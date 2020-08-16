Maserati’nin en hızlı sedanları: Ghibli ve Quattroporte Trofeo

CARMEDYA.COM – Maserati, performans, sportiflik ve lüksün tepe noktası olarak tanımladığı Trofeo serisine Levante’nin ardından Ghibli ve Quattroporte’yi de ekledi.

Maserati’nin safkan İtalyan kimliğini vurgulamak için Trofeo serisi; Quattroporte’de yeşil, Levante’de beyaz ve Ghibli’de kırmızı olmak üzere ülkenin bayrağının renkleriyle yollara çıkıyor. Parlak kırmızı detaylar ise markanın performans serisi Trofeo’ya uygun olarak agresif ve zarif bir görünümü destekliyor. Ghibli ve Quattroporte Trofeo, gücünü 3,8 litrelik çift turbo beslemeli benzinli V8 üniteden alarak 580 HP güç ve 730 Nm tork üretiyor.

Bugüne kadar üretilen en hızlı Maserati sedanları

Serinin öncü modeli Levante Trofeo’da rüştünü ispatlayan ve Ghibli ile Quattroporte Trofeo’da da kullanılan çift turbo beslemeli V8 motor, Maranello’da yer alan Ferrari fabrikasında Maserati’nin teknik niteliklerine uygun olarak üretildi.

En güçlü SUV Levante Trofeo’nun ardından Masereti’nin sedan modelleri için de etkileyici bir performans sunması için değiştirilerek özel olarak optimize edilen V8 motor, Ghibli ve Quattroporte’ye entegre edildi. Ghibli modelinin tarihinde ilk kez kullanılan bu ünite daha önce Quattroporte GTS’de 530 HP’lik versiyonuyla kullanılmış ve hafızalara kazınmıştı. Bugün gelinen noktada ise 580 HP gücündeki V8 motor, yakıt verimliliği ve emisyon standartlarıyla uyumlu olarak yeni Ghibli, Quattroporte ve Levante Trofeo modellerinde hayat buldu. Üstün performansıyla dikkatleri üzerine çeken V8 motor, Ghibli Trofeo ve Quattroporte Trofeo’yu 326 km/s maksimum hız ile bugüne kadar üretilen en hızlı Maserati sedanları yaparken, Levante Trofeo’yu ise 302 km/s maksimum hıza ulaştırıyor.

Gelişmiş sürüş sistemleri

Levante Trofeo’da olduğu gibi Ghibli ve Quattroporte Trofeo ikilisi de gelişmiş sürüş dinamikleri, daha fazla aktif güvenlik ve daha da heyecan verici sürüş performansı gibi özellikleri beraberinde getiren Entegre Araç Kontrolü (IVC) sistemi ile donatılıyor. Trofeo serisinin sedan modellerinde, otomobile yüksek sportif bir sürüş karakteri kazandıran “Corsa” modu da bulunuyor. Ayrıca, ilk olarak Levante Trofeo’da kullanıma sunulan, tüm motor gücünü serbest bırakarak nefes kesen performans ve etkileyici bir Maserati sürüş deneyimi yaşatan “Launch Control” da Trofeo serisinin yeni ikilisinde yer alıyor.

Arka stop lambalarında 3200 GT ve Alfieri Concept’ten esinlenildi

Bir Maserati’nin benzersiz imzası etkileyici motor sesi olsa da, Trofeo versiyonları, performans otomobillerini karakterize eden özel tasarım dokunuşlarla da öne çıkıyor. Çift dikey çıtalı piyano siyah ön ızgara ve ön havalandırma kanalı ile arka hava yönlendiricilerde kullanılan karbon fiber eklentiler ilk bakışta göze çarpan tasarım detayları olarak seçiliyor. Ayrıca, Trofeo serisinin tamamı yan hava çıkışlarının alt kenarlarını ve C sütunundaki marka logosunu vurgulayan kırmızı detaylarla görsel olarak ayrışıyor. Ghibli ve Quattroporte Trofeo’nun arka kısmında ise 3200 GT ve Alfieri Concept otomobilinden esinlenerek bumerang benzeri bir tasarımla tamamen yenilenen arka stop lambaları seriye çarpıcı bir görünüş katıyor.

