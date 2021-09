Mercedes-Benz Sprinter 25 yıldır Türkiye’de

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz, ticari araç dünyasındaki başarılı temsilcisi Sprinter’i 1995 yılında tanıttı.

1996 yılında Türkiye pazarında ilk olarak satışına başlanan Mercedes-Benz Sprinter, 2021 yılı itibarıyla 25 yıldır Türkiye yollarında oluşunu kutluyor.

Henüz ilk geliştirme aşamasından itibaren güvenlik, araç konseptinin temel bileşeni olarak belirlenen, Sprinter, otomobil benzeri sürüş özellikleri, ABS ve hava yastıkları gibi gelişmiş teknolojilere ve en güncel dijital sürüş destek sistemlerine ev sahipliği yapıyor. Mercedes-Benz Sprinter, günümüzde üçüncü nesliyle çıtayı yukarı taşımaya devam ediyor.

Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz; “1996’dan günümüze, farklı kombinasyonlarda satışını gerçekleştirdiğimiz Sprinter modelimiz ile çeyrek asrı dolduran yolculuğumuzda; her zaman en iyi güvenlik, konfor ve en uygun işletme maliyetini müşterilerimiz ile buluşturmayı hedefledik. Özellikle yolcu taşımacılığı alanında Sprinter ile sunduğumuz yüksek kalite sayesinde, turizm ve okul servisi alanlarında öne çıkan marka olduk. Son birkaç yıldır yolcu taşımacılığında en fazla tercih edilen aracın Sprinter olması da bunu kanıtlıyor. Yolcu taşımacılık şirketleri Sprinter ile işlerini büyütürken, yolcular da gönül rahatlığıyla seyahat ettiler. Sprinter ile olan yolculuğumuzda, 2007 yılından günümüze Arobus iş birliğinde Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz üst yapı çalışmalarıyla küresel bazda örnek gösterilir olduk. Her alanda müşterilerimiz ve yolcuların istek ve ihtiyaçları doğrultusunda ‘terzi dikim’ Sprinter’i geliştirmeye devam ederek yarınlara olan yolculuğumuzu sürdürüyoruz.” dedi.

Kapsamlı güvenlik teknolojileri

Sprinter, döneminde başka hiçbir ticari araçta sunulmayan kapsamlı güvenlik özellikleriyle ilk kez 1996 yılında Türkiye yolları ile buluştu. Her bir tekerlekte disk frenler, standart ABS fren sistemi, otomatik fren diferansiyeli, isteğe bağlı sunulan sürücü hava yastığı, yükseklik ayarlı üç nokta emniyet kemerleri ve koltuğa sabitlenen emniyet kemeri tokaları gibi güvenlik donanımları Sprinter kullanıcılarına sunuldu. Son derece konforlu bir yürüyen aksam ve otomobil benzeri sürüş özellikleri sunan Sprinter, daha rahat ve stresten uzak sürüşü sayesinde sürücünün daha uzun süre odak noktasını korumasını sağlıyordu. Bu da daha güvenli bir sürüş anlamına geliyor. Sprinter bu sayede “Güvenli Ticari Araç” olarak ünlendi.

2000 yılında hayata geçirilen makyaj kapsamında Sprinter çok daha güçlü farlarla donatılırken Mercedes-Benz, Sprinter’in güvenliğini de iyileştirmeye devam etti. Sürücü hava yastığı standart donanım olarak sunulmaya başlanırken, ön yolcu hava yastığı isteğe bağlı donanım listesinde yer almaya başladı. Sunulan büyük boy ikili hava yastığı, ikili ön yolcu koltuğundaki iki yolcuyu aynı anda koruyabiliyordu.

Kullanım özelliklerini daha da iyileştirmek üzere sürücü kokpiti de yeniden yorumlandı. Kokpit, otomobil kokpitlerine benzer bir görünümüne kavuşurken, vites kolu da sürücüye daha yakın ve hemen elinin altında olacak şekilde daha yukarıda konumlandırıldı. Ergonomiye destek olan vites kolunun yeni konumu aynı zamanda sürüş güvenliğine de katkı sağladı.

Standart donanımda sunulan ESP

Sprinter, 2002 yılında bir kez daha güncellendi. Sprinter’in standart donanımında sunulan ve kritik sürüş koşullarında sürücüyü aktif olarak destekleyen ESP, ticari araç dünyasındaki güvenlik teknolojilerinde bir devrim niteliğini taşıyordu. Bu gelişmenin iki yıl ardından ESP, 3.5 tona kadar tüm Sprinter modellerinde standart donanım olarak sunulmaya başlandı. Bunun sonucu olarak takip eden yıllarda, “Yoldan Çıkma Kaynaklı’ trafik kazalarının sayısında belirgin bir şekilde azalma gözlemlendi.

2006’da gelen ikinci nesil Sprinter ile Adaptive ESP sunuldu

Sprinter’de yenilikçi yaklaşım ve çözümler hız kesmeden devam etti. 2006 yılında yollara çıkmaya başlayan ikinci nesil Mercedes-Benz Sprinter de bunu gözler önüne serdi. İkinci nesille birlikte taşıma hacmi önemli ölçüde arttı. Ayrıca ön aksta üretilen yeni bir enine yaprak yay ve arka aksta yeni parabolik yay ile konfor seviyesi önemli oranda artırıldı. Kısa bir süre sonra ürün gamına havalı süspansiyon sisteminin de eklenmesiyle birlikte sürüş güvenliği ve sürüş konforu da ileriye taşındı. Daha konforlu Sprinter, uzun mesafeli sürüşlerde sürücünün daha uzun süre zinde kalmasını ve sürüşe odaklanmasını sağladı.

