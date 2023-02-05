Moto Guzzi V100 Mandello Türkiye’de!

CARMEDYA.COM – Doğan Trend Otomotiv’in distribütörlüğünü üstlendiği, 2021’de 100. yaşını kutlayan İtalyan Moto Guzzi, yeni model serisi V100 Mandello’yu satışa sundu.

Türkiye’de 409 bin 900 TL’den başlayan lansmana özel fiyatlarla satışa sunulan Moto Guzzi Mandello Serisi’nde V100 ve V100 S seçenekleri, üst segmentteki motosiklet tutkunlarına hitap ediyor. Moto Guzzi; konfor, ileri teknoloji ve saf sürüş keyfi sunan V100 Mandello ile motosiklette inovasyonun geleceğe açılan kapılarını aralıyor. Pek çok ilki ve eni barındıran V100 Mandello Serisi, adaptif aerodinamik özelliklere sahip, tasarımında hareketli kanatları barındıran ilk 2 tekerlekli motosiklet ünvanına ek olarak motosiklet sektöründe elektronik ayarlanabilir ön cama sahip tek roadster. V100 Mandello ayrıca gelmiş geçmiş en kapsamlı donanımları barındıran Moto Guzzi modeli olmasıyla da dikkatleri çekiyor.

Doğan Trend Otomotiv Motosikletten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emre Acar & Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin

“Türkiye motosiklet pazarının satışı en zor bölgesi olan 750 – 1300 cc Touring sınıfında lider konumdayız”

Moto Guzzi V100 Mandello lansmanında, temsil ettikleri İtalyan markaya dair bir değerlendirmede bulunan Doğan Trend Otomotiv Motosikletten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emre Acar; “2022 yılında 40 adet Moto Guzzi satışı gerçekleştirerek 750 – 1300 cc Touring motosiklet pazarından yüzde 6 pazar payı elde ettik. Aprilia ve Suzuki gibi diğer temsil ettiğimiz markaları da dahil ettiğimizde, Türkiye motosiklet pazarının satışı en zor bölgesinde lider konumdayız. 2023’de 230 adetlik hedefimiz ile Moto Guzzi’de satışlarımızı altı katına çıkararak, hem markamızın hem de Doğan Trend’in payını artırırken, 750 cc ve üstü pazarın da gelişmesine katkıda bulunacağımıza inanıyoruz. Oldukça butik bir alan olan bu premium segmentte, 2025 yılında Moto Guzzi’yi 500’lü adetlere taşımak istiyoruz” dedi.

Yeni Moto Guzzi modeliyle ilgili olarak değerlendirmelerde de bulunan Doğan Trend Otomotiv Motosikletten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emre Acar; “2021’de 100. yaşına adım atarak motosiklet dünyasındaki öncü kimliğini sürdüren Moto Guzzi, V100 Mandello ile bir kez daha yapılmayanları yaparak müşterilerimize yeniliklerle dolu bir model hazırladı. V100 ve V100 S Mandello, tasarımında hareketli kanatları barındıran ilk 2 tekerlekli motosiklet, elektronik ayarlanabilir ön cama sahip tek roadster ve markanın su soğutmalı ilk motosikleti olmasıyla enleri ve ilki yaşatıyor. Motosiklet kullanmayı bir yaşam tarzı olarak gören, yeri geldiğinde sadece motosiklet kullanmak için yola çıkan sürücüler için muhteşem donanımların bir araya getirildiği Moto Guzzi V100 Mandello Serisi, efsanevi 90 derecelik V-Twin motora eklenen teknolojik gelişmelerle gelecekteki modellere ışık tutuyor. Rüzgar tünelinde şekillendirilen yüksekliği ayarlanabilen ön camı ve hareketli kanatlarla tüm motosiklet sektörünü peşinden sürüklerken, kullanıcılar için de yepyeni bir deneyimin kapılarını aralıyor” dedi.

Geleneksel şaftlı aktarma ilk defa su soğutmasıyla birleşiyor

Şaftlı aktarımıyla Moto Guzzi geleneklerine bağlılığını gösteren seri, markanın ilk su soğutmalı motosikleti olmasıyla da önemli bir konuma yerleşiyor. 6 yönlü IMU özelliğinin (Virajlarda veya eğimli yüzeylerde hareketleri ölçen sensörleri barındıran, sürüşü destekleyen bir sistem) kullanıldığı ilk Moto Guzzi olması, çekiş kontrol sistemi ve yalnızca V100 S Mandello’daki yukarı ve aşağı yönde çalışan QuickShifter, MIA ve Ohlins EC 2.0 süspansiyonlarıyla teknolojiyle sürüş yeteneğinizi artırmanıza imkan veriyor. V100 Mandello’nun dengeli şasi tasarımı motosikletin olduğundan daha hafif hissedilmesini sağlıyor ve motosikletin kontrolünü kolaylaştıran, daha kontrollü bir sürüş deneyimi sunuyor.

