun karayoluna ilişkin kısmının yüzde 65’i ise ağır vasıtalardan kaynaklanmakta. Çevreci ve temiz bir yakıt olarak LNG’nin karayollarında da kullanılması için öncü olmak ve teşvik etmek istedik. Filomuzun yüzde 10’unu LNG yakıt kullanan IVECO çekicilerle değiştirdik. Bu girişimin sürekliliği açısından Bolu’da kendi araçlarımıza hizmet edecek hem dolum yapabileceğimiz hem de araçlarımızın kullanımına ilişkin verimlilik ve yakıt kullanımını yakından takip edebileceğimiz, aynı zamanda arzu edildiğinde paydaşlarımıza da kapılarını açabileceğimiz bir tesisimiz olsun istedik. LNG’yi yakıt olarak kullanan bu tankerlerimizle yılda yaklaşık 1,25 milyon kilometre yol yapmayı ve bu sayede yılda yaklaşık 120 ton CO2 tasarrufu yapmayı öngörüyoruz” dedi.

OMV Türkiye Genel Müdürü Serkan Hotoğlu ve IVECO Türkiye Genel Müdürü Hakkı Işınak

OMV Türkiye’nin 3 bini aşkın doğal gaz, LNG ve elektrik müşterisine sürekli daha iyi ve yeni hizmetler sağlamayı hedeflediğini belirten Hotoğlu, hedefleri kapsamında da aynı çatı altında sundukları dijital servisler, enerji ekosistem yönetim modeli ve enerji servislerinin yanı sıra Gas Engineering hizmetleri ile de farklı sektörlerden gelebilecek her türlü talebe çözüm üretebildiklerini söyledi. Hotoğlu ayrıca bu hizmetlere ek olarak gerçekleştirdikleri yatırım sayesinde LNG’nin müşterilerine daha düşük karbon salınımına sahip LNG yakıtlı araçlarla servis edilmesinin çevre duyarlılığı bilinci konusunda büyük farkındalık yaratacağına düşündüklerinin altını çizdi.

Basın toplantısına katılan IVECO Türkiye Genel Müdürü Hakkı Işınak da yaptığı konuşmada “Sektörde söz sahibi bir marka olarak LNG’yi yakıt olarak kullanan ve yüksek teknoloji barındıran çekicilerin pazar için önem taşıdığına inanıyoruz. OMV Türkiye gibi düşük karbon salınımına duyarlı bir şirkete gerçekleştirilen bu filo satışı bizim için de çok önemli bir referans, OMV Türkiye’ye ilk S-WAY LNG’li çekici filosu olarak teslim ettiğimiz araçları 7 gün 24 saat takip edecek, destek verecek yetkin bir ekibimiz var. Türkiye’de ilk doğal gazlı aracımızı 2011 yılında satmıştık, yine IVECO olarak Türkiye’de ilk LNG’li çekiciyi satan markayız, LNG’li çekicilerimizin güç olarak dizel çekicilerden bir farkı yok, 460 BG güç sunuyor ayrıca 1600 km menzilleri var. Geleceğimiz için bu tür çevreci araçların duble yollar ile yayılması önemlidir. OMV ve IVECO bu konuda öncülük yapmaktadır” dedi.

OMV Türkiye Genel Müdürü Serkan Hotoğlu toplantıda ayrıca gelişmiş ekonomilerin iklim değişikliğinin önüne geçmek ve karbon salınımlarını azaltmak için önemli taahhütlere girdiği bu dönemde, enerji dönüşüm süreçlerinin gelişimine her zamankinden çok daha hızlı şahit olunacağına dikkat çekti. Doğal gazın özellikle sanayi, elektrik üretimi, kara ve deniz yolu ulaşımında daha yüksek karbon salınımı olan kömür ve petrol ürünlerinin yerini alma potansiyeli olduğunu söyleyen Hotoğlu, “OMV’nin global hedefi 2050 yılında ‘nette sıfır karbon’. Özellikle kara ve deniz yolu taşımacılığında LNG’nin tercih edilmesi bizim bu hedefimize ulaşmamızda önemli bir rol oynayacak. Bu nedenle sürdürülebilirlik çalışmalarımız kapsamında yaptığımız LNG yakıtlı filo ve dolum tesisi yatırımımızın; LNG kullanımının teşviki ve yaygınlaşması açısından da öncü olacağına inanıyorum. Biz belirlediğimiz ‘nette sıfır karbon’ hedefine ulaşmak için hem global faaliyetlerimizde hem Türkiye pazarında LNG’nin yaygın kullanımı için birçok fırsatı ve yeniliği değerlendireceğiz” dedi.