Adaptive ESP ile sistem, kütle ve ağırlık merkezi tespiti sayesinde farklı yük koşullarına veya farklı gövde tiplerine kendini uyarlıyor ve kritik sürüş koşullarında daha da hassas çalışıyor. ESP’nin isteğe bağlı bir uzantısı olan Kalkış Asistanı ise yokuşta kalkış yaparken istem dışı geri kaymayı önlüyor.

Yeni yan aynalardaki ilave ayarlanabilir geniş açılı aynalar, mümkün olan en iyi geri görüşü sağlarken isteğe bağlı donanım olarak bir statik viraj farı da ikinci nesil Sprinter’de sunulmaya başlandı. Yağmur ve ışık sensörleri sayesinde ön cam silecekleri ve farlar kendilerini otomatik olarak açıp kapatabiliyor. Sürüş güvenliğini desteklemek üzere sunulan 16 inçlik jantların içini dolduran büyük çaplı disklerle etkileyici bir fren performansı ortaya çıktı. Sprinter’de ön hava yastıklarına ek olarak göğüs hava yastıkları da sunulmaya başladı.

ESP, 2009 yılında römork stabilite ile yeni bir işleve daha kavuşurken Mercedes-Benz, uyarlanabilir stop lambaları da sunmaya başladı. Isıtmalı yan aynalarla birlikte geniş açılı aynalarında buğu çözücüler ve daha alçak konumlandırılan sis farlarıyla da yolu daha iyi aydınlatıyordu. İsteğe bağlı olarak sunulan otomatik şanzımanla birlikte artık kalkış asistanı da sunulmaya başlandı.

2013: Devrim niteliğinde sürüş destek sistemleri eklendi

Yeni Sprinter ile 2013 yılında, bazıları hafif ticari araç dünyasında ilk olmak üzere yeni sürüş destek sistemleri sunuldu. Bunlardan biri yan rüzgar asistanıydı. Bu işlev, yan rüzgarın araç üzerindeki etkilerini fiziki imkanlar dahilinde neredeyse tamamen dengeliyor. Tüm kapalı kasa gövde tiplerinde standart olan bu işlev, kısa bir süre içinde karavan gibi farklı Sprinter üst yapı çözümlerinde de sunulmaya başlandı.

Çarpışma Önleme Asistanı (Collision Prevention Assist), mesafe uyarı işlevi ve uyarlanabilir fren asistanı Brake Assist Pro dışında, olası ani çarpma riskine karşı ek bir uyarı işlevinden oluşuyor. Kör Nokta Asistanı, sürücüyü şerit değiştirirken yan şeritte yani sürücünün kör noktasındaki araçlara karşı uyarıyor. Şeritte Kalma Asistanı, yolu ve yol şeritlerini gözlemleyerek aracın istem dışı olarak şerit dışına çıkması halinde sürücüyü uyarıyor. Uzun Far Asistanı, yol ve sürüş koşullarına bağlı olarak kısa ve uzun far arasında geçişi otomatik olarak ayarlıyor ve yolun her zaman optimum aydınlatılmasını sağlıyor. Sistem, karşıdan gelen veya önde ilerleyen araç sürücülerinin gözlerinin kamaşmasını neredeyse tamamen önlüyor.

Mercedes-Benz, tüm bu sürüş destek sistemleriyle ticari araç dünyasının güvenlik teknolojilerine öncülük yapmayı sürdürdü. Tüm bu yeni sürüş destek sistemleri kazaları önlemeye yardımcı oluyor. Markanın sürüş güvenliğini iyileştirmeye yönelik önlemleri şasiyi de kapsıyor. Şasinin 30 mm alçaltılması, daha düşük ağırlık merkezi sayesinde sürüş dinamiklerini ve direksiyon hassasiyetini önemli ölçüde iyileştirirken “Güvenli Sprinter”i daha da güvenli hale geldi.

2018: Üçüncü nesil Sprinter, güvenlik konusunu daha da ileriye taşıyor

2018’de ilk olarak gösterilen üçüncü nesil Sprinter, Mayıs 2019’dan itibaren Türkiye yollarıyla “Sprinter Sana Yakışır” sloganı ile satışa sunuldu. Teknolojik özellikleri ile segmentine farklı bir boyut kazandıran Yeni Mercedes-Benz Sprinter; Minibüs, Panelvan ve Kamyonet olmak üzere 3 ana seçenekte 1.700’ü aşkın kombinasyon ile sunuldu. Yeni Sprinter Minibüs’te ilk aşamada 13+1’den 22+1’e kadar koltuk seçenekleri, yenilenen yolcu koltuklarında her koltuk sırasına ait USB girişleri, yenilenen klima sistemi ve “Aktif Fren Asistanı” ile konforlu ve güvenilir taşımacılığın kuralları yeniden belirlendi.

Tüm jenerasyonlarında güvenlik alanındaki standartları belirleyen Mercedes-Benz Sprinter, 2019 itibarıyla satılmaya başlanan güncel neslinde çıtayı yeniden belirledi. Mesafe takip sistemi Distronic, “Aktif Fren Asistanı”, “Aktif Şerit Takip Asistanı” ve yorgunluk uyarısı “Attention Assist” gibi elektronik asistanlar sürüş güvenliğinde sürücüye destek oluyor. Bu donanımlara ek olarak, görüntüyü iç dikiz aynasına aktaran “Geri Görüş Kamerası”, 360 derece görüş açısına sahip modern park yardımcısı ve ön cam silme işlemi esnasında maksimum görüş alanı sunan entegre “Yağmur Tipi Silecek Sistemi”, yeni nesil Sprinter ile birlikte yeni sürüş destek sistemleri olarak sunuldu.