Adaptif kanatlarla sürücü yüzde 22 daha az rüzgar etkisinde kalıyor

Moto Guzzi V100 Mandello’nun ideal konumlandırılmış kalça-topuk endeksi ve ileriye doğru da uzayan sürücü selesi ile istediğiniz pozisyonda sürüş ve yorulmadan kilometrelerce yol yapmanız mümkün hale geliyor. Elektronik olarak 9 cm yükselip alçalabilen ön camı ve depo üzerinde açılan kanatları ile gövdenize aldığınız rüzgarı da yüzde 22 azaltabiliyor. Uzun yolculukları çok daha az yorularak yapmanızın yanı sıra bu aerodinamik güncellemeler ile soğuk havalarda da motosikleti kullanırken kullanıcının rahat etmesi sağlıyor.

Enlemesine V-Twin motor, QuickShifter şanzıman

6750 d/d’de 115 beygir güç ve 105 nm tork üreten 1042 cc’lik enlemesine yerleşimli 90 derecelik V-Twin, silindir başına dört valf, sıvı soğutmalı ve Ride by Wire’lı V100 Mandello, düşük hızlarda bile yüksek performansa sahip. Yukarı ve aşağı yönde çalışan QuickShifter ise çok daha seri bir şekilde vites değiştirmenizi sağlıyor. Bu iki özelliğin birleşimi sayesinde daha az vites değiştirerek stabil bir şekilde ilerlemeniz ya da seri vites geçişleriyle saha yüksek performanslı bir sürüş yapmanız mümkün. Değiştirilebilen sürüş modları, “Viaggio” (Seyahat Modu), “Sport” (Spor Modu), “Pioggia” (Yağmur Modu) ve “Strada” (Yol Modu) olarak tercih edilebiliyor.

Teknolojik bağlanılabilirlik özellikleri

5 inçlik TFT ekran üzerinde motosiklet ile son yolculuğunuzdaki maksimum ve ortalama hızınız, geçirdiğiniz zaman, ortalama ve anlık yakıt tüketimi, hava sıcaklığı, vites göstergesi gibi tüm verileri takip etmek de mümkün. V100 S Mandello’da MIA yüklü gelirken, Standart ve Aviazione versiyonlarında MIA kurulumu yapılırsa, akıllı telefon ve interkom bağlantıları da yapılabiliyor.

Moto Guzzi’nin 102 yıllık tarihi

“Società Anonima Moto Guzzi”, 1921 tarihinde “Motosiklet üretimi ve satışı ve metal mekanik endüstrisiyle ilgili veya bağlantılı diğer faaliyetler” amacıyla kuruldu. Kurucuların, silah arkadaşlarından birinin anısına, yeni şirketin sembolü olarak “Kanatları Açılmış Kartal” seçildi. O tarihten bu yana, tüm dünyada hızla ün kazanan kartal, Moto Guzzi markasının sembolü haline geldi. Operasyon merkezi Mandello del Lario’da açıldı. Moto Guzzi bugün hala burada üretim yapıyor. Burası, şirket kurucusu Carlo’nun kardeşi Giuseppe Guzzi tarafından Kuzey Kutup Dairesi’ne sürülen GT 500 Norge (1928), Airone 250 (1939) ve savaş sonrası dönemde kitlelerin motosikletle tanışmasına katkıda bulunan Galletto (1950) gibi insanların hayallerini süsleyen motosikletlerle dünya motosiklet tarihine damgasını vuran bir sanayi kuruluşu.

Yine o yıllarda rüzgar tüneli açıldı. Bu, motosiklet alanında dünyada bir ilk idi ve günümüzde hala Mandello Fabrikası’nda ziyaret edilebiliyor. Rüzgar tüneli, son derece tutkulu Umberto Todero, Enrico Cantoni gibi olağanüstü mühendisler ve kısa süre sonra efsane olacak bir tasarımcı tarafından tasarlandı ve kuruldu. Milanolu tasarımcı Giulio Cesare Carcano, ki aynı zamanda 285 km/s hıza ulaşan Otto Cilindri’nin (1955’te) de babası, 1935 ile 1957 yılları arasında en az 15 dünya hız rekoruna imza atan ve 11 Tourist Trophy kazanan prototiplere imza attı.

Moto Guzzi 1960’larda, Stornello ve Dingo gibi hafif motosikletlere hayat verdikten sonra; V7 Special, V7 Sport, California ve Le Mans gibi efsanevi modellerde kullanılan kardan şaftlı 700 cc 90° V-twin motora hayat verdi. Bu motor zaman içinde Mandello’lu üretici için bir sembol haline geldi. Bu motor, aynı mimari ile en gelişmiş elektronik kontrol teknolojileriyle desteklenerek sürekli olarak geliştirilmeye devam etti ve V7 ve V9 Serisi’nin Roamer ve Bobber versiyonlarıyla dünyanın ilk klasik enduro motosikleti olan V85 TT Travel gibi popüler ve modern Moto Guzzi motosikletlerine hayat verdi.