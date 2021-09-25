Martaş Otomotiv Exide’ın Türkiye distribütörü oldu

CARMEDYA.COM – Martaş Otomotiv, dünyanın en büyük akü üreticilerinden Exide ile resmi distribütörlük anlaşması imzaladı.

Anlaşma kapsamında, Exide markalı akülerin Türkiye pazarındaki satış, pazarlama ve dağıtım operasyonlarını Martaş Otomotiv üstlenecek.

Martaş Otomotiv, Exide’ın otomotiv ürün grubunda yer alan tüm ürünlerini satışa sunacak. 1888 yılında kurulan ve 130 yılı aşkın tecrübesi ile dünya akü pazarındaki en önemli kuruluşlardan biri olan Exide, yenileme pazarı ve araç üreticileri için vazgeçilmez bir tedarikçi olmasıyla öne çıkıyor.

Exide’ın Start-Stop teknolojisine sahip akülerde önemli bir uzmanlığı bulunduğunu vurgulayan Martaş Otomotiv Akü İş Birimi Müdürü Ceyhan Kahrıman, “İlk etapta gelişmiş teknolojiye sahip konvansiyonel aküler, AGM-EFB Start-Stop aküleri ile geniş ürün yelpazesi bulunan ağır vasıta aküleri satışa sunacağız. Böylece farklı araç kullanıcılarının tüm beklentilerini karşılayacak kaliteye ve performansa sahip Exide aküleri Türkiye pazarıyla buluşturacağız. Önümüzdeki dönemlerde ise marin ve motosiklet gibi farklı ürün gruplarında faaliyetlerimize başlamayı planlıyoruz” diye konuştu

Exide’ın Start-Stop aküler alanındaki uzmanlığına vurgu yapan Martaş Otomotiv Akü İş Birimi Müdürü Ceyhan Kahrıman, “Start-Stop akülerin akü yenileme pazarındaki payı her geçen yıl artıyor. 2025 yılı sonunda toplam akü pazarının yüzde 35’inden fazlasının Start-Stop araç akülerinden oluşması bekleniyor. Exide ise dünyada bu tür akülerin tamamını üretebilen birkaç akü üreticisinden birisi. Dolayısıyla Start-Stop araçların ihtiyaçlarına uygun bütün ürünler artık ürün gamımızda yer alıyor. Bu akülerde kullanılan tüm teknoloji Exide’ın en önemli gücü olan orijinal ekipman üreticisi olma tecrübesinden geliyor. Son yıllarda ağır vasıta araçlarında da Start-Stop akü ihtiyacı oluşmaya başladı. Exide ürünleri, yüksek enerji ihtiyacı olan şehirlerarası otobüsler, şehirlerarası ve uluslararası yol yapan ağır vasıta araçlarının tüm ihtiyaçlarını giderecek şekilde tasarlanmış. Tüm bunlar doğrultusunda, Türkiye akü pazarında özellikle ağır vasıta grubu dahil olmak üzere önemli bir oyuncu olmayı hedefliyoruz” dedi.

“Exide ile akü pazarına önemli bir hareket getireceğiz”

Martaş Otomotiv Genel Müdürü Erdem Çarıkcı ise yaptığı değerlendirmede, “Bir yandan güçlü dağıtım ağımıza yönelik yatırımlarımızı sürdürürken, diğer yandan stratejik iş birlikleri geliştirerek otomotivin farklı alanlarında yeni pencereler açmaya devam ediyoruz. Akü de bu noktada aslında bizim uzun süredir gündemimizde olan bir alandı. Exide gibi bir dünya devinin Türkiye distribütörü olmaktan dolayı ise oldukça mutluyuz. 40 yılı aşkın deneyimimiz ve çağın gerekliliklerine uyum sağlayan yapımızla, Türkiye’nin en etkin satış ve dağıtım ağına sahip markalarından birisiyiz. Buradaki gücümüzü Exide’ın uzmanlığıyla birleştirerek akü pazarına önemli bir hareket getirmeyi hedefliyoruz. Özellikle bu pazarda oldukça kritik olan müşteri memnuniyeti, kalite ve ulaşılabilirlik gibi konularda fark yaratacağımıza inanıyorum. Martaş Otomotiv ve Exide arasında sağlanan güçlü iş birliğinin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. Söz konusu iş birliği özellikle tüketiciler için büyük fayda sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.