Maserati Levante Trofeo örneğinde olduğu gibi yeniden tasarlanan Ghibli Trofeo’nun motor kaputunda, daha etkileyici bir görünüm ve daha etkin bir sıcak hava tahliyesi için iki adet agresif tasarımlı havalandırma kanalı bulunuyor. Ghibli ve Quattroporte Trofeo modellerinde 21 inçlik Orione alüminyum alaşım jantlar kullanılırken, Levante Trofeo’da 22 inçlik Orione alüminyum alaşım jantlar devreye giriyor. Trofeo versiyonlarına özel detaylar iç mekanda da devam ediyor. Açıldığında özel bir arayüz görüntüleyen yeni bir yerleşik panel ve koltuk başlıklarındaki üç boyutlu kabartma Trofeo logosu bu detaylardan bazıları olarak öne çıkıyor. Kaliteli Pieno Fiore doğal deri ise iç mekandaki özgün ambiyansı tamamlıyor.

Akıllı sürüş asistanları, performansı teknolojiyle harmanlıyor

ADAS sistemi yeni fonksiyonlar içerecek şekilde geliştirildi ve Aktif sürüş Asistanı sayesinde, destekli sürüş fonksiyonu artık şehir içi yollarda veya normal otoyollarda etkinleştirilebiliyor.

Öte yandan, MIA (Maserati Akıllı Asistan) ile birlikte yeni teknolojiler de devreye giriyor. Ghibli Trofeo ve Quattroporte Trofeo’da artırılmış çözünürlüğe ve daha büyük boyuta sahip 10,1 inçlik multimedya ekran bulunurken Levante Trofeo’da ise gelişmiş çözünürlük ve grafiklerle 8,4 inçlik bir ekran kullanıma sunuluyor. Ayrıca, Maserati Connect programı sayesinde, Trofeo versiyonlarında kullanım kolaylığı sunan ve kullanıcıyı tamamlayan bağlantılı hizmetler devreye giriyor.

Ghibli Trofeo ve Quattroporte Trofeo, Grugliasco’daki (Torino) Avvocato Giovanni Agnelli Fabrikasında (AGAP) ve Levante Trofeo ise Mirafiori (Torino) fabrikasında üretilecek.

TEKNİK ÖZELLİKLER LEVANTE TROFEO GHIBLI TROFEO QUATTROPORTE TROFEO Motor 90° açılı V8 silindir, twin-turbo, direkt enjeksiyon (GDI), benzinli 90° açılı V8 silindir, twin-turbo, direkt enjeksiyon (GDI), benzinli 90° açılı V8 silindir, twin-turbo, direkt enjeksiyon (GDI), benzinli Motor hacmi (cc) 3.799 3.799 3.799 Maksimum güç (HP, d/d) 580, 6.250 580, 6.250 580, 6.250 Maksimum tork (Nm, d/d) 730, 2.500 – 5.000 730, 2.500 – 5.000 730, 2.500 – 5.000 Yakıt tüketimi WLTC (lt/100 km) 13,2 – 13,7 12,3 – 12,6 12,2 – 12,5 Hızlanma 0-100 km/s (sn) 4,1 4,3 4,5 Maksimum hız (km/s) 302 326 326 Fren 100-0 km/s (m) 34,5 34,0 34,0 Şanzıman ZF, 8 vitesli otomatik ZF, 8 vitesli otomatik ZF, 8 vitesli otomatik Güç aktarımı Q4 Akıllı dört tekerlekten çekiş, sınırlı kaydırmalı kilitli arka diferansiyel Arkadan itiş, sınırlı kaydırmalı mekanik kilitli arka diferansiyel Arkadan itiş, kilitli arka diferansiyel Ön süspansiyon Çift salıncaklı, ayarlanabilir havalı süspansiyon, Skyhook amortisörler Çift salıncaklı, Skyhook amortisörler, denge kolları Çift salıncaklı, Skyhook amortisörler, denge kolları Arka süspansiyon Çok kollu, ayarlanabilir havalı süspansiyon, Skyhook amortisörler Çok kollu, Skyhook amortisörler, denge kolları Çok kollu, Skyhook amortisörler, denge kolları Uzunluk/Genişlik/Yükseklik (mm) 5.003 / 1.968 / 1.679 4.971 / 1.945 / 1.461 5.262 / 1.948 / 1.481 Aks mesafesi (mm) 3.004 2.998 3.171 Boş ağırlık (kg) 2.170 1.969 2.000